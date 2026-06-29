Martinelli volt a csodacsere, Brazília fordított, és továbbjutott Japán ellen

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

BRAZÍLIA–JAPÁN 2–1 (0–1)

Houston, Houston Stadion, 68 777 néző. Vezette: Mariani (olasz)

BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – B. Guimaraes (Danilo Santos, 90+7.), Casemiro (Fabinho, 90+2.), Paquetá (Endrick, a szünetben) – Rayan, M. Cunha (G. Martinelli, 66.), Vinícius Júnior. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti

JAPÁN: Szuzuki Z. – Tanigucsi, Tomijaszu, Ito H. – Doan (Szugavara, 66.), Kamada (Tanaka, 78.), Szano K., Ito Dzs. (Macsino, 78.), Nakamura (Szuzuki Dzs., 66.) – Ueda, Maeda (Ogava, 90+7.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime

Gólszerző: Casemiro (56.), G. Martinelli (90+6.), ill. Szano K. (29.)

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Már a legjobb 32 között nehéznek ígérkező feladat várt Brazíliára, a japán válogatott ugyanis már a csoportkörben remek bizonyítványt állított ki magáról, és sokszor stílusos futballja mellett azt is megmutatta, hogy senki sem mehet ellene biztosra – még az ötszörös világbajnok sem.

A mérkőzés elején Brazília nagy lendülettel kezdett, beszorította Japánt, amely azonban állta a sarat hátul, és ha ritkán adódott lehetősége, veszélyes ellentámadásokkal próbálkozott eljutni Alisson Becker kapujáig. Ez az első ivószünetig nem igazán sikerült neki, a dél-amerikaiak voltak közelebb a vezetés megszerzéséhez Matheus Cunha révén, gól azonban nem született a lehetőségből.

Az idő múlásával egyre kiszámíthatóbb lett a brazil csapat játéka, Japán pedig első nagyobb lehetőségéből gólt szerzett: a 29. percben Brazília ott adta el a labdát, ahol nem szabad, Szano Kaisu megindult a kapu felé, és 20 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot.

Szano lövésével Japán szerzett vezetést Houstonban (Fotó: Getty Images)

A félidő hátralévő részében Brazília nem jelentett veszélyt a japán kapura, a második félidőt viszont hatalmas elánnál és rohamokkal indították a „kanárik”, akiknél ekkorra már a fiatal Endrick is pályára lépett. Nem feltétlenül emiatt, de a brazilok nagyon kapujuk elé szorították Japánt, Bruno Guimaraes fejesét az 52. percben nagy bravúrral védte Szuzuki Zion, és két perccel később is egyenlíthetett volna a brazil csapat, ám Cunha három méterről sem tudta a kapuba fejelni a labdát.

Újabb két perccel később már nem volt kegyelem: az előrehúzódó Casemiro fejese már utat talált a japánok kapujába, megérdemelten egalizált az ötszörös világbajnok.

Ancelotti taktikája a végére bejött (Fotó: Getty Images)

Mindaddig csak ritkán jelentett veszélyt, de az 58. percben Vinícius Júnior bemutatta a torna eddigi legszebb szólóját: csodálatos labdaátvétel után kezdett egyéni játékba, majd jobb külsővel a kapufát találta el úgy, hogy a lövésébe még Szuzuki Zion is belekapott nagy bravúrral.

Brazília a folytatásban is szorongatott, míg ellenfele egyre inkább fáradni látszott, úgy tűnt azonban, hogy a rendes játékidőben már marad a döntetlen, és jöhet a hosszabbítás, amit a dél-amerikaiak láthatóan szerettek volna elkerülni. Ennek bizonyságául Carlo Ancelotti a 66. percben pályára küldte Gabriel Martinellit, ami nyerő húzásnak bizonyult. Az Arsenal játékosa ugyanis akkor talált be a kapuba, amikor már mindenki elkönyvelte volna a döntetlent: a 90+6. percben Guimaraes a második gólpasszát is kiosztotta, Martinelli közelről, a kapufa segítségével fejezte be az akciót.

Brazília a ráadás hatodik percében döntötte el a továbbjutást (Fotó: Getty Images)

A távol-keletiek nem tudták kihúzni az utolsó perceket, Brazília ezúttal sem futballozott túlságosan színesen, annál nagyobbat küzdött viszont, és ha nem is mindent, de valamit megmutatott régi erejéből. Ancelotti csapatára a negyeddöntőbe jutásért Norvégia vagy Elefántcsontpart vár. 2–1

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