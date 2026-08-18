Nemzeti Sportrádió

Légiósok: Baráth Péter bekerült a forduló válogatottjába

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.08.18. 16:13
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légiósok Baráth Péter Sigma Olomouc
A cseh élvonalbeli labdarúgó-bajnokság hivatalos Facebook-oldalán közzétették a negyedik forduló válogatottját, amelyben helyet kapott Baráth Péter is.
Légiósok
2026.08.15. 20:37

Videó: Baráth Péter gólt szerzett, idegenben nyert az Olomouc

A magyar középpályás csapata a bajnokság ötödik helyén áll négy mérkőzés után.

A Sigma Olomouc a hétvégén 2–1-re nyert a Slovacko vendégeként a cseh labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában, így hét ponttal áll a hatodik helyen, három pont hátrányban a listavezető Slavia Prahával szemben.

A morvaországi rangadón mutatott teljesítménye miatt három Sigma-játékos is bekerült a forduló válogatottjába, amelyről a korábbi labdarúgó, Antonin Rosa döntött. Jan Koutny és Louis Lurvink mellett Baráth Péter is helyet kapott az álomtizenegyben.

A magyar középpályás a 67. percben megszerezte a Sigma második gólját, és kiemelik, hogy a második legtöbbször találkozott a labdával, valamint az ő xG-je, vagyis várható gólmutatója volt a legnagyobb az egész csapatból, 0.66-os.

légiósok Baráth Péter Sigma Olomouc
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