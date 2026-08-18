Légiósok: Baráth Péter bekerült a forduló válogatottjába

A Sigma Olomouc a hétvégén 2–1-re nyert a Slovacko vendégeként a cseh labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában, így hét ponttal áll a hatodik helyen, három pont hátrányban a listavezető Slavia Prahával szemben.

A morvaországi rangadón mutatott teljesítménye miatt három Sigma-játékos is bekerült a forduló válogatottjába, amelyről a korábbi labdarúgó, Antonin Rosa döntött. Jan Koutny és Louis Lurvink mellett Baráth Péter is helyet kapott az álomtizenegyben.

A magyar középpályás a 67. percben megszerezte a Sigma második gólját, és kiemelik, hogy a második legtöbbször találkozott a labdával, valamint az ő xG-je, vagyis várható gólmutatója volt a legnagyobb az egész csapatból, 0.66-os.