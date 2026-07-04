Jhon Arias gólja döntött, Kolumbiával lett teljes a nyolcaddöntő mezőnye

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

KOLUMBIA–GHÁNA 1–0 (1–0)

Kansas City, Kansas City Stadion, 69 045 néző. Vezette: Clément Turpin (francia)

KOLUMBIA: C. Vargas – D. Munoz, D. Sánchez, Lucumí, Mojica – J. Arias (Quintero, 73.), Lerma, Puerta – J. Rodríguez (R. Ríos, a szünetben), J. Cordoba (L. Suárez, 8.), L. Díaz (Campaz, 90.). Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo

GHÁNA: Ati-Zigi – Senaya (Seidu, 13.), Luckassen, Opoku, G. Mensah – Partey – I. Williams (Fatawu, 62.), Yirenkyi (Adu, 79.), Sibo (E. Owusu, 62.), Semenyo – J. Ayew (Nuamah, 79.). Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz

Gólszerző: J. Arias (14.)

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Az utolsó nyolcaddöntős helyért csapott össze Kansas Cityben Kolumbia és Ghána. Előbbi a K-csoport megnyerésével biztosította helyét a 32 között, míg utóbbi a Horvátország elleni vereségével visszacsúszott az L-csoport harmadik helyére, de a továbbjutását nem fenyegette veszély.

Az első tíz percben két sérülés tördelte a játékot, Jhon Córdobát és Marvin Senayát is húzódás miatt kellett lecserélni. A kényszerű változtatásból a kolumbiaiak jöttek ki jobban, a beállt Luis Suárez beadásából Jhon Arias kilőtte a bal sarkot.

Az első félidőben a kolumbiaiak nagy labdabirtoklási fölényben voltak, és Johan Mojica révén akár növelhették is volna az előnyüket, de Lawrence Ati-Zigi kiütötte a jobb sarok felé tartó fejest.

A második játékrészre már nem jött ki James Rodríguez, de Kolumbia lendületét ez sem törte meg: Luis Díaz előbb lesgólt lőtt, majd két perccel később Ati-Zigibe lőtte a labdát hatalmas helyzetben.

A hajrában Dávinson Sánchez fejesét védte Ati-Zigi, majd Juan Fernando Quintero bombája kerülte el a kaput. Kolumbia végül megőrizte egygólos előnyét a kapura veszélytelen afrikaiakkal szemben, és készülhet Svájc ellen. 1–0

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