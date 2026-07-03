CR7 egyenlített, Ramos megnyerte: Portugália a 94. percben betalálva ejtette ki Horvátországot!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

PORTUGÁLIA–HORVÁTORSZÁG 2–1 (0–0)

Toronto, Toronto Stadion, 43 036 néző. Vezette: Espen Eskas (norvég)

PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Cancelo (G. Ramos, 63.), Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha (B. Silva, 62.) – Pedro Neto (Conceicao, 63.), B. Fernandes (N. Semedo, 63.), R. Leao – C. Ronaldo (R. Neves, 81.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic – Modric, Kovacic (Kramaric, 90+6.) – Vlasic (Gvardiol, 90+2.), P. Sucic, Baturina (Pasalic, 68.) – Budimir (Matanovic, a szünetben). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

Gólszerzők: C. Ronaldo (68. – 11-esből), G. Ramos (90+4.), ill. (Perisic (53.)

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Annak, hogy Portugália világbajnoki mérkőzést játszik helyi idő szerint csütörtök este Torontóban, az egyik árulkodó jele már délben az volt, hogy a város különböző pontjain – utcákon, aluljárókban, a metrón vagy éppen boltok közepén – a viszonylagos csendet váratlanul megtörte egy hangos „Siuuu”- kiáltás, Cristiano Ronaldo védjegyének számító gólörömét megidézve.

Bár Kanada legnagyobb városa utolsó meccsére készült ezen a világbajnokságon, így lakói már sok szurkolói mutatványnak tanúi lehettek, így is sokakat megleptek a váratlan üvöltések. Sokan persze nevettek a jókedvű drukkereken, vagy éppen ámulattal nézték a lelkesedésüket – akár az ismét impozáns létszámban gyülekező horvát szurkolók hangos éneklését.

Két olyan nemzet válogatottja csapott össze egymással, amelynek tagjai közül rengetegen élnek Torontóban és környékén. A helyből, valamint Kanada más részeiről és az Egyesült Államokban élő diaszpórából érkező erősítés jót tett a meccs előtti hangulatnak: az utcákon annyian vonultak fel, hogy ha a világbajnokságot megelőzően nem másfélszeresére, hanem háromszorosára bővítették volna ki a stadion befogadóképességét, akkor sem jutott volna mindenkinek hely.

A „Mi legyen azokkal, akiknek nem jut hely a stadionban?” kérdést a horvátok oldották meg jobban: kibérelték a város egyik előkelő rendezvényterületét, amely a stadion közelében található, és itt rendeztek kivetítős meccsnézést. Eleinte sokan itt gyülekeztek azok közül is, akiknek volt belépőjük a mérkőzésre, majd innen vonultak át közösen a stadionhoz. Ismét előkerült a korábbi meccsek előtt már látott, 100 méter hosszú horvát zászló is, amely alatt nem meglepő módon nem fért el szurkolóseregük.

A portugálok ennél hosszabb felvonulást rendeztek: másfél kilométer hosszan vonultak énekelve dobszó kíséretében, gyakran hatalmas füstfelhőben.Az egész világbajnokság idején most volt Torontóban a legmelegebb az idő. Ahogyan egy helyi lakos fogalmazott a mérkőzés előtt: eddig hiányolták, de most megérkezett a nyár – tűző napsütéssel, 33 Celsius-fokkal. Mondhatnánk, mi ez az elmúlt hetek magyarországi hőhullámához képest, de a hőérzet a felhőkarcolókkal övezett, kevés zöldfelületet nyújtó belvárosban ennél jóval magasabb volt. Mire azonban a mérkőzés elkezdődött, már kellemesebbé vált az idő: a pálya nagy részére árnyékot vetett a főlelátó, és néhány felhő is megjelent az égen, így kitűnő körülmények között léptek pályára a csapatok: Cristiano Ronaldo és Luka Modric vezérletével!

A 41 éves portugál csillag és a nála hét hónappal és négy nappal később született horvát klasszis összecsapása igazi különlegességnek számít: pályafutásuk során 222 tétmérkőzésen léptek pályára együtt a Real Madridban, közösen 13 trófeát, köztük négy Bajnokok Ligája-címet szerezve. Miután a csapatok kiértek a pályára és elhangoztak a himnuszok, Ronaldo és Modric kétszer is hosszasan átölelte egymást – a közönség hangos ovációjának kíséretében.

A mérkőzést a horvátok kezdték és az első helyzet is előttük adódott: a 3. percben Nikola Vlasic adott középre Ante Budimirnak, akinek a gyengécske lövését könnyedén fogta Diogo Costa. A portugálok közül legelőször Cristiano Ronaldo szerezhetett volna gólt: a 9. percben Pedro Neto jobbról érkező beívelését épphogy nem érte el középen érkezve. Később Joao Cancelo beadásánál hasonló lehetőség adódott előtte, de ez is kimaradt.

Az első játékrész finoman fogalmazva sem volt a világbajnokság legjobb első félideje: kevés látványos megmozdulást láttunk a pályán. A szurkolótáborok így legtöbbször a játékvezetői döntések nyomán kiáltottak fel a leghangosabban: a norvég játékvezető, Espen Eskas engedte a kemény odalépéseket és erősen spórolt a sárga lapokkal.

Gól nélkül ért tehát véget az első félidő, amelyet követően a horvát szövetségi kapitány, Zlatko Dalic csatárt cserélt: Ante Budimir helyére Ivan Matanovic érkezett. A szünet utáni első helyzetet éppen ő készítette elő: átadását követően Mateo Kovacic tüzelt nyolc méterre a kaputól, próbálkozása Diogo Costa lábáról vágódott az oldalhálóba.

Ezután folytatódott a horvát támadások sora, és a harmadik helyzet már gólt eredményezett: az 53. percben Josip Stanisic beadását követően a labda Rúben Dias fejéről Ivan Perisic elé pattant, aki hét méterről laposan a hálóba lőtt.

Ha van tankönyvi példája annak, milyen, amikor egy gól jót tesz a mérkőzésnek, azt ezen az összecsapáson láthattuk. Rendkívüli módon felpörgött az iram: három perccel később Matanovic lépett ki, majd talált a kapuba – lesről. Nem sokkal ezután Rafael Leao lőtte ki 20 méterről, irgalmatlanul nagy erővel a bal felsőt, a labda a lécen csattant. Aztán jött Cristiano Ronaldo, gyönyörűen levette a tizenhatoson belül Pedro Neto ívelését, majd klasszishoz illően fejezte be – mivel azonban hajszál híján lesről indult, ez sem volt érvényes.

Nem sokkal azután, hogy Roberto Martínez négyes cserével próbálta felpörgetni csapatát az egyenlítés érdekében, a portugálok ajándékba kaptak egy tizenegyest: egy szöglet után Nikola Vlasic visszahúzta Renato Veigát, a játékvezető pedig miután visszanézte az eset felvételét, a tizenegyespontra mutatott. A labda mögé Cristiano Ronaldo állt, nekifutott, s miközben Dominik Livakovic elindult a jobb kapufa irányába, a háló közepébe vágta a labdát! Megszületett pályafutása első, világbajnoki kieséses szakaszban szerzett gólja!

Az utolsó negyedórába lépve elképesztő lehetőségek adódtak a horvátok előtt, hogy ismét előnyhöz jussanak: Mateo Kovacic hatalmas távoli lökettel próbálkozott, amelyet Diogo Costa a bal kapufára tolt, majd miután a labda visszajutott hozzá, újabb erőteljes próbálkozását fölé tolta a portugál kapus. Öt perccel ezután Petar Sucic is lőtt egy lesgólt. Ekkor a horvát drukkerek ugrottak talpra, nem sokkal később pedig a portugálok: Cristiano Ronaldo vastaps kíséretében hagyta el a pályát, hogy átadja a helyét Rúben Nevesnek.

A rendes játékidő vége előtt Veiga, majd Mario Pasalic is közelről, fejjel próbálta bevenni a kaput – mindketten bő öt méterrel a kapu mellé bólintottak. Ezután tíz perc ráadás következett, és a negyedik minutumban jött az igazi dráma: Rafael Leao ívelt be hosszan balról, a két védő között a magasba emelkedő Goncalo Ramos pedig szép mozdulattal a háló bal oldalába fejelt!

Horvátország ezután kétségbeesetten próbálkozott az egyenlítéssel. A 90+13. percben Perisic beadását követően Veigán és Mario Pasalicon is megpattant a labda, majd Josko Gvardiol elé került, aki négy méterről bevette a kaput! A portugálok szétrobbantak a dühtől, a horvátok örömmámorban úsztak: aztán a játékvezető ezt a találatot is visszanézte, és kiderült: mielőtt Veiga labdához ért, Matanovic is érintette, emiatt Pasalic már lesen kapta azt. Eskas visszavonta a találatot, amit követően a horvát drukkerek elárasztották a pályát poharakkal és minden kezükbe akadó tárggyal.

Hosszú időbe telt, mire a pályát letakarították, majd a mérkőzés rövidke folytatást követően a mérkőzés végül a 90+19. percben ért véget. Portugália Horvátország legyőzésével a nyolcaddöntőbe jutott: július hatodikán, Dallasban Spanyolországgal találkozik majd.

És hogy mi lehet a mérkőzés legszívbemarkolóbb következménye? Az, hogy elképzelhető, ezzel az elveszített mérkőzéssel ért véget Luka Modric játékos-pályafutása. 2–1

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A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP)

Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/FC Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)

Középpályások: 21 Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 15 Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), 23 Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea FC – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

A HORVÁT VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), 23 Dominik Kotarski (Köbenhavn – Dánia), 12 Ivor Pandur (Hull City – Anglia)

Védők: 4 Josko Gvardiol (Manchester City – Anglia), 5 Duje Caleta-Car (Real Sociedad – Spanyolország), 6 Josip Sutalo (Ajax – Hollandia), 2 Josip Stanisic (Bayern München – Németország), 3 Marin Pongracic (Fiorentina – Olaszország), 25 Martin Erlic (Midtjylland – Dánia), 22 Luka Vuskovic (Hamburger SV – Németország)

Középpályások: 10 Luka Modric (AC Milan – Olaszország), 8 Mateo Kovacic (Manchester City – Anglia), 15 Mario Pasalic (Atalanta – Olaszország), 13 Nikola Vlasic (Torino – Olaszország), 21 Luka Sucic (Real Sociedad – Spanyolország), 16 Martin Baturina (Como – Olaszország), 18 Kristijan Jakic (Augsburg – Németország), 17 Petar Sucic (Internazionale – Olaszország), 7 Nikola Moro (Bologna – Olaszország), 19 Toni Fruk (Rijeka)

Támadók: 14 Ivan Perisic (PSV – Hollandia), 9 Andrej Kramaric (Hoffenheim – Németország), 11 Ante Budimir (Osasuna – Spanyolország), 24 Marco Pasalic (Orlando City – Egyesült Államok), 26 Petar Musa (Dallas – Egyesült Államok), 20 Igor Matanovic (Freiburg – Németország)

Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic