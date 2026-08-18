„Nincs trükközés, nincs titkolózás” – a Mercedesnél nyílt a harc Russell és Antonelli között

A 23 tervezett futamból 11 zajlott le eddig a 2026-os F1-es idényből. A mezőny úgy ment nyári szünetre, hogy az élen a hat futamot megnyerő Kimi Antonelli áll 219 ponttal, a második Lewis Hamilton 169 ponttal, a harmadik pedig George Russell 160 ponttal.

Hiába ékelődött be a két mercedeses versenyző közé Hamilton, az ezüstnyilaknál nem terveznek csapatutasítást. „Különösen az lenyűgöző, ahogy együtt dolgoznak. Mindannyian láttunk már olyan időszakokat az F1-ben, amikor a csapattársak közötti viszony sokkal feszültebbé vált. George és Kimi is nyilvánvalóan le akarják győzni egymást, mert ez a sport természetéből fakad, de ez egy egészséges rivalizálás” – idézi Bradley Lord Nu Silver Arrows Radio Show-nak adott interjúját az F1 hivatalos oldala.

A Mercedes csapatvezető-helyettese így folytatta: „Nincs trükközés, nincs titkolózás. Mindketten arra koncentrálnak, hogy a lehető legjobban kihasználják az istálló által biztosított lehetőséget. Természetesen mindkettejüknek fontos az egyéni világbajnoki cím, de elsősorban a konstruktőri bajnokságban való eredményességre koncentrálnak.”

Lord véleményét osztotta Simone Resta, a Mercedes műszaki igazgatóhelyettese: „Szerencsénk van, hogy nagyon erős pilótapárosunk van. George és Kimi egyaránt hihetetlenül gyorsak. Mindketten voltak már időmérőn és versenyeken is elsők. A köztük lévő verseny folyamatosan emeli a színvonalat, és ez végső soron lehetővé teszi a csapat számára, hogy jobb eredményeket érjen el.”

Lewis Hamilton hátránya 50 pont Antonelli mögött, míg kilenc ponttal előzi Russellt. Az előző szezonban Max Verstappen révén láthattuk, hogy ennél jóval nagyobb hátrányt is le lehet dolgozni, főleg ha a legjobb autóval rendelkező páros folyamatosan egymástól is elvesz pontokat. Ferrari-versenyző – Kimi Räikkönen személyében – legutóbb 2007-ben nyert egyéni világbajnokságot, míg Lewis Hamilton a nyolcadik vb-elsőségére hajt, így a motiváció adott az olasz alakulatnál.

A Sky Sports összeszedte, mi kellhet ahhoz, hogy az év végén Hamilton végezzen az élen. A portál szerint elsősorban a brit pilótának nem szabad hibáznia. Hamilton Silverstone-ban, Spa-Francorchamps-ban és a Hungaroringen is büntetést kapott. „Végül is ezek az utóbbi néhány futam drágán megfizetődött a saját hibáim miatt. Keményen dolgozom majd azon, hogy a jövőben ne adjak lehetőséget a versenybíróknak arra, hogy újabb büntetést szabjanak ki rám. Ki kell találnom, hogyan tudnék jobban teljesíteni az idény második felében” – mondta Hamilton.

Szintén fontos lehet Hamilton sikere szempontjából, hogy a Ferrari nyerje a fejlesztési versenyt. Itt ráadásul nem csak a Mercedesszel, hanem a McLarennel és a Red Bull-lal is csatáznak. „A McLaren egy ideig jól teljesített, de nem pontosan ugyanaz a filozófiájuk, mert ők nagy fejlesztési csomagokat hoznak. Az biztos, hogy minden alkalommal, amikor valami újat hoznak, hatalmas előrelépést tesznek. Nekünk más a megközelítésünk: mi minden viadalon igyekszünk új alkatrészeket bevezetni” – vélte Frédéric Vasseur, a Ferrari első embere.

2025-ben Charles Leclerc 28 ponttal vezetett Hamilton előtt 11 futam után, most viszont a brit áll 31 ponttal jobban. A szezon korábbi szakaszában Vasseur is hárította a csapatutasításról szóló kérdéseket, de a Ferrarinál úgy néz ki, csak egy pilótának van reális esélye a vb-címre. Az olaszok hátránya 72 pont a konstruktőri versenyben, ám Vasseur kiemelte, hogy a legutóbbi három futamon 26 ponttal többet szereztek a Mercedeshez képest.