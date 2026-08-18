Nemzeti Sportrádió

„Kár érte” – Max Verstappen így búcsúzott a versenynaptárból kikerülő Holland Nagydíjtól

B. A. P.B. A. P.
2026.08.18. 14:21
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Max Verstappen utoljára versenyez az F1-ben a hazai Holland Nagydíjon (Fotó: Getty Images)
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F1 Holland Nagydíj Max Verstappen Formula–1
Az F1-es Holland Nagydíj előtt Max Verstappen beszélt arról, mennyire fog neki hiányozni a hazai futama.

A nyári szünet után Hollandiában folytatódik az F1. A zandvoorti ring 2021 óta része újra a versenynaptárnak, így Max Verstappen mind a négy világbajnoki címet hozó évében versenyezhetett a hazai pályáján.

A Holland Nagydíj azonban búcsúzik a királykategóriától, így könnyen lehet, hogy Verstappen most hétvégén versenyezhet utoljára Zandvoortban. „Hihetetlenül lenyűgöző, amit tettek a visszatérésért, és szerintem amikor visszatértek, igazi példát mutattak más nagydíjaknak is arról, hogyan kell vendégül látni és szórakoztatni” – idézi Max Verstappen szavait az M4 Sport.

A Red Bull pilótája így beszélt a Holland GP-ről: „Természetesen már jó ideje tudjuk, hogy így lesz. Ez a hazai nagydíjam, így természetesen nagyon fogom élvezni. Remélem, hogy a vezetés szempontjából is. Nagyszerű lesz látni a szurkolókat. Rendben, nem lesz már több Formula–1-es futam a pályán, de sok más kategória még mindig versenyez ott, nemcsak az F1. Én csak élvezni akarom a versenyt a szurkolókkal. Szóval igen, kár érte, de közben a pálya még mindig ott lesz, és biztosra veszem, hogy több kört megyek majd rajta később is.”

Verstappen hozzátette, hogy a pálya nem fog eltűnni és akkor is jól fogja magát érezni, ha nem F1-es autót vezet rajta.

„Valóban kár érte, mert ez egy szórakoztató verseny tele McLaren-szurkolóval” – viccelődött Lando Norris annak kapcsán, hogy a sok holland szurkoló mindig tetőtől talpig narancssárga felszerelésben látható a lelátón. – Egyszerűen klassz pálya. Amióta a Formula–3-ban ott szerepeltem, az egyik legizgalmasabb pálya volt, mert eléggé eltér a naptár többi helyszínétől. Az F1-ben pedig igazán őrületes pálya, de jó értelemben.”

 

F1 Holland Nagydíj Max Verstappen Formula–1
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