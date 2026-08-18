Nemzeti Sportrádió

Csoboth Kevinre nem számítanak St. Gallenben

B. L.B. L.
2026.08.18. 10:14
null
Csoboth Kevinnek (zöld-fehérben) több játéklehetőségre lenne szüksége (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC St. Gallen Svájc Csoboth Kevin
Két éve még Eb-hős volt, ma már a St. Gallen keretébe is alig fér be Csoboth Kevin – svájci forrásunk elmondta, miért került nehéz helyzetbe a 26 éves magyar válogatott támadó.

Hová tűnt Csoboth Kevin? Két éve még a magyar válogatott egyik hőseként ünnepelték a támadót: a 2024-es Európa-bajnokságon, az ő 100. percben szerzett góljával győzte le Magyarország Skóciát, majd néhány héttel később az Újpesttől a svájci St. Gallenhez szerződött. Azóta viszont megtört a lendülete. Első svájci idényében még rendszeresen játszott és négy gólt szerzett, 2025 őszén viszont már kölcsönadták a török Genclerbirliginek, amelynél csupán hét tétmérkőzés jutott neki. Januárban visszatért Svájcba, miután török klubja rendszertelenül fizette a bérét. Sajnos St. Gallenben sem rendeződött a helyzete, perememberként tekintenek rá – a Transfermarkt már csak háromszázezer euróra becsüli a piaci értékét, pedig másfél évvel ezelőtt még 1.5 millióra taksálta.

„Különleges és egyik fél számára sem optimális a helyzet – mondta lapunknak Sven Lenzi, a St. Gallennel kiemelten foglalkozó TVO munkatársa, és szerinte a magyar légiós gondja elsősorban szakmai: Enrico Maassen 3–5–2-es rendszerében nincs megfelelő posztja. – Valójában szélső, csatárként nemigen illik a játékba, a szélső futó szerepköréhez pedig védekezésben nem elég erős. Ráadásul Enrico Maassen vezetőedző futballszakmailag sem igazán kedveli.”     

Svájci kollégánk szerint a 26 éves támadó ugyan az első kerettel edz és St. Gallenben él, jelenleg nincs „integrálva a csapatba”. Ez azt jelenti, hogy a jól működő, összeszokott együttesben nem kap lehetőséget, a kispadra sem fér oda, olykor fiatal játékosokat is előbb neveznek nála, és legfeljebb harmadik számú opciónak tekinthető. Roger Stilz sport­igazgató ezért megoldást keres, csakhogy ez sem egyszerű: Csoboth Kevinnek 2028-ig él a szerződése, a helyi viszonyokhoz képest is magas a fizetése, és az esetleges kérőnek átigazolási díjat is kellene fizetnie. 

Kapcsolódó tartalom

Csoboth Kevin Újpesten edzett, a jövő héten pedig visszatér Svájcba

A Törökországból távozott szélső a lilák második csapatával edzett, de visszatér a St. Gallenhez.

NS-infó: Csoboth feljelenti klubját a FIFA-nál – távozik Törökországból

A 25 éves válogatott szélsőnek tartozik a Genclerbirligi, ezért szerződést bont a török klubbal.

 

 

 

FC St. Gallen Svájc Csoboth Kevin
Legfrissebb hírek

Véget ért Lara Gut-Behrami olimpiai bajnok alpesi síző pályafutása

Téli sportok
2026.08.05. 20:31

Téves szabályértelmezés – Embolót nem lett volna szabad kiállítani Argentína ellen

Minden más foci
2026.07.28. 11:07

Öt-öt pozitív és negatív meglepetéscsapat a labdarúgó-világbajnokságról

Foci vb 2026
2026.07.20. 20:34

Csalódást keltő németek és várakozásokat felülmúló norvégok – öt-öt pozitív és negatív meglepetéscsapat

Foci vb 2026
2026.07.20. 20:07

Inkább Emeryvel dolgozna együtt a svájciak világbajnoki felfedezettje – sajtóhír

Foci vb 2026
2026.07.13. 08:39

Így ugráltak, énekeltek az argentinok az öltözőben a svájciak legyőzése után

Foci vb 2026
2026.07.12. 11:16

„A szabály az szabály, de ne öljétek meg a játékot” – vélemények Embolo kiállításáról

Foci vb 2026
2026.07.12. 10:52

Scaloni üzent az argentin szurkolóknak: „Ha iszol, ne vezess, de érezd jól magad!”

Foci vb 2026
2026.07.12. 09:11