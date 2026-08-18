Csoboth Kevinre nem számítanak St. Gallenben

Hová tűnt Csoboth Kevin? Két éve még a magyar válogatott egyik hőseként ünnepelték a támadót: a 2024-es Európa-bajnokságon, az ő 100. percben szerzett góljával győzte le Magyarország Skóciát, majd néhány héttel később az Újpesttől a svájci St. Gallenhez szerződött. Azóta viszont megtört a lendülete. Első svájci idényében még rendszeresen játszott és négy gólt szerzett, 2025 őszén viszont már kölcsönadták a török Genclerbirliginek, amelynél csupán hét tétmérkőzés jutott neki. Januárban visszatért Svájcba, miután török klubja rendszertelenül fizette a bérét. Sajnos St. Gallenben sem rendeződött a helyzete, perememberként tekintenek rá – a Transfermarkt már csak háromszázezer euróra becsüli a piaci értékét, pedig másfél évvel ezelőtt még 1.5 millióra taksálta.

„Különleges és egyik fél számára sem optimális a helyzet – mondta lapunknak Sven Lenzi, a St. Gallennel kiemelten foglalkozó TVO munkatársa, és szerinte a magyar légiós gondja elsősorban szakmai: Enrico Maassen 3–5–2-es rendszerében nincs megfelelő posztja. – Valójában szélső, csatárként nemigen illik a játékba, a szélső futó szerepköréhez pedig védekezésben nem elég erős. Ráadásul Enrico Maassen vezetőedző futballszakmailag sem igazán kedveli.”

Svájci kollégánk szerint a 26 éves támadó ugyan az első kerettel edz és St. Gallenben él, jelenleg nincs „integrálva a csapatba”. Ez azt jelenti, hogy a jól működő, összeszokott együttesben nem kap lehetőséget, a kispadra sem fér oda, olykor fiatal játékosokat is előbb neveznek nála, és legfeljebb harmadik számú opciónak tekinthető. Roger Stilz sport­igazgató ezért megoldást keres, csakhogy ez sem egyszerű: Csoboth Kevinnek 2028-ig él a szerződése, a helyi viszonyokhoz képest is magas a fizetése, és az esetleges kérőnek átigazolási díjat is kellene fizetnie.