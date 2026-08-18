Nemzeti Sportrádió

Alexander Albon jövőre is a Williams színeiben versenyez – hivatalos

M. B.M. B.
2026.08.18. 16:23
Fotó: Getty Images
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F1 Williams Alexander Albon Formula-1
A Formula-1-ben szereplő Atlassian Williams csapata hivatalos honlapján közölte, hogy Alexander Albon a 2027-es idényben is náluk versenyez.

A thaiföldi pilóta 2022-ben csatlakozott a brit istállóhoz, az előző idényben 73 pontot gyűjtve a nyolcadik lett, amely a Williams legjobb eredménye 2016 óta.

„Nehéz szavakba önteni, mekkora változásokon ment keresztül a csapat a 2022-es csatlakozásom óta. Egy nehéz év semmit nem mond el a teljes képről, s ez csak további motivációt ad nekem ahhoz, hogy a gyári munkatársakkal és a szurkolókkal további nagy dolgokat érjünk el” – mondta a 30 esztendős Alexander Albon, aki az idei Magyar Nagydíjon állt 100. alkalommal rajthoz F1-es futamon.

Albon jelenleg öt ponttal  a 16. helyen áll a világbajnoki versenyben, míg a Williams 11 ponttal a kilencedik a konstruktőrök versenyében.

 

F1 Williams Alexander Albon Formula-1
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