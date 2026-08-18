Alexander Albon jövőre is a Williams színeiben versenyez – hivatalos

A thaiföldi pilóta 2022-ben csatlakozott a brit istállóhoz, az előző idényben 73 pontot gyűjtve a nyolcadik lett, amely a Williams legjobb eredménye 2016 óta.

„Nehéz szavakba önteni, mekkora változásokon ment keresztül a csapat a 2022-es csatlakozásom óta. Egy nehéz év semmit nem mond el a teljes képről, s ez csak további motivációt ad nekem ahhoz, hogy a gyári munkatársakkal és a szurkolókkal további nagy dolgokat érjünk el” – mondta a 30 esztendős Alexander Albon, aki az idei Magyar Nagydíjon állt 100. alkalommal rajthoz F1-es futamon.

Albon jelenleg öt ponttal a 16. helyen áll a világbajnoki versenyben, míg a Williams 11 ponttal a kilencedik a konstruktőrök versenyében.