Nemzeti Sportrádió

UEFA: a kontinens negyven legjobb csapata közt az FTC a koefficiensek alapján

V. H. L.V. H. L.
2026.08.18. 13:36
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A Fradi idén is gyűjtögetheti a koefficienspontokat (Fotó: Szabó Miklós)
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Bayern München UEFA-koefficens Konferencialiga ranglista Bajnokok Ligája Európa-liga Ferencvárosi TC
Bekerült Európa legjobb negyven labdarúgócsapata közé a Ferencváros – a klubok UEFA-koefficiense alapján összeállított listán az legutóbbi öt év eredményeit vették figyelembe.

A Ferencváros a Górnik Zabrze búcsúztatásával sorozatban nyolcadszor is kvalifikált valamelyik európai kupa csoportkörébe – hogy ez idén az Európa-liga vagy a Konferencialiga lesz-e, az a Trabzonspor elleni párharcon múlik az El-selejtező rájátszásában.

A zöld-fehérek tekintélyt parancsoló produkciója nemzetközi besorolásukon is meglátszik, a csapatok UEFA-koefficiense alapján elkészített rangsorban ugyanis az FTC bekerült a kontinens legjobb 40 együttese közé. A 2026-os Magyar Kupa-győztes a legfrissebb listán 50.75 ponttal a 39. helyet foglalja el, megelőzve a cseh Viktoria Plzent, amellyel tavaly megütközött az Európa-liga csoportkörében.

A listát a tavasszal Bajnokok Ligája-elődöntős Bayern München vezeti 127.5 ponttal, megelőzve a BL-finalista Arsenalt (125) és a Real Madridot (120.5), a legrangosabb európai kupa legutóbbi két kiírását megnyerő Paris Saint-Germain (119) a negyedik. Érdekesség, hogy az első 40 csapatból a Tottenham Hotspur, a Chelsea, a Fiorentina és az Eintracht Frankfurt a mostani idényben egyik kontinentális kupában sem indulhat.

 

Bayern München UEFA-koefficens Konferencialiga ranglista Bajnokok Ligája Európa-liga Ferencvárosi TC
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