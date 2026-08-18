A PSV-től igazolt holland válogatott játékost a Borussia Dortmund

A Borussia Dortmund futballistája lett Joey Veerman – adta hírül kedden a hivatalos honlapján a német klub. A PSV Eindhoventől érkező 27 éves középpályás – aki eddig 16 alkalommal szerepelt hazája nemzeti együttesében – 2031 júniusáig szóló megállapodást írt alá.

„Joey képességei óriási segítséget jelentenek majd nekünk. A nyári átigazolási tevékenységünket szándékosan a középpálya közepére összpontosítottuk, mivel az év eleje óta két játékost is elvesztettünk innen: Pascal Gross és Salih Özcan távozott” – indokolta az új igazolást Lars Ricken sportigazgató.

Veerman a PSV-vel három holland bajnoki címet (2024, 2025, 2026) és két Holland Kupát (2022, 2023) nyert. Négy év alatt 198 mérkőzésen lépett pályára a klubcsapatában, és 31 gólt szerzett.