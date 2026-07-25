Nemzeti Sportrádió

Vb 2026 : a spanyol válogatott 15 millió dollárt adózhat a pénzjutalmából

2026.07.25. 14:58
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A spanyol válogatott Donald Trump amerikai elnöktől megkapta a vb-trófeát, az amerikai adóhivataltól pedig egy csekket fog kapni (Fotó: AFP)
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A spanyol labdarúgó-válogatottnak a világbajnokság megnyeréséért járó 50 millió dolláros fődíj körülbelül 30 százalékát adóként be kell fizetnie az amerikai adóhivatalnak (IRS) – jelentette a Fox News.

 

Jóllehet a nemzetközi sportági szövetség (FIFA) rendre egyeztet a tornát rendező országokkal, hogy mentesítse a nemzeti futballszövetségeket a helyi adózás alól, az amerikai hatóságok nem csapatként kezelik, hanem az Egyesült Államokban jövedelmet szerzett egyéni adófizetőknek tekintik a spanyol játékosokat, akiknek így le kell róniuk a megfelelő összeget az USA-ban végzett munkáért.

Ez a summa a Fox News szerint 15 millió dollárra rúghat. A teljes összeget a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) kapja meg, amely ha az 50 milliót egyenlő arányban osztja szét a 26 fős keret tagjai között, ez fejenként nagyjából 576 ezer dollár adóterhet jelent. Az idei labdarúgó-világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezte meg közösen az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. A döntőben a spanyol válogatott az argentin csapatot győzte le gól nélküli kilencven perc után, hosszabbításban 1–0-ra.

 

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