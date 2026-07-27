Nemzeti Sportrádió

Már 187 millió euró az adóssága Ronaldo szaúdi futballklubjának

2026.07.27. 12:51
Fotó: Getty Images
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Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábia Al-Nasszr
Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót is foglalkoztató Al-Naszr szaúdi labdarúgóklub adóssága meghaladta a 800 millió riált (mintegy 187 millió euró).

Az Ar-Rijádija sportnapilap szerint a klubot birtokló Szaúd-arábiai Állami Befektetési Alap próbálja a pénzügyi válságot megoldani, de azt is fontolgatja, hogy eladja az Al-Naszrt. A bajnoki címvédőnél állítólag több játékos sem kapta meg teljes júniusi fizetését.

A múlt évadban az együttes 2019 óta először lett bajnok, ám egyre nehezebb helyzetbe került növekvő eladósodása miatt. Az újság szerint az anyagi krízishez hozzájárult az is, hogy túl sokba kerül portugál sztárjátékosa, akinek a 200-250 millió euróra becsült évi rekordfizetése és bónuszai hatalmas terhet rónak a klub költségvetésére.

 

Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábia Al-Nasszr
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