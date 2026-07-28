Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid 1.22 milliárd eurós bevétellel rekordot döntött

2026.07.28. 20:37
Fotó: Getty Images
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Real Madrid Spanyolország bevétel
A Real Madrid az előző idényben elért 1.22 milliárd eurós bevételével megdöntötte a sportegyesületek egyetlen szezon alatt elért rekordját.

A spanyol futballcsapat nem produkált kiemelkedő idényt, a bajnokságot az örök rivális FC Barcelona nyerte meg, míg a Bajnokok Ligájában a negyeddöntő jelentette a végállomást a fővárosiak számára.

A pénzügyi eredményük ugyanakkor lenyűgöző volt: a klub kedden jelentette be, hogy 1.22 milliárd eurós bevételt könyvelhetett el, és kiemelte, ilyen számokat eddig egyetlen sportszervezet sem ért el.

A Forbes gazdasági szaklap az év elején arról számolt be, hogy a Real 2024–2025-ös, 1.26 milliárd dolláros bevétele rekordot jelentett a sportklubok körében, felülmúlva a profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Dallas Cowboys 2024-es, 1.23 milliárd dolláros bevételét. A Real Madrid 26.3 millió eurós adózás utáni nyereségről is beszámolt, ami 8 százalékos növekedést jelent a 2024–2025-ös idényhez képest.

A klub közlése szerint a 2025–2026-os pénzügyi évben 354.8 millió eurót fizetett be adók és társadalombiztosítási járulékok formájában.

 

Real Madrid Spanyolország bevétel
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