Nemzeti Sportrádió

Cucurella tartotta a szavát: Luis de la Fuente arcképét tetováltatta magára

B. A. P.B. A. P.
2026.07.28. 17:12
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Marc Cucurella új tetoválást kapott (Fotó: Instagram/Cucurella)
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tetoválás Spanyolország spanyol válogatott Marc Cucurella
Mint ismert, a spanyol labdarúgó-válogatott története második világbajnoki címét nyerte meg a tengerentúli tornán. Marc Cucurella pedig ennek apropóján tetoválást kapott.

Több spanyol játékos – köztük Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Ferran Torres és Marc Cucurella – is ígéretet tett, hogy világbajnoki győzelem esetén valami különlegeset tesznek. Közülük elsőként a Real Madridba igazoló védő teljesítette a szavát.

Cucurella fogadalma az volt, hogy a spanyol szövetségi kapitány, Luis de la Fuente arcképét tetováltatja magára. A spanyol védő el is ment a Ganga művésznevű tetoválóhoz, aki többek között Carlos Alcarazzal és LeBron Jamesszel is dolgozott már együtt. A focista korábban leszögezte, kis méretű tetoválása lesz, de elég nagy ahhoz, hogy kivehető legyen. Végül is jobb karjára került Luis de la Fuente képmása, miközben a világbajnoki trófeával pózol.

Luis de la Fuente korábban így kommentálta az esetet: „A játékosaim komoly emberek, de az ígéretet be kell tartani. Remélem, olyan helyre tetováltatnak, ami minél kevésbé lesz szem előtt.”

 

tetoválás Spanyolország spanyol válogatott Marc Cucurella
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