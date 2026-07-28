Cucurella tartotta a szavát: Luis de la Fuente arcképét tetováltatta magára

Több spanyol játékos – köztük Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Ferran Torres és Marc Cucurella – is ígéretet tett, hogy világbajnoki győzelem esetén valami különlegeset tesznek. Közülük elsőként a Real Madridba igazoló védő teljesítette a szavát.

Cucurella fogadalma az volt, hogy a spanyol szövetségi kapitány, Luis de la Fuente arcképét tetováltatja magára. A spanyol védő el is ment a Ganga művésznevű tetoválóhoz, aki többek között Carlos Alcarazzal és LeBron Jamesszel is dolgozott már együtt. A focista korábban leszögezte, kis méretű tetoválása lesz, de elég nagy ahhoz, hogy kivehető legyen. Végül is jobb karjára került Luis de la Fuente képmása, miközben a világbajnoki trófeával pózol.

Luis de la Fuente korábban így kommentálta az esetet: „A játékosaim komoly emberek, de az ígéretet be kell tartani. Remélem, olyan helyre tetováltatnak, ami minél kevésbé lesz szem előtt.”