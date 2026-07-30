Marc Cucurella megszabadult híres hajkoronájától – videó

Mint ismert, a Real Madrid újonnan szerződtetett balhátvédje korábban Luis de la Fuente szövetségi kapitány arcképét és a vb-trófeát ábrázoló tetoválást készíttetett a bal karjára, most pedig legendás göndör hajkoronájától szabadult meg – számolt be róla az El Mundo Deportivo.

Cucurella jellegzetes, göndör, lobogó frizurája évek óta a védjegyének számított, ezért a mostani fonott stílus gyorsan felkeltette a szurkolók figyelmét.

Az új frizurát a londoni HD Cutz fodrászatban készítették, ott, ahol korábban már több híres sportoló is megfordult. Az El Mundo Deportivo szerint ugyanakkor Cucurella stílusváltása nem véglegesnek, hanem csak ideiglenesnek tűnik.