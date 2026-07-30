Nemzeti Sportrádió

Marc Cucurella megszabadult híres hajkoronájától – videó

T. Z.T. Z.
2026.07.30. 09:54
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Fotó: Getty Images
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Real Madrid hajvágás Spanyolország Marc Cucurella
A spanyol labdarúgó-válogatott játékosa, Marc Cucurella ismét magára irányította a figyelmet: a világbajnoki cím megnyerése után egyrészt beváltotta ígéretét, másrészt pár nappal később új fizimiskával is meglepte a szurkolókat.

Mint ismert, a Real Madrid újonnan szerződtetett balhátvédje korábban Luis de la Fuente szövetségi kapitány arcképét és a vb-trófeát ábrázoló tetoválást készíttetett a bal karjára, most pedig legendás göndör hajkoronájától szabadult meg – számolt be róla az El Mundo Deportivo.

Cucurella jellegzetes, göndör, lobogó frizurája évek óta a védjegyének számított, ezért a mostani fonott stílus gyorsan felkeltette a szurkolók figyelmét.

Az új frizurát a londoni HD Cutz fodrászatban készítették, ott, ahol korábban már több híres sportoló is megfordult. Az El Mundo Deportivo szerint ugyanakkor Cucurella stílusváltása nem véglegesnek, hanem csak ideiglenesnek tűnik.

 

Real Madrid hajvágás Spanyolország Marc Cucurella
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