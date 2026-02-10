Rekordok, hivatalos esküvő és dollármilliókat besöprő fogadó a Super Bowlon

KENNETH WALKER III. A Seahawks futóját választották meg a mérkőzés legértékesebb játékosának. Bár nem szerzett touchdownt, 135 futott és 26 elkapott yardjával mindvégig segített a támadóegység előrehaladásában, amit a szavazóbizottság is nagyra értékelt. 1998 óta először lett futó a nagydöntő legjobbja, 28 évvel ezelőtt a denveri Terrell Davis három (1-1 yardos) touchdownjával és 157 futott yardjával érdemelte ki az elismerést. Walker számára a Super Bowl nemcsak ezért volt fontos, hanem azért is, mert édesapja először látta élőben játszani az NFL-karrierje során. „Édesanyám és az öcsém mellett apukám is kijött a stadionba, ami nagyon meglepett, mert irtózik a tömegtől, ezért ha el is jönnek Seattle-be, a stadionba még sosem jött ki. Most sem hittem benne, hogy ott lesz, de az ügynököm nagyon meggyőző tud lenni, és rábeszélte. Sokat jelent ez nekem, tudom, hogy büszke rám” – mondta a győzelmet sérült társának, Zach Charbonnet-nak felajánló Walker a meccs után. A futó szerződése az idény végén lejár, az ügynökére újabb fontos feladat vár.

Sam Darnold és Kenneth Walker III a bajnoki trófeával (Fotó: Getty Images)

DEVON WITHERSPOON. A Seattle védelme uralta a mérkőzést, és az egységből talán Witherspoon játszott a legjobban. Négy szerelést mutatott be, egyszer elütötte a passzolt labdát, cornerback létére többször besegített az irányító siettetésébe, egyszer a földre is vitte Drake Maye-t, három további alkalommal helyezte nagy nyomás alá, az egyik ilyen során (ezt végül valamiért nem jegyezték fel sacknek) kiejtett labdával szerzett touchdownt csapattársa, Uchenna Nwosu – minden idők egyik legjobb védőteljesítménye volt a Super Bowlon. A meccs után szerényen nyilatkozott arról, hogy az edzői stáb Mike Macdonald vezetésével pontosan felrajzolta nekik, mire számítsanak a támadófaltól, és hogyan legyenek a leghatékonyabbak, de mindezt meg is kellett valósítani. „Most megyünk és iszunk egyet. Vagy kettőt. Vagy hármat” – mondta a meccs után Witherspoon.

JASON MYERS. A mérkőzés utolsó negyedéig valós esély volt arra, hogy a Super Bowlban egyedül a Seahawks rúgója szerezzen pontokat. A Seattle négy mezőnygóllal vezetett 12–0-ra, és miután a Patriots támadójátékát teljesen megbénította, úgy tűnt, touchdown nélkül is simán megnyeri a mérkőzést. Bár a kaotikussá váló végjátékban aztán mindkét csapat szerzett két-két TD-t, Myers az öt mezőnygóljával és két extra kísérletével több rekordot is megdöntött. Egyrészt korábban senki sem lőtt a döntőben öt mezőnygólt, s az öt rúgás együttes távolsága, a 180 yard is új csúcsot jelent. Myers ezen felül az egy idényben szerzett pontok mennyiségében is NFL-rekorder lett, a vasárnapi 17-tel együtt összesen 206 Seattle-pont fűződik a nevéhez, amivel átadta a múltnak LaDainian Tomlinson futólegenda 2006-os 198 pontos ligarekordját. Ki kell emelni Michael Dicksont, az NFL legjobban fizetett punterét is, az ausztrál hétszer rúgta át a labdát a Patriotsnak, háromszor a célterületétől hat yardon belülre szegezte a New Englandet.

JOHN SCHNEIDER. A Seahawks ügyvezető igazgatójának elképesztő munkájára már kitértünk a Super Bowl előtt is, hiszen ő lett az első, aki ugyanannál a klubnál két bajnokcsapatot épített fel a nulláról, azaz semmi átfedés sincs a 2014 februárjában nyerő csapat edzői stábja és játékoskerete és a mostani között. Schneider az elmúlt évek draftjain sorra húzta a klasszisokat, az első körben 2022-ben Charles Cross külső támadófalembert, 2023-ban Jaxon Smith-Njigba elkapót és Devon Witherspoon cornerbacket, 2024-ben Byron Murphy védőfalembert, 2025-ben Grey Zabel belső támadófalembert választotta ki. Ez ötből öt telitalálat az első körben. Tavaly a másodikban elvitt Nick Emmanwori szintén csúcsteljesítményt nyújtott, a 2024-es negyedik körös A. J. Barner szerezte a támadóegység egyetlen touchdownját a Super Bowlban. A 2023-as draft első öt helyén stabil játékosok érkeztek, Smith-Njigba és Witherspoon után Derrick Hall, Zach Charbonnet és Anthony Bradford is alapember. Ezeket látva megállapítható, hogy Schneider nemigen nyúl mellé a drafton, míg a kezdőcentert, Jalen Sundellt 2024-ben a játékosbörzén hoppon maradt játékosok között találta, és olyan veteránokat szerződtetett többek között Sam Darnold, Cooper Kupp, Ernest Jones, Leonard Williams és DeMarcus Lawrence személyében, akik tapasztalatukkal és elszántságukkal tökéletesen kiegészítették a fiatal magot.

DRAKE MAYE. Maye és a Pats támadójátékát a mérkőzés első három negyedében teljesen megbénította a Seahawks védelme, az utolsó játékrészben már vesztett helyzetben szerzett két touchdownt. Az irányító helyzetét nem segítette a rájátszásra összeroppanó támadófal, a playoff első három meccsén egyaránt ötször sackelték az irányítót, a Super Bowlban ez a szám hat volt, az összesen 21 pedig rekord az NFL rájátszásában, Joe Burrow 19-ét döntötte meg Maye, aki ugyan a negyedik negyedben SB-rekordot jelentő 235 passzolt yardot jegyzett, kétszer elvesztette a labdát. „Vannak játékok, amelyeken hónapokig rágódni fogok még” – mondta önkritikusan a meccs előtt vállsérüléssel bajlódó, fájdalomcsillapítókkal játszó Maye, akinek ez ellen a védelem ellen egészségesen is kevés esélye lett volna.

WILL CAMPBELL. A New England az első csapat, amely a Super Bowlban két újonc támadófalemberrel állt fel, ráadásul a bal oldalon Will Campbell és Jared Wilson éppen egymás mellett játszott. A Super Bowl előtt elszenvedett 15 rájátszásbeli sack már jelezte, hogy problémás a támadófal, és a Seattle nagyon felkészült arra, hogy ezt kihasználja. Amióta a statisztikákra specializálódott amerikai Next Gen nyilvántartja az irányító siettetésének számát, először fordult elő, hogy egy QB egy meccsen 28-szor ilyen szorult helyzetbe kerüljön. Ebből csak Campbell 14 alkalomért felelős, ami ebben az idényben a legtöbb egyetlen játékostól. A bal oldali falember a Patriots idei keretének legfiatalabb tagja volt, és bár újoncként sokat tett azért, hogy a csapat a bajnoki cím kapujáig jusson, a döntőben nagy árat fizetett ezért, és az edzői stáb felelőssége, hogy helyre tegye a fejében a dolgokat, mert nem véletlenül választották ki a tavalyi draft negyedik helyén.

Hiába küzdött Will Campbell (hátul) a Seahawks védőivel, esélye sem volt megvédeni Drake Maye-t (Fotó: Getty Images)

A DOMINANCIA SZÁMOKBAN. A New England az első csapat, amely hatszor kapott ki a Super Bowlban. Persze ehhez el is kell jutni odáig, a Patriots 12-szer szerepelt a döntőben, többször, mint bárki más, és ezeknek a felét meg is nyerte. A csapat most három negyed után is nulla ponttal állt, ami 52 éve nem fordult elő a fináléban, a kilencedik Super Bowlon 1975 januárjában a Pittsburgh tartotta pont nélkül a Minnesotát a végül 16–6-ra megnyert meccsen. A Super Bowl 60 éves történetében a 19. alkalommal jutott be a legjobb védelemmel felálló csapat, a Seahawks 15–4-re javította a mérleget a fináléban. Az NFC bajnokának védelme a rájátszásban legyőzte az alapszakasz legjobbja-szavazás első két helyezettjét, a főcsoportdöntőben az MVP Matthew Staffordot, a döntőben pedig a második helyezett Maye-t múlta felül. Ezt legutóbb a Denver mutatta be tíz éve, amikor Tom Brady után Cam Newtont győzte le.

KIVEL KEZD A SEATTLE SZEPTEMBERBEN? Az NFL-ben hagyomány, hogy az új alapszakasz a bajnok hazai mérkőzésével kezdődik. A Seattle 2026-ban kilenc hazai meccset játszik, azaz van miből válogatniuk a liga menetrendjét összeállítóknak. A három csoportrivális, azaz a San Francisco 49ers, a Los Angeles Rams és az Arizona Cardinals közül előbbi kettő nagyon érdekes ellenfél lenne, hiszen a Rams ellen a főcsoportdöntő visszavágóját játszhatnák, míg a 49erst azt követően fogadnák, hogy a stadionjukban lettek bajnokok. Ám a San Francisco és a Los Angeles Ausztráliában egymás ellen játszik majd, méghozzá jó eséllyel az első fordulóban, ami az idénynyitóról kiejti őket. A Seattle fogadja még a Dallast és a New York Giantset, a Cowboys tavaly a Philadelphia ellen is szezonnyitót játszott. A Chicago Bears is érkezhet, ebben az esetben az NFC alapszakaszbeli tabellájának első két helyezettje találkozna. Az AFC-ből a Kansas City Chiefs és a Los Angeles Chargers is kemény ellenfél lenne, akárcsak a New England – bár az NFL nem szokta a Super Bowl visszavágóját rögtön az idény elejére tenni, tíz éve pont ez történt a Denver és a Carolina esetében.

VALÓDI ESKÜVŐ A SUPER BOWLON. A félidőben pörgős és látványos showműsort előadó Bad Bunny díszletében egy esküvői jelenet is látható volt, s utóbb kiderült, nem színészek játszották el a szertartást, hanem valódi, hivatalos esemény történt a színpadon. A pár nemrég meghívót küldött Bad Bunnynak az esküvőjükre, mire az előadónak az az ötlete támadt, hogy inkább ő hívja meg őket, hogy a világ leghíresebb színpadainak egyikén tartsák meg a szertartást – több mint 135 millió tv-néző szeme láttára. A pár többször feltűnt a show-ban, először a lánykérést játszották el, majd egy sacramentói szerzetes ott helyben összeadta őket, mielőtt Lady Gaga is megjelent volna, hogy énekeljen. Picivel később a műsor keretében felvágták az esküvői tortát és az első táncukat is ellejtették. Mi több, a pár házassági anyakönyvi kivonatában Bad Bunny aláírása is ott szerepel – tanúként.

Hivatalos esküvő a Super Bowl félidei műsorában (Fotó: Getty Images)

A DÖNTŐ MÁSIK KÜLSŐS NYERTESE. A Seattle Super Bowl-győzelmére az idény előtt hatvanszoros szorzóval lehetett fogadni, ilyen kis előzetes eséllyel legutóbb a New England Patriots lett bajnok még 2001-ben. Seattle-ben egy fogadó augusztusban 50 ezer dollárral fogadott a csapatra a BetMGM fogadóirodánál, s most hárommilliós jutalmának örülhet.

A HÉT BALHÉJA. A Super Bowl árnyékában alakult ki az Atlanta Falcons újonc védője, James Pierce Jr. drámája: a passzsiettetőt szombaton letartóztatták, miután ámokfutásba kezdett. Rickea Jacksont, a WNBA-ban szereplő Los Angeles Sparks kosárlabdázóját – aki három együtt töltött év után nemrég elhagyta – az autójával üldözte Floridában, többször nekiment a saját terepjárójával a nő kocsijának, majd miután a rendőrség le akarta tartóztatni, elmenekült, és közben elütött egy rendőrt (aki könnyebben megsérült). Végül elkapták, több pontban is megvádolták, a vasárnapot a fogdában töltötte, mielőtt óvadék ellenében kiengedték. Az ügynek nincs vége, a Falcons és az NFL is vizsgálja a történteket.

EDZŐKERINGŐ. Miután a Super Bowlt követően a bajnok Seattle támadókoordinátora, Klint Kubiak elismerte, hogy a Las Vegas Raiders vezetőedzőjeként folytatja, és egy nappal később a nevadai klub be is jelentette az érkezését, bezárult a kör, az utolsó üres vezetőedzői állást is betöltötték, kezdődhet a felkészülés a 2026–2027-es idényre.

CSAPAT TÁVOZÓ EDZŐ (évek) ÉRKEZŐ EDZŐ KORÁBBI POSZT Arizona Cardinals Jonathan Gannon (3) Mike LaFleur LA Rams, támadókoordinátor Atlanta Falcons Raheem Morris (2) Kevin Stefanski Cleveland, vezetőedző Baltimore Ravens John Harbaugh (18) Jesse Minter LA Chargers, védőkoordinátor Buffalo Bills Sean McDermott (9) Joe Brady Buffalo, támadókoordinátor Cleveland Browns Kevin Stefanski (6) Todd Monken Baltimore, támadókoordinátor Las Vegas Raiders Pete Carroll (1) Klint Kubiak Seattle, támadókoordinátor Miami Dolphins Mike McDaniel (4) Jeff Hafley Green Bay, védőkoordinátor New York Giants Brian Daboll (4) John Harbaugh Baltimore, vezetőedző Pittsburgh Steelers Mike Tomlin (19) Mike McCarthy Dallas, vezetőedző (2024-ig) Tennessee Titans Brian Callahan (2) Robert Saleh San Francisco, védőkoordinátor 2026-OS EDZŐKERINGŐ

ÍGY DRAFTOLNAK. Teljessé vált az április végén Pittsburghben megrendezendő újoncbörze választási sorrendje, miután az utolsó két helyre bekerült a Patriots és a Seahawks.

Az első kör sorrendje: 1. Las Vegas Raiders, 2. New York Jets, 3. Arizona Cardinals, 4. Tennessee Titans, 5. New York Giants, 6. Cleveland Browns, 7. Washington Commanders, 8. New Orleans Saints, 9. Kansas City Chiefs, 10. Cincinnati Bengals, 11. Miami Dolphins, 12. Dallas Cowboys, 13. Los Angeles Rams (az Atlanta jogával), 14. Baltimore Ravens, 15. Tampa Bay Buccaneers, 16. New York Jets (az Indianapolis jogával), 17. Detroit Lions, 18. Minnesota Vikings, 19. Carolina Panthers, 20. Dallas Cowboys (a Green Bay jogával), 21. Pittsburgh Steelers, 22. Los Angeles Chargers, 23. Philadelphia Eagles, 24. Cleveland Browns (a Jacksonville jogával), 25. Chicago Bears, 26. Buffalo Bills, 27. San Francisco 49ers, 28. Houston Texans, 29. Los Angeles Rams, 30. Denver Broncos, 31. New England Patriots, 32. Seattle Seahawks

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

SUPER BOWL

Seattle Seahawks–New England Patriots 29–13 (3–0, 6–0, 3–0, 17–13)

Santa Clara, Levi's Stadium, 70 823 néző. Vezette: Shawn Smith