Szoboszlait egy meccsre tiltották el a City elleni kiállítása után – hivatalos

2026.02.09. 13:03
Fotó: Getty Images
Az Angol Labdarúgó-szövetség hétfőn nyilvánosságra hozta, hogy a Liverpool magyar középpályásának, Szoboszlai Dominiknak egy meccset kell kihagynia a Manchester City elleni kiállítása miatt.

Mint ismert, Szoboszlai Dominik vasárnap piros lapott kapott a Manchester City elleni Premier League-rangadón, mivel utolsó emberként versenyt futva visszarántotta a gólhelyzetben kilépő Erling Haalandot, aki azonban nem esett el, hanem csak lelassult a szabálytalanság következtében. A mérkőzést egyébként 2–1-re a City nyerte meg, Szoboszlai szerezte a címvédő egyetlen gólját egy káprázatos szabadrúgást követően.

A hosszabbításban elkövetett szabálytalanság miatt viszont Szoboszlainak villant a piros, és sokan úgy gondolták, hogy emiatt hárommeccses eltiltás vár rá, az angol szövetség szabályzata azonban kimondja, hogy bár a szabálytalanság ellentétes a játék szellemiségével, ebben az esetben mégsem volt tekinthető erőszakos magatartásnak, amely mások egészségét és biztonságát veszélyeztette volna. Vagyis emiatt a magyar válogatott csapatkapitányát csak egy mérkőzéses eltiltással sújtották, így nem léphet pályára csapata soron következő, Sunderland elleni idegenbeli bajnoki mérkőzésén, de a Brighton elleni szombati FA-kupa-találkozón már szerepelhet.

A Sunderland elleni összecsapást szerdán 21.15 órától rendezik.

