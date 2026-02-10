Nemzeti Sportrádió

Liu Shaoang: Nem befolyásol, hogy Shaolin nincs itt

• Milánó
2026.02.10. 14:59
Liu Shaoang lemaradt a dobogóról a kínai vegyes váltóval (Fotó: Szabó Miklós)
téli olimpia 2026 téli olimpia rövid pályás gyorskorcsolya Milánó-Cortina 2026 Liu Shaoang
Nem felejtett el semmit a múltból: Liu Shaoang kedd kora délután kilépett a kínai médiamunkások gyűrűjéből a milánói olimpián a vegyes váltó döntője után, hogy megöleljen egy magyar újságírót – s hogy interjút adjon a Nemzeti Sportnak.

 

– Soványnak tűnik.
– Fogytam öt kilót az elmúlt hetekben-hónapokban, de ez is volt a cél – válaszolta Liu Shaoang azok után, hogy a kínai vegyes váltó két hiba után végül a negyedik helyen végzett a milánói olimpián. – Az olaszok például egy fejjel alacsonyabbak nálam, azzal, hogy kevesebb a súlyom, a robbanékonyságom jobb lehet. 

– Az erejéből nem veszített a fogyással?
– Nem érzem azt, hogy gyengébb lennék, sokkal inkább azt, hogy könnyebb, pontosabban könnyedebb vagyok és dinamikusabb. A robbanékonyságom amiatt jobb, hogy kisebb súlyt kell megindítani a jégen. 

– A vegyes döntőjében úgy tűnt, áll a zászló Kínának, aztán jött két hiba, s ebből jött a negyedik hely – hogyan élte meg a futamot?
Büszke vagyok a csapatra, mert mindenki jól teljesített, s persze mondhatjuk, hogy a döntőben nekünk nem jött ki a lépés, de ugyanezt elmondhatják a hollandok is, akiknek meg az elődöntő nem sikerült, aztán a B-döntőben olimpiai csúcsot futottak. A short track ilyen: ha ezt a döntőt, vagy akár ezt a napot újra elkezdenénk, más vége lenne. Hibáztak a dél-koreaiak is, ez is mutatja, hogy a sportág jellegzetessége mellett az is döntött, ki hogyan viselte el a terhet, nyomás nem csak rajtunk volt. Én személy szerint nem éreztem semmiféle nyomást, viszont a csapatban nekem van a legtöbb tapasztalatom az olimpiákról, többeknek a milánói az első olimpiája. Márpedig egy olimpiai pályán egy olimpiai döntőben korcsolyázni teljesen más. 

– Nyolc éve…
… Arra gondol, milyen voltam, amikor gyerekként elkezdtem az egészet, hogy a pjongcsangi olimpián mindhárom egyéni számban kizártak? 

– A kizárások ellenére is kedves emlékeket idéz fel az emberben az a nyolc évvel ezelőtti olimpia.
Mindannyiunkban. Visszatérve a milánói döntőre: az érmes csapatok jól korcsolyáztak, gratulálok mindenkinek – ha lesz rá időm, oda is megyek mindenkihez, hogy ezt elmondjam nekik. 

– Az egyéni versenyt illetően milyen tervekkel, célokkal érkezett Milánóba?
– A mezőny nagyon erős, sok a fiatal, de nagyon jó korcsolyázó. A célom ugyanaz, mint volt négy éve Pekingben: ott lenni minél több döntőben, s ha már ott vagyok, jöhetnek a bravúrok. 

(Fotó: Szabó Miklós)

– Magyarországtól úgy búcsúzott, hogy a montreali világbajnokságon minden távon nyert, s öné lett az összetett elsőség is – a sportág történetében akkor hirdettek utoljára összetett győztest. Azóta is ott van a világ legjobbjai között, de az az aranydömping elmaradt: mi változott meg? A vetélytársak lettek erősebbek netán?
Eltelt négy év azóta, huszonnyolc esztendős vagyok, bár tudom, ez nem látszik az arcomon – Knoch Viktor is huszonnyolc éves volt, amikor Pjongcsangban nyertünk a váltóval. Azért a kort már érzem, de ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a technikám változott volna, egyszerűen csak érzem, hogy öregszem. Megérkezett egy új generáció, köztük például a kanadai William Dandjinou, aki a kiváló genetikai adottságai mellett minden téren remek: ő az a koris, aki élre áll, levezet kilenc kört, és még ezek után is az orrán veszi a levegőt… 

– Verhetőnek tartja?
– Abszolút! 

– Ugye tudja, milyen kérdés jön a végére?
Shaolin?

– Igen. 
– Beszélhetünk róla. 

– Gondolom, arra készültek, hogy együtt lesznek itt egy újabb olimpián. 
Ez nem kérdés. De arról, mit gondol Shaolin, őt kell megkérdezni. 

– Tiszta sor, arról viszont csak ön nyilatkozhat, ön hogyan éli meg azt, hogy a bátyja nincs itt?
Már korábban beszéltem a kínai vezetőséggel és Linával, az edzőnkkel is, elmondtam nekik, az, hogy Shaolin nem lesz itt az olimpián, engem nem fog befolyásolni. Szerintem vagyunk már azon a szinten versenyzőként, hogy ezt ki tudjuk zárni. Ha ő lenne a helyemben, ő is ugyanígy tenne. Nézőként itt lesz, szurkolni fog nekünk. 

– Lát majd Shaoang-érmet Milánóban? Másként: az elmúlt két olimpián nemcsak döntőben futott, hanem érmet is nyert – csalódott lenne, ha nincs érem, csak döntős helyezés?
Csalódásként élném meg, ha nem szereznék érmet, ezért nem is mondom, hogy nem lesz.

téli olimpia 2026 téli olimpia rövid pályás gyorskorcsolya Milánó-Cortina 2026 Liu Shaoang
