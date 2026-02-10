Nemzeti Sportrádió

Spanyol Kupa: kihagyhatja az Atleti elleni elődöntőt a Barca kulcsembere

2026.02.10. 16:22
Raphinha az Elche elleni idegenbeli bajnokin szenvedett combsérülést (Fotó: Getty Images)
Könnyen lehet, hogy egyik legjobbja nélkül lesz kénytelen megvívni az Atlético Madrid elleni Spanyol Kupa-elődöntőt az FC Barcelona, Raphinha ugyanis még nem épült fel teljesen az Elche elleni, január 31-i bajnokin összeszedett izomsérüléséből – írja a Daily Mail.

Csütörtök este kilenckor Madridban vívja a Spanyol Kupa elődöntőjének első mérkőzését az Atlético és az FC Barcelona. Az angol Daily Mail az AP-re hivatkozva kedden arról cikkezett, hogy a fontos találkozót kihagyhatja a katalánok kulcsembere, Raphinha, aki az Elche elleni január 31-i bajnoki mérkőzés első félidejében szenvedett combizomhúzódást, s nem lépett pályára a Mallorcával szemben 3–0-ra megnyert La Liga-meccsen, valamint az Albacete elleni 2–1-es kupasiker alkalmával sem.

„Jobban érzem magam, napról napra javul a helyzet – mondta hétfőn a 36-szoros brazil válogatott támadó. – Meglátjuk, hogy rendbe jövök-e csütörtökre. Van rá remény, de tudjuk, milyenek a sérülések… Nem akarok hazudni, nagyon szeretném azt mondani, hogy játszom csütörtökön, de nem vagyok teljesen fitt.”

Raphinha kiesése komoly érvágás lehet a gránátvörös-kékeknek, a 29 éves szélső ugyanis a sérülése előtti tizenegy tétmeccsén tízszer talált a kapuba, az idényben 22 találkozón 13 gól és 5 gólpassz fűződik a nevéhez. Az idény során korábban is izomsérüléssel bajlódó brazil támadó az Atlético Madrid elleni decemberi hazai bajnokin 74 percet játszott, ő lőtte a katalánok második gólját a 3–1-re megnyert mérkőzésen.

JANUÁR 12., CSÜTÖRTÖK
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
Elődöntő, 1. mérkőzés
21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Sport1)

 

Raphinha FC Barcelona Király-kupa-elődöntő Atlético Madrid Király-kupa
