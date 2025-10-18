50 éve az élvonalban a Pick Szeged

1975. október 18. aranybetűkkel íródott a szegedi kézilabdázás történelemkönyvébe. Ezen a napon a Szegedi Volán SC megnyerte az NB I/B-s bajnokságot, és kiharcolta a feljutást az NB I-be, amelyből azóta is „kirobbanthatatlan”.

A második vonalban még szabad téren, az Újszegedi Kisstadionban játszotta mérkőzéseit a csapat (Fotó: Pick Handball)

A szegedi együttes feljutásához a remek kapusteljesítményre… (Fotó: Pick Handball)

…és a lendületes támadójátékra egyaránt szükség volt (Fotó: Pick Handball)

A feljutás óta eltelt 50 évben olyan legendák varázsoltak Szeged-mezben, mint Lele Ambrus (Fotó: Pick Handball)

A mai sikerek alapjait letevő játékosok közül Badó László, Barok István, Csáky Béla, Fülöp László, Giricz Sándor, Oláh Zoltán és Szabó „Sonka” László sajnos már nincs közöttünk. A többieket a szegedi klub szerdán, a Magdeburg elleni BL-találkozó előtt ünnepélyesen fogadta, majd a pályán is köszöntötte. Kővári Árpádot, Baráth Jánost, Dobó Károlyt, Farkas Józsefet, Lesti Istvánt, Oláh Bélát, Kiss Sándort, Skaliczki Lászlót, Tamás Sándort és Várkonyi Bélát az impozáns Pick Arénában hatezren tapsolták meg.

A sikeres másodosztályú hadjárat első hazai mérkőzését a Tata ellen még csupán száz néző szurkolta végig az Újszegedi Kisstadionban. A 30–19-es siker már jel volt, hogy valami nagy dolog van készülőben. Mire az akkor még őszi-tavaszi rendszerben zajló bajnokság elérkezett a hajrájához, jóval több rajongó látta az összecsapásokat.

Mezei Richárd bajnokcsapat tagja volt 1996-ban és 2007-ben is (Fotó: Pick Handball)

Jonas Källman és Zubai Szabolcs a 2018-as aranyat ünnepli (Fotó: Török Attila)

A 2021-es bajnoki cím után meseszép arénát vett birtokba a klub (Fotó: Dömötör Csaba)

Az ötödik, 2022-es bajnoki sikerre Juan Carlos Pastor méltán büszke (Fotó: Nemzeti Sport)

1975. október 18-án a Komló érkezett az Újszegedi Kisstadionba. Nem mindennapi küzdelmet láthatott az ötszáz tagú Volán-tábor. Végül 16–16 lett az eredmény, ami után már lehetett ünnepelni: sikerült a feljutás!

Az elmúlt 50 évben öt bajnoki cím és nyolc Magyar Kupa-győzelem került a dicsőségtablóra, nem megfeledkezve a 2014-ben megnyert EHF-kupáról. A szegediek fél évszázadára a koronát a BL négyes döntőbe jutással tehetnék fel a mostani világsztárok.

Az NB I/B bajnokcsapatának játékosait a klub és az MKSZ képviselői is köszöntötték (Fotó: Dömötör Csaba)

Szűcs Ernő Péter, a klub és Ilyés Ferenc, a szövetség elnöke adta át az 1975-ös szektort (Fotó: Dömötör Csaba)

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. október 18-i lapszámában jelent meg.)