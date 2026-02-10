Nylander kihagyta a svéd hokiválogatott edzését

„Elővigyázatosságból nem edzett velünk ma. A megérkezés után az első két napon két teljes edzést nyomott végig, de tegnap kisebb fájdalmat érzett, így adtunk neki egy extra pihenő napot. Holnap megnézzük, hogy készen áll-e a meccsre, de az biztos, hogy az utolsó pillanatig kivárunk a döntéssel” – mondta kedden Sam Hallam szövetségi kapitány az észak-amerikai profiliga (NHL) honlapján.

Nylander ebben az idényben az NHL-es Toronto Maple Leafs legjobbja, 40 mérkőzésen 52 pontot (18 gól, 34 gólpassz) gyűjtött. A 29 éves csatár nemrég hét találkozót kihagyott sérülés miatt, de utána visszatért. A Calgaryban született sztár 725 NHL-meccsen 664 pontnál (280, 384) jár. Ha nem tudja vállalni a játékot, akkor Pontus Holmberg (Tampa Bay Lightning) vagy Marcus Johansson (Minnesota Wild) lesz a beugró.