Nylander kihagyta a svéd hokiválogatott edzését

2026.02.10. 16:39
Nylander az első olimpiájára készülhet (Fotó: Getty Images)
Sérülés miatt kérdéses William Nylander játéka a svéd válogatottban a házigazda olaszok ellen a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornájának nyitó napján, szerdán.

„Elővigyázatosságból nem edzett velünk ma. A megérkezés után az első két napon két teljes edzést nyomott végig, de tegnap kisebb fájdalmat érzett, így adtunk neki egy extra pihenő napot. Holnap megnézzük, hogy készen áll-e a meccsre, de az biztos, hogy az utolsó pillanatig kivárunk a döntéssel” – mondta kedden Sam Hallam szövetségi kapitány az észak-amerikai profiliga (NHL) honlapján.

Nylander ebben az idényben az NHL-es Toronto Maple Leafs legjobbja, 40 mérkőzésen 52 pontot (18 gól, 34 gólpassz) gyűjtött. A 29 éves csatár nemrég hét találkozót kihagyott sérülés miatt, de utána visszatért. A Calgaryban született sztár 725 NHL-meccsen 664 pontnál (280, 384) jár. Ha nem tudja vállalni a játékot, akkor Pontus Holmberg (Tampa Bay Lightning) vagy Marcus Johansson (Minnesota Wild) lesz a beugró.

 

 

