A csettintés – Smahulya Ádám jegyzete

2026.02.09. 00:15
Több százezren csettinthettek Szoboszlai Dominikkal, miután csodálatos szabadrúgásgólt lőtt a vasárnapi, Manchester City elleni rangadón. Amit a Liverpool magyar játékosa – akárcsak az Arsenal elleni bombájánál – ezúttal is mosolyogva ünnepelt a lassan védjegyévé váló csettintéssel. Ami nagyjából annyit jelent, hogy varázsol a pályán. Aligha túlzás a több százezres szám, sőt, talán még kevés is, ha figyelembe vesszük, mennyien szorítanak neki itthon, s mennyi szurkolója van világszerte a Liverpoolnak, no meg azt, hogy a hazai siker az Arsenalnak is jól jött volna. Azért a feltételes mód, mert a Liverpool 2–1-re elveszítette az összecsapást. Aki csak az eredményt látja, azt is gondolhatja, „egyszerű” meccs volt, ehhez képest az idény egyik legdrámaibb hajráját láthattuk. 

Szoboszlai Dominiknak pedig mindent egybevetve ez volt talán az eddigi legemlékezetesebb mérkőzése a Premier League-ben – sajnos nem csak pozitív értelemben. Sokatmondó, hogy a BBC már a mérkőzés elején kiemelte, hogy fél óra alatt hat párharcot nyert meg – többet, mint bárki más a pályán. Azt is többen megjegyezték, hogy óriási luxus őt a védelemben játszatni, miközben Európa egyik legjobb középpályása, a szabadrúgásai pedig a legnagyobb klasszisokéit idézik. 

Akkor is igaz ez, ha a meccs vége a lehető legrosszabbul alakult, miután a magyar játékos piros lapot kapott Erling Haaland visszahúzásáért. Lehet azt mondani, hogy butaság volt, de onnan is meg lehet közelíteni, hogy Szobosz­lai mindenáron nyerni akart. Az sem érdekelte, ha kiállítják, csak fékezze meg valahogy a norvég csatárt. És az is tény, hogy normál esetben nem neki kellene utolsó emberként hátrarohannia a hajrában. Érthető, ha frusztrált, mert hiába robotol jobbhátvédként is, elképesztő energiákat mozgósítva hétről hétre, hiába a fantasztikus szabadrúgásgóljai, lassan azért is izgulnia kell, hogy a Liverpool kiharcolja a BL-indulást. Az is borítékolható, hogy az eltiltása érzékeny veszteség lesz az együttesnek. 

Semleges nézőként egyébként kiváló mérkőzés volt a vasárnapi, drámai hajrával, bravúros védéssel, kiállítással és nagyszerű irammal, de a találkozó után alighanem több százezren ültek szótlanul a tévé vagy a monitor előtt, és együtt bosszankodtak Szoboszlai Dominikkal. 

Jó lett volna, ha csak a gólja utáni ámulat – és persze a csettintős öröm marad meg az emlékekben.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

 

