Ovecskin egy karácsonyi vásárból indulva döntötte meg Gretzky csúcsát

Talán ez is mutatja, hogy a jégkorong és a játékostársak iránt milyen alázattal bír az orosz, aki a 20. szezonja végén lett a liga történelmének legeredményesebb gólszerzője, de korántsem volt biztos, hogy valóban ez lesz belőle. Hogy mást ne említsünk, édesanyja, Tatjana Ovecskina a hetvenes évek kiváló szovjet kosárlabdázója, a kétszeres olimpiai (1976, 1980), világ- (1975) és hatszoros Európa-bajnok, édesapja, a 2023-ben elhunyt Mihail pedig profi futballista – igaz, egy sérülés miatt korán vissza kellett vonulnia a Dinamo Moszkvából.

A szülők csak abban voltak biztosak, hogy a Szásának becézett Alekszandrból sportoló lesz, ám az viszonylag hamar eldőlt, hogy se kosaras, se focista nem lesz. Kétévesen édesanyja addig nem tudta hazavinni egy karácsonyi vásárból, míg az ott meglátott hokiszerelést meg nem vette neki – innentől kezdve, ha a tv-ben jégkorong ment, hősünk mindent eldobva ült a készülék elé, a többieknek pedig tilos volt csatornát váltani. A szülői terelgetés azért így is jelen volt, például, amikor édesapja egy-egy utazása után hazatért a családhoz, Alexnek mindig sisakot, mezt hozott.

„Fogalmam sem volt róla, hogy mire való, csak azt tudtam, hogy köze van a hokihoz. Márpedig nekem gyerekként mindenem a hoki volt” – árulta el a kezdeti lépésekről Ovecskin, amikor 2008-ban 13 évre szóló, 124 millió dollár értékű szerződést kötött addigi klubjával, a Washington Capitalsszal, ami az akkori viszonyok közepette az évi 9.5 millió dolláros keresettel a legnagyobb összegű szerződés volt a ligában.

Ne szaladjunk ennyire előre azért, mert a tévés hokinézés, és a gigaszerződés aláírása között azért történt egy s más. Nyolcéves korában végül lement egy hokiedzésre, de elküldték, mert még korcsolyázni sem tudott rendesen, de végül bátyja, Szergej unszolására beiratkozott egy – másik – hokisuliba, majd rövidesen a Dinamo Moszkva sportiskolájában folytatta tanulmányait, s hamar a kölyökcsapat vezéregyénisége lett. Ritkaságszámba menő videó a Dinamo '95-ös kölyökcsapatáról – Ovecskin az első meccsen kékben, a másodikon fehérben, már ekkor is nyolcas mezben.

Tulajdonképpen Szergej volt az első, aki felfedezte Ovecskint tehetségét, s ő volt az is, aki edzésre vitte testvérét, ha éppen szüleik nem értek rá. Két év múlva viszont a nála csaknem tíz évvel idősebb bátyja egy autóbalesetet követő vérmérgezésben életét vesztette, de a tragédia nem törte meg – olyannyira, hogy egy évvel később, 11 évesen megdöntötte Pavel Bure 53 gólos idénycsúcsát, amikor 56 alkalommal volt eredményes. Ovecskin az őt a karrierje útján elindító bátyjáról sem feledkezett meg, gyakran látható, égremutatós gólörömével rendre neki üzen, mond köszönetet.

A szamárlétra fokait kettesével, hármasával ugrálta át Ovecskin a Dinamo hokisulijában, s mindössze 16 évesen bemutatkozott a mai KHL elődjének tekinthető Russian Superleague-ben (RSL) szereplő patinás klub felnőttcsapatában. Első idényében a felnőttek között 21 meccsen két gólja mellett két gólpasszt is jegyzett, s csak idő kérdése volt, mikor kerül az NHL-be, ahova mindig is vágyott.

Ovecskinre a 2004-es választáson elsőként csapott le a Washington Capitals, de csak azon múlt, hogy így alakult végül az orosz története, hogy egy évvel korábban az NHL vezetői nem dőltek be a Florida Panthers akkori általános menedzsere, Rick Dudley ügyeskedésének. A korábbi balszélső ugyanis megpróbálta már 2003-ban megszerezni Ovecskint a Párducoknak az az évi játékosbörzén, mondván, hiába született Ovecskin két nappal a határidő után, a szökőnapokat nem kell számolni, s úgy már választható az akkor e módszer szerint már éppen 18 éves orosz. A trükk nem jött be, a leginkább Mario Lemieux-höz hasonlított tehetség pedig a következő drafton a Capitalshoz került, ám az NHL-es bemutatkozására még egy évet várnia kellett, mert a 2004–2005-ös idény a játékosok és a liga közötti bérvita miatt kompletten elmaradt, így visszament a Dinamóba, ahol végül négy szezonban 152 meccsen 36 gólt és 32 gólpasszt jegyzett.

AZ ELSŐ GÓL

Az NHL-es bemutatkozáson 2005. október 5-én a Columbus Blue Jackets elleni 3–2-re megnyert meccsen esett át az akkor 20 éves szélső, és valósággal berobbant: debütálásként két góllal jelezte: megérkezett a világ legjobb bajnokságába. Az első mesterhármasát 2006 januárjában szerezte, három nappal ezt követően pedig minden idők legnagyszerűbb góljainak egyikét ütötte: január 16-án a Phoenix Coyotes elleni meccsen a védő Paul Mara felborította a kapura törő oroszt, aki azonban a hátán fekve is bekampózta a korongot a kapuba – lelátón ott ült az akkor kilencéves Auston Matthews, a tíz évvel későbbi játékosbörze első kiválasztottja, aki később elárulta, ennél nagyobb gólt sosem látott. Az alábbi videón pedig az is látható, hogy miképpen reagált a találatra a Phoenix vezetőedzője, bizonyos Wayne Gretzky.

A GÓL – 2006-BÓL

Azt pedig már tényleg csak zárójelben tegyük hozzá, hogy a meccset a tengerentúlon közvetítő tv-csatorna riportere, Joe Beninati azon viccelődött, hogy „Alex most már csak 860 gólra van Gretzkytől. Hát, sok szerencsét, Mr. Ovecskin, sok szerencsét!”

Underrated favorite thing from this game is Joe B jokingly wishing Ovi good luck on catching Gretzky during the broadcast https://t.co/2d6YZslED3 pic.twitter.com/pzrxdPLffN — 2008-17 capitals survivor (@averagecapsfan) January 16, 2025

Ovecskint első idényében megválasztották az idény újoncának, bekerült az All Star csapatba – 15 év után első újoncként –, nála többször senki nem próbálkozott kapura lövéssel, 425 kísérlete máig élő rekord az elsőévesek között, s 52 gólja mellé 54 asszisztot szállítva 106 ponttal, harmadikként zárt a kanadai ranglistán. A következő idényében meccsenként egy pont fölötti átlagot szállított: 82 találkozón 46+46, ám a rájátszás csak harmadik nekifutásra jött össze.A 2007–2008-as idényben beütötte pályafutása századik gólját, januárban aláírta a fentebb jelzett gigaszerződését, alapszakasz gól- és pontkirályaként, 65 találattal és összesen 112 ponttal vezette a playoffba a csapatát, ám az első körben búcsúzott a Washington.

A 100. GÓL

A következő idényben megszerezte kétszázadik gólját, s nála gyorsabban csak Gretzky, Mike Bossy és Mario Lemieux tették ezt meg, s ekkor már sejteni lehetett, hogy a még mindig csak 23 éves orosz akár nagyon elöl is zárhat majd a legkiválóbb gólszerzők örökrangsorában – ha csak nem jön közbe valami. Akadtak ugyan kisebb sérülései, és több meccset is ki kellett hagynia eltiltások miatt, a 2009–2010-es idény arról maradhat emlékezetes számára, hogy megválasztották a Capitals csapatkapitányává, ám egy ideig ez volt az utolsó legalább ötvengólos szezonja. A következő három évben is eljutott ugyan 30 gólig, igaz, az újabb bérviták miatt csonkán megrendezett 2012–2013-as idényben 32 góllal is gólkirály lett, s ekkor már rég túljutott a 300. NHL-gólján, majd 2013 decemberében megszerezte a négyszázadikat is, a liga történelmének hatodik leggyorsabbjaként.

OVECSKIN 400. GÓLJA

Ekkor már közeledett, hogy a Washington valaha volt legeredményesebbje is legyen: a 2014–2015-ös idény novemberében előbb 826. pontját megszerezve előzte meg Peter Bondrát, majd áprilisban 473. gólját beütve a góllövők között is megelőzte a szlovák klasszist – s 53 góljával megint csak alapszakasz-gólkirály lett. A következő idényben a liga történelmének 43. játékosaként – s az ötödik leggyorsabbként – megszerezte 500. gólját, s ehhez 801 mérkőzésre volt szüksége. Ráadásul hetedik idényében is 50 találat fölött zárt, amire rajta kívül csak ketten voltak képesek – Bossy és Gretzky. A 2017-es rájátszásban ismét a második körben esett ki a Capitals, pedig ligaelsőként jutott a playoffba, s ekkor már elkezdtek úgy beszélni a már 32 éves Ovecskinről, mint a valaha volt legjobb, aki soha nem nyert Stanley-kupát.

Ez a szóbeszéd aztán a 2017–2018-as idényben véget ért: tizedik playoff-részvétele alkalmából Ovecskin végül felért az NHL csúcsára a Capitalsszal, amit persze lehetett sejteni, hiszen az orosz rekordok sorát döntötte meg az idényben. Száz év után az első lett, aki a szezonbeli első két meccsén is mesterhármast szerzett, novemberben megszerezte huszadik hosszabbításos gólját, amivel Jaromír Jágrt taszította le a trónról, márciusban beütötte pályafutása 600. gólját – negyedikként még ezer meccs sem kellett hozzá neki –, majd áprilisban belépett az ezredesek klubjába is. A rájátszásban aztán a régi rivális, a Sidney Crosby vezette Pittsburgh ezúttal meghajolt előttük, majd a Tampa ellen 3–2-es hátrányt megfordítva jutott be a nagydöntőbe csapat 1998 után. Ovecskin első Stanley-kupa-döntője viszonylag egyértelmű siker fővárosi sikert hozott, öt meccs után emelhette magasba a trófeát az orosz csapatkapitány. Az alábbi videóban jól látható, micsoda feszültség uralkodott Ovecskinen az utolsó két percben, aztán...

A 2018-AS DÖNTŐ UTOLSÓ KÉT PERCE ÉS OVECSKIN ÜNNEPLÉSÉNEK ELSŐ PILLANATAI

A címvédés ugyan nem jött össze 2019-ben, de azért így is maradt még az új idényre az orosz tarsolyában olyasmi, amit addig nem láttunk tőle: 2018 november 16-tól december 15-ig sorozatban 14 meccsen szerzett pontot – ez pedig új karriercsúcs volt az esetében – s menetrend szerint ismét, nyolcadszor is begyűjtötte a gólkirályi címet. A 2019–2020-as idényben nyolcadikként átlépte a 700 gólos határt, s ekkor már egyre hangosabbak lettek a hangok, amelyek Gretzky csúcsát emlegették vele kapcsolatban. Ezek a hangok aztán elhalkultak kissé, amikor a COVID miatt a 2020–2021-es idényt lerövidítették, s Ovecskin pályafutása során először – a 16. idényében – nem jutott el legalább 30 gólig. Amikor aztán 2021 júliusában bejelentették, hogy a 36 éves veterán gólzsák újabb, öt évre szóló szerződést írt alá a Capitalsszal, újabb lökést kapott a Gretzky-csúcs ostroma.

Sőt, 2022 végén előbb belőtte 800. gólját, majd a következő meccsén, egy nappal szenteste előtt egy duplával megelőzte a 801 találatig jutó Gordie Howe-ot, másodikként a liga történelmében, s egyre inkább úgy tűnhetett, Beninati sportriporter korán viccelődött 2006-ban... Érdekesség, hogy Howe leelőzésénél még belefért az orosznak, hogy ezt üres kapus góllal tegye meg.

KARÁCSONYI AJÁNDÉK OVECSKINTŐL 2022-BŐL

Mára pedig az elmúlt években már szép lassan eljutottunk oda, hogy Ovecskint szinte havonta döntött meg egy NHL rekordot: ma már ott tartunk, hogy övé – többek között – a legtöbb emberelőnyös gól (318), a legtöbb idegenben szerzett gól (455), a legtöbb üres kapus gól (61).

Noha Ovecskin már eddig is Wayne Gretzky számtalan rekordját adta át a múltnak a legfontosabbig csak vasárnap ért el: immár Alekszandr Ovecskin az NHL alapszakaszában a legtöbb gólt szerző játékos.

Túl sok jelentkezőt nem tudunk felsorolni, már csak azért sem, mert nem tudjuk, Ovecskin végül hány gólnál fejezi be pályafutását – szerződése a 2025–2026-os idény végéig szól. A számok azt mutatják, egyedül a cikkünk elején már említett Auston Matthewsnak lehet „reális” esélye eljutni 900 gól környékére. A Toronto Maple Leafs 27 éves kiválósága már 397 gólnál jár, amivel 622 mérkőzésre volt szüksége, ami átlagban 0.6382 gólt jelent meccsenként, ez pedig jobb, mint a korábbi listavezető Gretzky 0.6012-es és Ovecskin 0.6018-as mutatója. Ebben a mérőszámban a legalább 500 gólt elérő játékosok közül Mike Bossy a legjobb az NHL történelmében, az állandó hátfájdalma miatt 30 évesen visszavonult klasszis 752 meccsen 573 gólt (0.7619) szerzett 1977 és 1987 között tartó karrierje során a New York Islanders színeiben. KI DÖNTHETI MEG OVECSKIN CSÚCSÁT?

Persze az orosz legenda nemcsak a Capitalsnál és az NHL-ben bizonyult sikeresnek, az elmúlt húsz évben a válogatottal is halmozta az érmeket – már ameddig az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború miatt az orosz hokiválogatottat ki nem tiltották a vb-ről és az olimpiáról. A nemzeti csapatban 2002-ben 17 évesen bemutatkozott, ezzel az addigi legfiatalabb volt, felnőttek közötti első világbajnokságán 2005-ben bronzérmes lett, s a későbbiekben 2008-ban, 2012-ben és 2014-ben is vb-címet ünnepelhetett. Egyedül az olimpia nem jött össze soha Ovecskinnek, 2006-ban, 2010-ben, s a legfájóbb, hogy 2014-ben hazai pályán, Szocsiban sem jutott a négy közé az orosz válogatottal. OVECSKIN A VÁLOGATOTTBAN