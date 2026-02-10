Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: a szervezők a hibás érmek gyors javítását ígérik

2026.02.10. 17:51
Itt még egyben volt Johnson érme (Fotó: Getty Images)
érem téli olimpia Milánó-Cortina 2026
Az olasz állami pénzverde azt ígéri, hogy gyorsan kijavítja a milánói-cortinai téli olimpia dobogósainak hibás érmeit – közölték kedden az ötkarikás játékok szervezői.

 

A rendezőbizottság szóvivője, Luca Casassa arról beszélt, hogy „korlátozott számú éremmel kapcsolatban merült fel néhány probléma”, a medálokat gyártó állami pénzverde pedig ezek gyors kijavítását vállalta.

„Azokat a sportolókat, akiknél hibás érem van, arra kérjük, juttassák vissza a megfelelő csatornákon keresztül, hogy azonnal meg lehessen javítani ezeket” – fogalmazott a szóvivő.

Hétfőn Andrea Francisi, a szervezőbizottság operatív igazgatója újságíróknak arról beszélt: tudnak róla, hogy többen is kifogásolták a közösségi médiában érmeik és a szalagok minőségét. 

Ebba Andersson például elveszítette ezüstérmét, amelyet a női sífutók tíz plusz tíz kilométeres tömegrajtos versenyében szerzett szombaton. A svéd sportoló medálja az eredményhirdetés után három darabra törve a hóba esett, és hiába kereste, nem találta meg. 

Hasonló baj érte Breezy Johnson amerikai alpesi sízőt (aki megnyerte a lesiklást), mert érme lepottyant az azt tartó szalagról, miközben ugrálva ünnepelte elsőségét. Ugyanez történt a csapatversenyben aranyérmes Alysa Liu amerikai műkorcsolyázóval is.

 

