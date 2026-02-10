Belga rövid pályás gyorskorcsolyázók: „Nagyon hálásak vagyunk az egész magyar csapatnak, hogy segítettek elérni az álmainkat”

„A saját közönségünk előtt futhattunk, jelen vannak a családtagjaink, barátaink. Körről körre kapjuk az energiát és ez sokat számított ma is” – mondta az M4 Sportnak a 35 éves sztár, aki a szintén olasz szánkós, Armin Zöggeler (1994–2014) után a második sportoló, egyúttal az első nő, aki hat különböző téli olimpián állhatott dobogóra.

A 12 ötkarikás medálnál, köztük három aranynál tartó Fontana saját sportágában is csúcstartó lett, ugyanis a kanadai Charles Hamelin (2010, 2014, 2022) után ő a második, és szintén az első nő, aki három különböző téli olimpián nyert aranyérmet. Az olasz klasszis az előző két téli olimpián 500 méteren diadalmaskodott.

„A jég már elég rossz állapotban volt, nagyon felpuhult. Elég sok bizonytalanság volt, nagyon figyelni kellett. Az utolsó kanyarban megnéztem, mekkora az előny, úgy voltam vele, meg lehet csinálni ezt a befutót. A közönségnek egy ilyen különleges célba érkezéssel akartam kedveskedni, szerintem méltányolták” – mondta Pietro Sighel arról, hogy háttal korcsolyázott a célba a szurkolók ovációját kiváltva.

A bronzérmes belgák pedig hálásak a magyaroknak, amiért az elmúlt két évben a Gyakorló Jégcsarnokban velük együtt készülhettek.

„Nagy segítséget adtak, amikor szükségünk volt rá. Megkaptuk az edzéslehetőséget, befogadtak minket. Nagyon hálásak vagyunk az egész magyar csapatnak, segítettek elérni az álmainkat” – mondta a magyarokról Hanne Desmet, aki a négy éve 1000 méteren nyert bronzérménél azért tartja különlegesebbnek a mostani medált, mert csapatban, ráadásul a testvérével, Stijnnel együtt érte el.

A rövid pályás gyorskorcsolya küzdelmei csütörtökön a női 500 és a férfi 1000 méter küzdelmeivel folytatódnak, utóbbiban Moon Wonjun lesz érdekelt a negyeddöntőben, Végi Diána Laura, illetve Nógrádi Bence a keddi selejtezőben búcsúzott.