Világversenyről hozna haza érmet Dénes Eszter 2026-ban

Szűk hónap van vissza a sportlövők idei első, komoly megmérettetéséig, a 10 méteres Európa-bajnokságig. A hazai versenyzők december óta több válogatón is részt vettek, a légpuskások közül kiemelkedett Dénes Eszter. Az UTE sportolója mindhárom viadalt magabiztos teljesítménnyel nyerte meg.

„Jó formában érzem magam, de az Eb-válogatók előtt azért sok pénzt nem biztos hogy raktam volna arra, hogy ilyen jó eredményeket tudok lőni – mondta a Nemzeti Sportnak Dénes Eszter. – Olimpiai kerettagként komolyan készülök ezekre a versenyekre is, a rutin pedig most összeállt. Remélem, ez a jó forma kitart a következő hetekben, hónapokban, szeretném tartani ezt a szintet. Fontos év vár ránk, a kontinensviadal mellett az év végén már kvótaszerző világbajnokságon veszünk majd részt.”

Dénes Eszternek nem sikerült rosszul a 2025-ös év, a lőtér mellett a magánéletben is sikereket ért el.

„Kiemelném az Európa-bajnokságot, a fináléban az eddigi legjobb helyezésemet értem el, ötödik lettem. Ez nagy lendületet adott az év további részére. A nyári időszakban az 50 méteres versenyzés kerül előtérbe, nem mondom, hogy azt nem szeretem, de nem ez a fő számom. Az elmúlt nyáron azonban nemcsak a versenyzésről szólt, diplomát szereztem, Gödöllőn elvégeztem a természetvédelmi mérnöki szakot.”

Ami az új év céljait illeti, Dénes Eszter szeretne éremmel hazatérni valamelyik nagy világversenyről.

„Február végén indulunk Örményországba az Európa-bajnokságra, addig a finomhangolásra helyezzük a hangsúlyt. A németországi verseny is jól sikerült, remek visszajelzés volt az elvégzett munkáról. Ami a 2026-os célokat illeti, szeretnék valamelyik világversenyen érmet szerezni, az Eb-döntő többször sikerült már, de az érem még nem. A kvóta miatt a világbajnokság is nagyon fontos állomása lesz az évnek, szeretnék ott is erős teljesítményt nyújtani.”