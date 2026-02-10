„Elsősorban azért volt csalódott, mert elveszítettük a mérkőzést” – Slot lapunknak Szoboszlai kiállításáról

Lapunk kiküldött munkatársa, Gyenge Balázs a Manchester City ellen kiállított Szoboszlai Dominikról kérdezte Arne Slotot.
– Gondolom, beszélt Szoboszlai Dominikkal a Manchester City elleni meccs után. El tudná mondani, hogyan reagált a kiállításra és az eltiltásra?
– Elsősorban azért volt csalódott, mert elveszítettük a mérkőzést, ráadásul azok után, hogy egy szenzációs gólt szerzett, és hogy olyan közel álltunk a győzelemhez. Persze hatással voltak rá a piros lap miatti érzelmek, és azt is fájlalta, hogy ki kell hagynia a Sunderland elleni találkozót. És természetesen, ahogy mindenki más, ő is nagyon csalódott volt amiatt, ami az utolsó tíz percben történt.
A holland szakember a sajtótájékoztató további részében újabb kérdést kapott a magyar játékos kiállítására vonatkozóan, és a BBC összefoglalója szerint ezt mondta: „Az érzéseim nem változtak. Abban a pillanatban, amikor megláttam a piros lapot, csalódott voltam, hogy nem léphet pályára a Sunderland ellen. Másrészről viszont a játékvezető azt tette, amit tennie kellett. Ez a szabály, és a játékvezetők azért vannak, hogy betartsák a szabályokat.”
Arra a kérdésre, hogy csapatának mennyi esélye maradt a Bajnokok Ligája-helyek egyikének megszerzésére, Slot így válaszolt: „Közel kell lennünk a tökéletességhez, mivel pontokkal vagyunk lemaradva. Azt is tudjuk, hogy más a helyzet, amikor olyan csapat mögött vagyunk négy ponttal, amely a 18. vagy a 19. helyen áll, mivel ők általában nem szereznek annyi pontot, mint amennyit a harmadik, a negyedik vagy az ötödik helyezettek. Tehát ahhoz, hogy a harmadik, negyedik és ötödik helyezettekhez képest csökkentsük a lemaradásunkat, sok meccset kell nyernünk, ezt pedig nem sikerült sokszor megtennünk ebben az idényben. Ezért most jobban kell teljesítenünk, és közel kell lennünk a tökéletességhez.”
„Valóban nagyon kicsik a különbségek, mert hét perccel a meccs vége előtt csak öt ponttal voltunk lemaradva a City mögött, öt perccel később viszont már tizeneggyel...” – tette hozzá.
A Liverpool menedzsere a sajtótájékoztatón elismerte azt is, hogy csapata ebben az idényben nem a klub színvonalához méltóan teljesít: „Ennél a klubnál a döntetlen is vereségnek tűnik. Ez a játékosoknak sem könnyű, mert tudják, mit jelent a Liverpool színvonala, mi pedig jelenleg nem teljesítünk ezen a nívón, és így ők is érzik a csalódottságot. Főleg azért, mert minden egyes meccsen olyan közel vagyunk az ellenfélhez. És ez valószínűleg nehezebb, mintha végig úgy éreznéd, hogy a másik csapat jobb, te pedig nem vagy elég jó. Azonban nem ezt érezzük, hanem azt, hogy a teljesítmény alapján a világ bármely más bajnokságában szereplő együttessel felvehetjük a versenyt. De a valóság az, hogy nem teljesítünk a Liverpool színvonalán.”
„Azt kell mondanom, hogy mérföldekkel ez a legkeményebb idényem, amely messze elmarad a várakozásoktól – folytatta Slot. – Az összes többi idény csakis pozitív volt, azt hiszem, hogy korábban soha nem veszítettem egymás után két mérkőzést. Ez az idény azonban kivétel számomra és a játékosok számára is. Ők sincsenek hozzászokva a vereségekhez vagy a döntetlenekhez, és én sem vagyok.”
Újságírói kérdésre a Liverpool mestere beszélt arról is, hogy miért nem Calvin Ramsey-t szerepeltette jobbhátvéd pozícióban: „Általánosságban elmondható, hogy ha nem nyersz meg egy meccset, akkor mindig azok a játékosok lesznek a keret legjobbjai, akik nem játszanak. Szerintem ez mindenhol a világon így van. Ha a kezdőjátékosok nem nyernek, a menedzser mindig választhatott volna mást. Szerintem ez is csak egy példa erre.”
A Sunderland–Liverpool mérkőzés holnap (szerdán) 21.15 órától kezdődik a Premier League 26. fordulójában.
ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
21.15: Sunderland–Liverpool (Tv: Spíler1)
|1. Arsenal
25
17
5
3
49–17
+32
56
|2. Manchester City
25
15
5
5
51–24
+27
50
|3. Aston Villa
25
14
5
6
36–27
+9
47
|4. Manchester United
25
12
8
5
46–36
+10
44
|5. Chelsea
25
12
7
6
45–28
+17
43
|6. Liverpool
25
11
6
8
40–35
+5
39
|7. Brentford
25
12
3
10
39–34
+5
39
|8. Everton
25
10
7
8
28–28
0
37
|9. Sunderland
25
9
9
7
27–29
–2
36
|10. Fulham
25
10
4
11
35–37
–2
34
|11. Bournemouth
25
8
10
7
41–44
–3
34
|12. Newcastle
25
9
6
10
35–36
–1
33
|13. Crystal Palace
25
8
8
9
26–29
–3
32
|14. Brighton & Hove Albion
25
7
10
8
34–33
+1
31
|15. Tottenham
25
7
8
10
35–35
0
29
|16. Leeds United
25
7
8
10
34–43
–9
29
|17. Nottingham Forest
25
7
5
13
25–38
–13
26
|18. West Ham
25
6
5
14
31–48
–17
23
|19. Burnley
25
3
6
16
25–49
–24
15
|20. Wolverhampton
25
1
5
19
16–48
–32
8