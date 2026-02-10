Nemzeti Sportrádió

„Elsősorban azért volt csalódott, mert elveszítettük a mérkőzést” – Slot lapunknak Szoboszlai kiállításáról

2026.02.10. 12:48
null
Arne Slot nem tagadta, hogy a mostani eddig nem a Liverpool idénye (Fotó: Getty Images)
A Sunderland elleni szerdai mérkőzés előtt megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját Arne Slot, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool menedzsere. A holland szakember Szoboszlai Dominik eltiltásáról is beszélt a sajtónak, így lapunk helyszínen tartózkodó munkatársának, Gyenge Balázsnak.

Lapunk kiküldött munkatársa, Gyenge Balázs a Manchester City ellen kiállított Szoboszlai Dominikról kérdezte Arne Slotot.

– Gondolom, beszélt Szoboszlai Dominikkal a Manchester City elleni meccs után. El tudná mondani, hogyan reagált a kiállításra és az eltiltásra?
– Elsősorban azért volt csalódott, mert elveszítettük a mérkőzést, ráadásul azok után, hogy egy szenzációs gólt szerzett, és hogy olyan közel álltunk a győzelemhez. Persze hatással voltak rá a piros lap miatti érzelmek, és azt is fájlalta, hogy ki kell hagynia a Sunderland elleni találkozót. És természetesen, ahogy mindenki más, ő is nagyon csalódott volt amiatt, ami az utolsó tíz percben történt.

A holland szakember a sajtótájékoztató további részében újabb kérdést kapott a magyar játékos kiállítására vonatkozóan, és a BBC összefoglalója szerint ezt mondta: „Az érzéseim nem változtak. Abban a pillanatban, amikor megláttam a piros lapot, csalódott voltam, hogy nem léphet pályára a Sunderland ellen. Másrészről viszont a játékvezető azt tette, amit tennie kellett. Ez a szabály, és a játékvezetők azért vannak, hogy betartsák a szabályokat.”

Arra a kérdésre, hogy csapatának mennyi esélye maradt a Bajnokok Ligája-helyek egyikének megszerzésére, Slot így válaszolt: „Közel kell lennünk a tökéletességhez, mivel pontokkal vagyunk lemaradva. Azt is tudjuk, hogy más a helyzet, amikor olyan csapat mögött vagyunk négy ponttal, amely a 18. vagy a 19. helyen áll, mivel ők általában nem szereznek annyi pontot, mint amennyit a harmadik, a negyedik vagy az ötödik helyezettek. Tehát ahhoz, hogy a harmadik, negyedik és ötödik helyezettekhez képest csökkentsük a lemaradásunkat, sok meccset kell nyernünk, ezt pedig nem sikerült sokszor megtennünk ebben az idényben. Ezért most jobban kell teljesítenünk, és közel kell lennünk a tökéletességhez.”

„Valóban nagyon kicsik a különbségek, mert hét perccel a meccs vége előtt csak öt ponttal voltunk lemaradva a City mögött, öt perccel később viszont már tizeneggyel...” – tette hozzá.

A Liverpool menedzsere a sajtótájékoztatón elismerte azt is, hogy csapata ebben az idényben nem a klub színvonalához méltóan teljesít: „Ennél a klubnál a döntetlen is vereségnek tűnik. Ez a játékosoknak sem könnyű, mert tudják, mit jelent a Liverpool színvonala, mi pedig jelenleg nem teljesítünk ezen a nívón, és így ők is érzik a csalódottságot. Főleg azért, mert minden egyes meccsen olyan közel vagyunk az ellenfélhez. És ez valószínűleg nehezebb, mintha végig úgy éreznéd, hogy a másik csapat jobb, te pedig nem vagy elég jó. Azonban nem ezt érezzük, hanem azt, hogy a teljesítmény alapján a világ bármely más bajnokságában szereplő együttessel felvehetjük a versenyt. De a valóság az, hogy nem teljesítünk a Liverpool színvonalán.”

„Azt kell mondanom, hogy mérföldekkel ez a legkeményebb idényem, amely messze elmarad a várakozásoktól – folytatta Slot. – Az összes többi idény csakis pozitív volt, azt hiszem, hogy korábban soha nem veszítettem egymás után két mérkőzést. Ez az idény azonban kivétel számomra és a játékosok számára is. Ők sincsenek hozzászokva a vereségekhez vagy a döntetlenekhez, és én sem vagyok.”

Újságírói kérdésre a Liverpool mestere beszélt arról is, hogy miért nem Calvin Ramsey-t szerepeltette jobbhátvéd pozícióban: „Általánosságban elmondható, hogy ha nem nyersz meg egy meccset, akkor mindig azok a játékosok lesznek a keret legjobbjai, akik nem játszanak. Szerintem ez mindenhol a világon így van. Ha a kezdőjátékosok nem nyernek, a menedzser mindig választhatott volna mást. Szerintem ez is csak egy példa erre.” 

A Sunderland–Liverpool mérkőzés holnap (szerdán) 21.15 órától kezdődik a Premier League 26. fordulójában.

ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
21.15: Sunderland–Liverpool (Tv: Spíler1)

  1. Arsenal

25

17

5

3

49–17

+32 

56 

  2. Manchester City

25

15

5

5

51–24

+27 

50 

  3. Aston Villa

25

14

5

6

36–27

+9 

47 

  4. Manchester United

25

12

8

5

46–36

+10 

44 

  5. Chelsea

25

12

7

6

45–28

+17 

43 

  6. Liverpool

25

11

6

8

40–35

+5 

39 

  7. Brentford

25

12

3

10

39–34

+5 

39 

  8. Everton

25

10

7

8

28–28

37 

  9. Sunderland

25

9

9

7

27–29

–2 

36 

10. Fulham

25

10

4

11

35–37

–2 

34 

11. Bournemouth

25

8

10

7

41–44

–3 

34 

12. Newcastle

25

9

6

10

35–36

–1 

33 

13. Crystal Palace

25

8

8

9

26–29

–3 

32 

14. Brighton & Hove Albion

25

7

10

8

34–33

+1 

31 

15. Tottenham

25

7

8

10

35–35

29 

16. Leeds United

25

7

8

10

34–43

–9 

29 

17. Nottingham Forest

25

7

5

13

25–38

–13 

26 

18. West Ham

25

6

5

14

31–48

–17 

23 

19. Burnley

25

3

6

16

25–49

–24 

15 

20. Wolverhampton

25

1

5

19

16–48

–32 

AZ ÁLLÁS

 

