Szoboszlaié a forduló gólja a Premier League-ben

2026.02.09. 14:40
A sorfal és Gianluigi Donnarumma is csak nézte... (Fotó: Getty Images)
A Premier League honlapján Szoboszlai Dominik Manchester Citynek lőtt gólját választották meg az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában a legszebb találatnak.

A magyar válogatott csapatkapitánya mintegy 27 méterről, szabadrúgásból talált Gianluigi Donnarumma kapujába, az olasz kapus szinte mozdulni sem tudott a tökéletesen helyezett lövésre, amely a kéttagú sorfalat belülről megkerülve kanyarodott a bal kapufához és onnan vágódott a hálóba.

Angol labdarúgás
20 órája

Szoboszlai-szabadrúgásgól és -kiállítás, fordított és nyert a Man. City az Anfieldben

Bernardo Silva közelről egyenlített, Erling Haaland pedig tizenegyesből volt eredményes – pont nélkül maradt a Liverpool.

A PL szakértője szerint mindent elmond a gólról, hogy Szoboszlai liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk alig hitt a szemének és a fejét fogva gyönyörködött a kivitelezésben.

Bár nem jelentett győzelmet a gól, a szurkolók ezt választották meg a forduló legszebb találatának.

Pep Guardiola, a City vezetőedzője azt mondta, le a kalappal Szoboszlai lövése előtt, a csapat korábbi válogatott kapusa, Joe Hart pedig úgy fogalmazott: ez az egyik legjobban kivitelezett lövés, amit valaha látott, Roberto Carlos emlékezetes találatához hasonlította.

Szoboszlai minden sorozatot figyelembe véve a mostani idényben negyedszer talált be szabadrúgásból, a Liverpoolban Luis Suárez 2012–2013-as teljesítménye (5 gól) óta ez a legtöbb.

A magyar középpályást a City elleni rangadó végén kiállították és egymeccses eltiltást kapott.

ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
Liverpool–Manchester City 1–2 (0–0)
Liverpool, Anfield, 60 400 néző. Vezette: Pawson
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez (Chiesa, 90+4.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo (C. Jones, 85.) – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
Man. City: G. Donnarumma – Nunes, Khusanov (Dias, 61.), Guéhi, Ait-Nuri – B. Silva, Rodri, O'Reilly – Semenyo (Aké, 90+6.), Haaland, Marmus (Cherki, 61.). Vezetőedző: Pep Guardiola
Gólszerző: Szoboszlai (74.), ill. B. Silva (84.), Haaland (90+3. – 11-esből)
Kiállítva: Szoboszlai (90+13.)

