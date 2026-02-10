NB II: Banó-Szabó Bence a Vasasé – hivatalos

Igaznak bizonyult lapunk értesülése, Banó-Szabó Bence a Vasas FC játékosa lett, miután a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 2. helyén álló angyalföldiek kivásárolták kecskeméti szerződéséből. A hírt kedd délután hivatalos honlapján közölte a piros-kék klub, a 26 éves középpályás 2028. június 30-áig kötött szerződést a fővárosi csapattal – egyéves hosszabbítási opcióval.

A két NB II-es csapat korábban már bejelentette, hogy a labdarúgó kecskeméti kontraktusa lejártával az angyalföldieknél futballozik majd, most a feleknek sikerült megállapodniuk az azonnali klubváltásról.

„Hosszú folyamat zárult le sikerrel a mai napon, melynek utolsó felvonásaként az elmúlt időszakban több körben tárgyaltunk a Kecskeméttel annak érdekében, hogy Banó-Szabó Bence az előszerződést követően már ebben a szezonban csatlakozhasson hozzánk. Ezúton is köszönöm részükről a konstruktív és korrekt hozzáállást! Érkezésével sokoldalú, kreatív támadó középpályással erősödik csapatunk, aki rövid és hosszú távon egyaránt komoly segítségünkre lehet céljaink elérésében” – idézi a Vasas portálja Nagy Miklós sportigazgatót.

Banó-Szabó Bence ugyancsak megszólalt a klubváltással kapcsolatban.

„Természetesen nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és már most csatlakozhattam a Vasashoz. Külön köszönet Nagy Miklós sportigazgatónak és Erős Gábor vezetőedzőnek, valamint a KTE-nek is, hogy ezt lehetővé tették. Egyértelműen az a célom, hogy újra az NB I-ben futballozzak, itt pedig minden adott, hogy ez újra megvalósuljon. Várom a csapattársakkal való találkozást, remélem, hogy nagyszerű tavasz vár ránk és ősztől már az élvonalban bizonyíthatunk, ahová ez a történelmi klub való!” – kommentálta átigazolását a játékos.