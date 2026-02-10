NB II: Banó-Szabó Bence a Vasasé – hivatalos

Nemzeti Sportrádió

A Nemzeti Sport értesülésének megfelelően az eredetileg tervezettnél korábban csatlakozott az NB II-es Vasas FC-hez az ugyancsak másodosztályú Kecskeméti TE labdarúgója, Banó-Szabó Bence, aki két és fél éves szerződést kötött a fővárosi csapattal.

Igaznak bizonyult lapunk értesülése, Banó-Szabó Bence a Vasas FC játékosa lett, miután a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 2. helyén álló angyalföldiek kivásárolták kecskeméti szerződéséből. A hírt kedd délután hivatalos honlapján közölte a piros-kék klub, a 26 éves középpályás 2028. június 30-áig kötött szerződést a fővárosi csapattal – egyéves hosszabbítási opcióval.

A két NB II-es csapat korábban már bejelentette, hogy a labdarúgó kecskeméti kontraktusa lejártával az angyalföldieknél futballozik majd, most a feleknek sikerült megállapodniuk az azonnali klubváltásról.

„Hosszú folyamat zárult le sikerrel a mai napon, melynek utolsó felvonásaként az elmúlt időszakban több körben tárgyaltunk a Kecskeméttel annak érdekében, hogy Banó-Szabó Bence az előszerződést követően már ebben a szezonban csatlakozhasson hozzánk. Ezúton is köszönöm részükről a konstruktív és korrekt hozzáállást! Érkezésével sokoldalú, kreatív támadó középpályással erősödik csapatunk, aki rövid és hosszú távon egyaránt komoly segítségünkre lehet céljaink elérésében” – idézi a Vasas portálja Nagy Miklós sportigazgatót.

Banó-Szabó Bence ugyancsak megszólalt a klubváltással kapcsolatban.

„Természetesen nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és már most csatlakozhattam a Vasashoz. Külön köszönet Nagy Miklós sportigazgatónak és Erős Gábor vezetőedzőnek, valamint a KTE-nek is, hogy ezt lehetővé tették. Egyértelműen az a célom, hogy újra az NB I-ben futballozzak, itt pedig minden adott, hogy ez újra megvalósuljon. Várom a csapattársakkal való találkozást, remélem, hogy nagyszerű tavasz vár ránk és ősztől már az élvonalban bizonyíthatunk, ahová ez a történelmi klub való!” – kommentálta átigazolását a játékos.

A LABDARÚGÓ NB II ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Budapest Honvéd

17

11

3

3

34–15

+19 

36 

  2. Vasas FC

17

10

3

4

29–17

+12 

33 

  3. Mezőkövesd

17

9

4

4

27–19

+8 

31 

  4. Kecskeméti TE

17

9

3

5

29–19

+10 

30 

  5. Csákvári TK

17

7

8

2

25–16

+9 

29 

  6. Karcagi SC

17

6

7

4

20–23

–3 

25 

  7. Szeged-Csanád GA

17

6

6

5

19–17

+2 

24 

  8. Kozármisleny

17

5

7

5

18–21

–3 

22 

  9. Tiszakécske

17

5

5

7

19–26

–7 

20 

10. FC Ajka

17

6

1

10

12–21

–9 

19 

11. BVSC Zugló

17

5

3

9

15–19

–4 

18 

12. Videoton FCF

17

4

6

7

17–20

–3 

18 

13. Szentlőrinc SE

17

3

8

6

21–22

–1 

17 

14. Békéscsaba

17

3

7

7

19–29

–10 

16 

15. Budafoki MTE

17

3

6

8

17–30

–13 

15 

16. Soroksár SC

17

3

5

9

22–29

–7 

14 

 

 

