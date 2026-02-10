NB II: Banó-Szabó Bence a Vasasé – hivatalos
Igaznak bizonyult lapunk értesülése, Banó-Szabó Bence a Vasas FC játékosa lett, miután a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 2. helyén álló angyalföldiek kivásárolták kecskeméti szerződéséből. A hírt kedd délután hivatalos honlapján közölte a piros-kék klub, a 26 éves középpályás 2028. június 30-áig kötött szerződést a fővárosi csapattal – egyéves hosszabbítási opcióval.
A két NB II-es csapat korábban már bejelentette, hogy a labdarúgó kecskeméti kontraktusa lejártával az angyalföldieknél futballozik majd, most a feleknek sikerült megállapodniuk az azonnali klubváltásról.
„Hosszú folyamat zárult le sikerrel a mai napon, melynek utolsó felvonásaként az elmúlt időszakban több körben tárgyaltunk a Kecskeméttel annak érdekében, hogy Banó-Szabó Bence az előszerződést követően már ebben a szezonban csatlakozhasson hozzánk. Ezúton is köszönöm részükről a konstruktív és korrekt hozzáállást! Érkezésével sokoldalú, kreatív támadó középpályással erősödik csapatunk, aki rövid és hosszú távon egyaránt komoly segítségünkre lehet céljaink elérésében” – idézi a Vasas portálja Nagy Miklós sportigazgatót.
Banó-Szabó Bence ugyancsak megszólalt a klubváltással kapcsolatban.
„Természetesen nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és már most csatlakozhattam a Vasashoz. Külön köszönet Nagy Miklós sportigazgatónak és Erős Gábor vezetőedzőnek, valamint a KTE-nek is, hogy ezt lehetővé tették. Egyértelműen az a célom, hogy újra az NB I-ben futballozzak, itt pedig minden adott, hogy ez újra megvalósuljon. Várom a csapattársakkal való találkozást, remélem, hogy nagyszerű tavasz vár ránk és ősztől már az élvonalban bizonyíthatunk, ahová ez a történelmi klub való!” – kommentálta átigazolását a játékos.
Középpályást vesz a Vasas, szerdától a csapattal edzhet – NS-infó
|A LABDARÚGÓ NB II ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Budapest Honvéd
17
11
3
3
34–15
+19
36
|2. Vasas FC
17
10
3
4
29–17
+12
33
|3. Mezőkövesd
17
9
4
4
27–19
+8
31
|4. Kecskeméti TE
17
9
3
5
29–19
+10
30
|5. Csákvári TK
17
7
8
2
25–16
+9
29
|6. Karcagi SC
17
6
7
4
20–23
–3
25
|7. Szeged-Csanád GA
17
6
6
5
19–17
+2
24
|8. Kozármisleny
17
5
7
5
18–21
–3
22
|9. Tiszakécske
17
5
5
7
19–26
–7
20
|10. FC Ajka
17
6
1
10
12–21
–9
19
|11. BVSC Zugló
17
5
3
9
15–19
–4
18
|12. Videoton FCF
17
4
6
7
17–20
–3
18
|13. Szentlőrinc SE
17
3
8
6
21–22
–1
17
|14. Békéscsaba
17
3
7
7
19–29
–10
16
|15. Budafoki MTE
17
3
6
8
17–30
–13
15
|16. Soroksár SC
17
3
5
9
22–29
–7
14