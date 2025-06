Böde Dániel: Egyszerűen csak élvezni akarom a futballt

Böde Dániel egyik nagy erőssége, hogy kiválóan fedezi a labdát (Fotó: Török Attila)

– Korábban többször is elmondta, mennyire vágyik arra, hogy meglegyen a százötven gólja az NB I-ben, a DVTK ellen ezt a tételt is kipipálhatta. Bosszantotta, hogy bár kétszer is betalált, négy háromra elveszítették az összecsapást?

– Természetesen örültem, hogy meglett a százötvenedik, de mindenkit bosszant, amikor hazai pályán háromszor is betalál a csapata, és nemhogy nem nyer, még a pontszerzés sem sikerül.

– Februárban még valamit sikerült kipipálnia: a Fehérvár FC ellen kettő nullára megnyert találkozón gólt fejelt, ezzel a legidősebb paksi gólszerző lett az élvonalban, barátját, Varga Lászlót, a csapat jelenlegi masszőrét megelőzve.

– Varga „Api” sokáig „szívta a véremet” azzal, hogy ő a legidősebb paksi gólszerző, most, hogy már nem tud zrikálni, azzal érvel, hogy Madocsán viszont még mindig őt illeti meg a cím. Meglehet, az övé is marad, hiszen ötvenöt évesen talált be, annyi idősen nem hiszem, hogy még a pályán leszek. Ha csak nem úgy, hogy kihagyok néhány évet, aztán mondjuk ötvenhat esztendősen becserélem magam…

– Ha egyetlen mérkőzést kellene kiemelni, amelyiken a leginkább elégedett volt a saját teljesítményével, melyik lenne az?

– Talán a Mladá Boleslav elleni idegenbeli találkozót mondanám a Konferencia­ligában. Jó tíz perccel a vége előtt álltam be, néhány pillanattal később pedig egyenlítettem. Csináltam egy cselt a tizenhatoson belül, bemutattam, hogy a hosszúba lövöm a labdát, aztán visszahúztam a rövidbe – nem volt csúnya megoldás. Nem sokkal később a jobb szélen sikerült elfutnom, lerántani sem tudtak, aztán úgy adtam be, hogy Papp Kristófnak csak az üres kapuba kellett lőnie a labdát, csakhogy, sajnos, az ellenfél a hosszabbításban egyenlített. Kiemelhetném a Ferencváros elleni idegenbeli bajnokit is: jó fél órát kaptam, Bognár György nulla nullánál küldött be, aztán két gólt lőttem, és kettő nullára nyertünk.

Böde Dánielen kívül Nagy Zsolt is ragyogóan teljesített

– Tavaly októberben múlt harmincnyolc esztendős, ennyi idősen az NB I-ben még senki sem lett gólkirály, ráadásul kilenc év elteltével bizonyult a legjobbnak ebben a versengésben, ez is páratlan mutatvány. Mi a legnagyobb különbség a 2016-os és a 2025-ös gólkirályi címe között?

– Leginkább az, hogy az első gólkirályi címem idején huszonkilenc éves voltam, a Ferencváros játékosaként válogatott lehettem, futballozhattam a franciaországi Európa-bajnokságon. Az biztos, hogy gólkirálynak lenni mindig jó.

– Egy évvel meghosszabbította szerződését a Paksi FC-vel, sok szurkolónak örömöt szerezve ezzel. A huszadik NB I-es idénye következik, van ötszázöt mérkőzése és százhatvankét gólja: mi motiválja még? Esetleg megcélozza a 175. gólt is az első osztályban?

– Ahogyan már említettem, először is a csapatnak legyen meg a bennmaradás, aztán majd továbbgondolhatjuk a történetet. A Paks az elsődleges, nem az, hogy nekem hány bajnokim és gólom lesz. Egyszerűen csak élvezni akarom a futballt.

A 38 éves gólkirály lett az NB I legjobb játékosa

Lapunk elkészítette a 2024–2025-ös NB I-es idény játékosrangsorát a munkatársaink által adott osztályzatok alapján. A sorrendet a 0-tól 10-ig adható érdemjegyek átlaga határozza meg, azzal a kitétellel, hogy a 0-s osztályzatok – amelyeket a próbára nem tett kapusok vagy azok a mezőnyjátékosok kapnak, akik kezdőként 30 percnél kevesebbet játszanak – nem számítanak. A ranglistára az a 138 futballista került fel, aki a mérkőzések több mint felén, azaz legalább 17 bajnokin értékelhető teljesítményt nyújtott. Pontazonosság esetén a több értékelhető teljesítmény rangsorolt.

A Nemzeti Sport osztályzatai alapján a mögöttünk hagyott idény legjobb játékosa Böde Dániel volt 6.5-ös átlaggal. A paksiak 38 éves csatára 32 bajnokin lépett pályára, de csak 18-szor kapott osztályzatot, mert sok esetben csupán az utolsó húsz-huszonöt percre állt be csereként. De a kevesebb játékperc ellenére is igen eredményes volt, 15 gólt szerzett, és ezzel ő lett az NB I gólkirálya. A kiemelkedő átlagát megalapozta azzal, hogy négyszer kapott 8-as és hétszer 7-es osztályzatot. Az őszi szezon után kerek 6-os átlaggal listavezető Nagy Zsolt javított ugyan néhány századot (6.031), nem tudta megtartani első helyét, Böde mögött második lett a mezőnyjátékosok között.

A kapusoknál Pécsi Ármin végzett az első helyen 6.231-es átlaggal. A Puskás Akadémia húszéves játékosa az őszi szezon után az újpesti Riccardo Piscitelli mögött a második helyen állt, ám amíg a lila-fehérek kapusa rontott néhány tizedet, Pécsi a tavasszal nagyszerű formában védett (ebben az időszakban kétszer kapott 8-ast és négyszer 7-est), javított az átlagán, és megérdemelten zárt a kapusok között az élen. Az ősszel még szerepelt a rangsorban Dibusz Dénes, ám az FTC válogatott kapusa a tavasszal sérülés miatt több mérkőzést kihagyott, s végül nem kapott annyi osztályzatot, amennyivel fel lehetett kerülni a ranglistára.

KAPUSOK

1. Pécsi Ármin (Puskás Akadémia)6.231 (26)

2. Riccardo Piscitelli (Újpest FC) 5.950 (20)

3. Demjén Patrik (MTK Budapest) 5.900 (20)

4. Tóth Balázs (Nyíregyháza) 5.750 (20)

5. Kersák Roland (Kecskeméti TE) 5.706 (17)

6. Gundel-Takács Bence (Zalaegerszeg) 5.579 (19)

7. Samuel Petrás (ETO FC Győr) 5.389 (18)

MEZŐNYJÁTÉKOSOK

1. Böde Dániel (Paksi FC) 6.500 (18)

2. Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) 6.031 (32)

3. Vas Gábor (Paksi FC) 5.895 (19)

4. Lenzsér Bence (Paksi FC) 5.882 (17)

5. Osváth Attila (Paksi FC) 5.857 (28)

6. Claudiu Bumba (ETO FC Győr) 5.808 (26)

7. Jonathan Levi (Puskás Akadémia) 5.800 (30)

Ötvös Bence (Paksi FC) 5.800 (30)

9. Dzsudzsák Balázs (Debreceni VSC) 5.783 (23)

Kovácsréti Márk (Nyíregyháza) 5.783 (23)

11. Bárány Donát (Debreceni VSC) 5.769 (26)

Molnár Rajmund (MTK Budapest) 5.769 (26)

13. Yohan Croizet (Zalaegerszeg) 5.750 (24)

14. Mim Gergely (Zalaegerszeg) 5.714 (28)

15. Ilia Beriasvili (MTK Budapest) 5.684 (19)

16. Matheus Saldanha (Ferencváros) 5.667 (18)

17. Elton Acolatse (Diósgyőri VTK) 5.654 (26)

18. Laros Duarte (Puskás Akadémia) 5.647 (17)

Nejc Gradisar (Fehérvár FC) 5.647 (17)

20. Brandon Domingues (Debreceni VSC) 5.645 (31)

21. Papp Kristóf (Paksi FC) 5.640 (25)

22. Tóth Barna (Paksi FC) 5.633 (30)

23. Mezei Szabolcs (Paksi FC) 5.630 (27)

24. Windecker József (Paksi FC) 5.625 (24)

25. Dénes Csanád Vilmos (Zalaegerszeg) 5.613 (31)

26. Csongvai Áron (Fehérvár FC) 5.611 (18)

27. Stefan Gartenmann (Ferencváros) 5.607 (28)

28. Vécsei Bálint (Paksi FC) 5.600 (25)

29. Heitor (ETO FC Győr) 5.577 (26)

Urho Nissilä (Puskás Akadémia) 5.577 (26)

31. Szendrei Norbert (Zalaegerszeg) 5.571 (28)

32. Gera Dániel (Diósgyőri VTK) 5.567 (30)

33. Sztefanosz Evangelu (Zalaegerszeg) 5.560 (25)

34. Lamin Colley (Puskás Akadémia) 5.556 (27)

35. Kosznovszky Márk (MTK Budapest) 5.542 (24)

36. Kádár Tamás (MTK Budapest) 5.538 (26)

Daniel Stefulj (ETO FC Győr) 5.538 (26)

38. Paul Anton (ETO FC Győr) 5.529 (17)

Bárdos Bence (Diósgyőri VTK) 5.529 (17)

Miljan Krpics (ETO FC Győr) 5.529 (17)

Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE) 5.529 (17)

Szabó János (Paksi FC) 5.529 (17)

43. Bakti Balázs (Zalaegerszeg) 5.526 (19)

44. Mohammed Abu Fani (Ferencváros) 5.524 (21)

Szépe János (ETO FC Győr) 5.524 (21)

46. Matija Ljujics (Újpest FC) 5.522 (23)

47. Patrizio Stronati (Puskás A.) 5.515 (33)

48. Kata Mihály (MTK Budapest) 5.500 (32)

49. Bognár István (MTK Budapest) 5.500 (28)

Wojciech Golla (Puskás A.) 5.500 (28)

51. Mikael Soisalo (Puskás Akadémia) 5.500 (26)

52. Hej Viktor (MTK Budapest) 5.500 (22)

Samsindin Ouro (ETO FC Győr) 5.500 (22)

54. Holdampf Gergő (Diósgyőri VTK) 5.481 (27)

55. Tóth Rajmund (ETO FC Győr) 5.480 (25)

56. Zsótér Donát (Kecskeméti TE) 5.471 (17)

57. Molnár Ádin (MTK Budapest) 5.455 (22)

58. Jakub Plsek (Puskás Akadémia) 5.450 (20)

59. Kiss Bence (Zalaegerszeg) 5.444 (27)

60. Kinyik Ákos (Paksi FC) 5.435 (23)

61. Silye Erik (Paksi FC) 5.429 (28)

62. Fiola Attila (Újpest FC) 5.429 (21)

63. Varga Barnabás (Ferencváros) 5.423 (26)

64. Beke Péter (Nyíregyháza) 5.421 (19)

Toma György (Nyíregyháza) 5.421 (19)

66. Alaxai Áron (Nyíregyháza) 5.414 (29)

67. Artem Favorov (Puskás Akadémia) 5.391 (23)

68. Vlagyiszlav Klimovics (DVTK) 5.389 (18)

69. Cebrail Makreckis (Ferencváros) 5.385 (26)

70. Varju Benedek (MTK Budapest) 5.375 (24)

71. Nicolás Stefanelli (Fehérvár FC) 5.370 (27)

72. Ferenczi János (Debreceni VSC) 5.368 (19)

73. Bojan Szankovics (Zalaegerszeg) 5.367 (30)

74. Medgyes Sinan (Zalaegerszeg) 5.364 (22)

Álex Vallejo (Diósgyőri VTK) 5.364 (22)

76. Ibrahim Cissé (Ferencváros) 5.355 (31)

77. Szuhodovszki Soma (DVSC) 5.348 (23)

78. André Duarte (Újpest FC) 5.321 (28)

79. Vajda Botond (Debreceni VSC) 5.316 (19)

80. Nadhir Benbuali (ETO FC Győr) 5.304 (23)

81. Vágó Levente (Kecskeméti TE) 5.300 (20)

82. Eldar Civic (Ferencváros) 5.294 (17)

83. Marco Lund (Diósgyőri VTK) 5.280 (25)

84. Zeke Márió (Kecskeméti TE) 5.273 (33)

85. Bese Barnabás (Újpest FC) 5.273 (22)

Katona Bálint (Kecskeméti TE) 5.273 (22)

87. Nagy Barnabás (Nyíregyháza) 5.258 (31)

88. Quentin Maceiras (Puskás Akadémia) 5.250 (32)

89. Marko Rakonjac (Diósgyőri VTK) 5.250 (20)

90. Nagy Dominik (Nyíregyháza) 5.240 (25)

91. Róbert Polievka (MTK Budapest) 5.235 (17)

92. Marin Jurina (MTK Budapest) 5.233 (30)

93. Csóka Dániel (Zalaegerszeg) 5.222 (18)

Keresztes Krisztián (Nyíregyháza) 5.222 (18)

95. Várkonyi Bence (Zalaegerszeg) 5.217 (23)

96. Lukács Dániel (Kecskeméti TE) 5.208 (24)

Szabó Bálint (Paks, Fehérvár) 5.208 (24)

98. Katona Levente (Kecskeméti TE) 5.200 (30)

99. Bright Edomwonyi (Diósgyőri VTK) 5.200 (25)

100. Joao Nunes (Újpest FC) 5.194 (31)

101. Kovács Patrik (MTK Budapest) 5.182 (22)

102. Albion Marku (ETO FC Győr) 5.176 (17)

103. Horváth Krisztofer (Újpest FC) 5.174 (23)

Nikola Szerafimov (Fehérvár FC) 5.174 (23)

105. Zseljko Gavrics (ETO FC Győr) 5.172 (29)

106. Habib Maiga (Ferencváros) 5.167 (24)

107. Eppel Márton (Nyíregyháza) 5.167 (18)

108. Fran Brodic (Újpest FC) 5.161 (31)

Spandler Csaba (Fehérvár FC) 5.161 (31)

110. Belényesi Csaba (Kecskeméti TE) 5.156 (32)

111. Katona Mátyás (Fehérvár FC) 5.154 (26)

112. Horváth Artúr (MTK Budapest) 5.150 (20)

113. Szűcs Tamás (Debreceni VSC) 5.148 (27)

114. Bozsidar Csorbadzsijszki (DVTK) 5.111 (18)

115. Szabó Alex (Kecskeméti TE) 5.100 (20)

116. Adama Traoré (Ferencváros) 5.095 (21)

117. Gergényi Bence (Újpest FC) 5.087 (23)

Aboubakar Keita (Nyíregyháza) 5.087 (23)

119. Pető Milán (Fehérvár FC) 5.048 (21)

120. Szécsi Márk (Debreceni VSC) 5.040 (25)

121. Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE) 5.000 (25)

122. Huszti András (Fehérvár FC) 5.000 (17)

Cristian Ramírez (Ferencváros) 5.000 (17)

124. Bohdan Melnik (Fehérvár FC) 4.920 (25)

125. Tom Lacoux (Újpest FC) 4.900 (20)

126. Ivan Milicevic (Fehérvár FC) 4.864 (22)

127. Sinisa Sanicanin (Diósgyőri VTK) 4.852 (27)

128. Simut Mario Lucas (Fehérvár FC) 4.833 (18)

Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) 4.833 (18)

130. Bedi Bence (Fehérvár FC) 4.810 (21)

131. Holender Filip (Fehérvár FC) 4.760 (25)

Magyarázat: A helyezés után a játékos neve, csapata, illetve az osztályzatok átlaga szerepel, míg az utolsó oszlopban, zárójelben az értékelhető pályára lépések számát tüntettük fel. Vastaggal szedve a különböző felnőttválogatottakban valaha is szereplő játékosokat jelöltük.