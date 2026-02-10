Szerdán mind a tizenegy F1-es csapat pályára hajt – Bahreinben kezdődik az első hivatalos teszt

A közép-európai idő szerint hétfőn megrendezett három festésbemutató után kijelenthető, hogy mind a tizenegy csapat letudta a kötelező köröket, és a figyelem a pályán zajló eseményekre összpontosulhat, hiszen kezdetét veszi az igazi tesztelés. A még csak tapogatózó bejáratás után hivatalos, kollektív teszttel folytatódik a 2026-os idényre való felkészülés: a mezőny immár teljes létszámban körözhet szerda és péntek között a bahreini aszfaltcsíkon.

Mindez azt jelenti, hogy pályára hajt a Williams is, amelyik kénytelen volt kihagyni a teljes, január végén lezajlott bejáratást, miután csak többszöri próbálkozás után tudta sikeresen teljesíteni a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) kötelező töréstesztjét. Bár a grove-iak azóta már tartottak két filmforgatási napot, a silverstone-i és a bahreini esemény keretein belül csupán kétszer 200 kilométert tehettek meg az FW48-assal.

Ugyan az Aston Martin egy teljes napot fel tudott használni a rendelkezésére álló háromból a Circuit de Catalunyán, nincs sokkal előrébb, mint a Williams. A mezőny rangidős pilótája, Fernando Alonso a csapat hétfői, Szaúd-Arábiában tartott leleplezésén elmondta, számukra egy filmforgatási nappal ért fel a spanyolországi péntek, és őszintén bevallotta, több téren is lemaradásban vannak.

A Formula–1-ben legutóbb 2012-ben, pont hazájában ünneplő Alonso megosztotta, hogy az Aston Martint 2026-ban kizárólagosan ellátó Hondának a vártnál több problémája akadt az új erőforrással, ráadásul a bejáratásra olyannyira nem készültek el az autóval, hogy nem léphették át az előre meghatározott tempóhatárt. A kétszeres világbajnok szerint versenyképesség szempontjából sem tartanak ott, ahol szeretnének, és ezen már nem is tudnak változtatni a március eleji idénynyitó Ausztrál Nagydíjig.

Alonso ugyanakkor a kezdeti lemaradás ellenére is bizakodó, és mindennél jobban hisz a Newey-faktorban. Az AMR26-ost ugyanis a tervezőzseni, Adrian Newey álmodta meg, és már a rövid barcelonai körözés alatt magára vonzotta a tekinteteket az innovatív és merész megoldásaival. A spanyol versenyző szerint az autó erőssége nem is megkérdőjelezhető, és már most a Hondára kezdte hárítani a felelősséget, hiszen meglátása szerint 2026-ban az erőforrásnak, illetve az energiahasználatnak nagyobb jelentősége lesz, mint magának a kocsinak.

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN február 11. február 12. február 13. délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután MCLAREN FERRARI RED BULL MERCEDES Russell Antonelli Antonelli Russell Russell Antonelli ASTON MARTIN Stroll Alonso Stroll ALPINE Colapinto Gasly Gasly Colapinto HAAS Ocon Bearman Bearman Ocon RACING BULLS WILLIAMS Sainz Albon Albon Sainz Sainz Albon AUDI Bortoleto Hülkenberg Hülkenberg Botroleto Bortoleto Hülkenberg CADILLAC

Az, hogy az idényt megelőzően is a motorok vannak középpontban alátámasztani látszik Alonso véleményét is. A rövid téli felkészülés slágertémáját ugyanis az jelenti, hogy a már előzetesen is fő esélyesnek tartott Mercedes kiskaput talált, ami komoly teljesítménybeli előnyt jelenthet a 2014-es motorkorszakban már egyeduralkodó „ezüstnyilaknak”, valamint a partnercsapatainak.

A Mercedes a jelentések szerint menet közben 16:1-nél magasabb sűrítési nyomást képes elérni a belső égésű motorja dugattyújával, és a korábban meghatározott 1:18-as arány körül mozog. Eleinte a Honda, a Ferrari és az Audi nehezményezte a rivális megoldását, és fordult az FIA-hoz, míg a Red Bull a Mercedes mellett állt, miután értesülések szerint neki is sikerült kihasználnia a kiskaput. A „vörös bikák” azonban azóta átpártoltak a másik oldalra, miután a The Race beszámolója szerint nem tudták olyan tökéletesen megvalósítaniuk a trükköt, mint az ellenfél.

Azt az FIA együléses szériáit irányító Nikolasz Tombazisz is elismerte, hogy egyes gyártók működés közben átléphetik a határt, amivel teljesítményelőnyre tehetnek szert, és jelezte, a szövetség még az idényrajt előtt tisztázni kívánja a helyzetet, hogy elkerülje a botrányokat, a jogi vitákat és az esetleges óvásokat, ám ahhoz, hogy tényleges változás történjen, az ötből négy motorgyártó egyhangú szavazatára, illetve az FIA és a FOM támogatására is szükség van.

A Red Bull pálfordulása ebből a szempontból meghatározó is lehet, igaz, az FIA a források szerint eddig végig kiállt a Mercedes megoldása mellett. A háborgó csapatok azt szeretnék elérni, hogy már a melbourne-i versenyhétvégétől kezdve menet közben, üzemi hőfokon is mérjék a sűrítési viszonyt, ami szabálytalanná teheti a Mercedes erőforrását, és ezzel bajba sodorná a partnercsapatait, a címvédő McLarent, az Alpine-t, és a Williamst.

Ugyan a wokingiaknak nincs beleszólásuk a vitában, érintett félként az ügyvezető igazgató, Zak Brown tolmácsolásában megosztották a véleményüket. A 2025-ben a konstruktőri és az egyéni bajnoki címet is megszerző istálló szerint tipikus F1-es politika húzódik a háttérben, és a vetélytársak azok, akik felnagyítják az esetet. Brown hangsúlyozta, hogy a Mercedes motorját a szabályoknak megfelelően tervezték meg, és átment az ellenőrzéseken, ráadásul szerinte nincs is olyan jelentős előnyről szó, mint arról pusmognak.

Az, hogy pontosan milyen eredményekre vezet az ügy, egyelőre erősen kérdéses, de az biztos, hogy a bahreini teszten is az egyik legforróbb témát fogja jelenteni, miközben már egy kezdetleges kép is ki fog alakulni az aktuális erősorrendről.

Ami magát a tesztet illeti, a bokszutca végi lámpa mindhárom napon közép-európai idő szerint reggel 8 órakor vált zöldre, és a csapatok egészen délután 5 óráig körözhetnek. A nem hivatalos ebédszünet 12 és 13 között „vágja ketté” a napot, és több istálló ekkor fog versenyzőt is cserélni. Így tesz valamennyi napon a Mercedes is, amelyiknél szerdán a fogadóirodák szerint favoritnak számító George Russell kezd, míg a délutáni órákban a múlt hétvégén közúti balesetet szenvedő Andrea Kimi Antonelli foglal helyet a volán mögött.

A Mercedesre nemcsak a motorügy miatt irányul nagy figyelem, hanem a bejáratáson mutatott formája miatt is. Az „ezüstnyilak” voltak a legszorgalmasabbak a gyakorlás során, és időeredmények terén sem maradtak el sokkal a leggyorsabb Ferraritól. Érdekes lesz látni, hogy a biztató képet mutató maranellóiak a folytatásban is tartani tudják-e a lépést, és ezúttal is elkerülik-e őket a megbízhatósági problémák.