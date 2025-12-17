Úszás: kissrác a zongoránál – és a medencében

A nyolcszázas távon egymástól térben távol aratott siker hírét a másikért szorító jó testvérek módjára persze még aznap este megosztották egymással a fivérek, akik ugyanazon sportágban remekelnek. Az egyetemi ösztöndíjas sportolóként Amerikában tanuló Zalán már jó ideje, míg a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium sportosztályába járó Zétény két esztendeje lépett rá a diadalszerzés útjára.

„Két és fél éves korom óta úszom, a kezdetektől a Kőbánya SC-ben. Tavalyelőtt nyáron lettem először országos bajnok az utánpótlásban. A múlt évben már tízszer voltam első, az idén pedig még sűrűbben jöttek a címek, a jó eredmények” – mondta egy szuszra a Güttler Károlynál és Pulai Bencénél pallérozódó tehetség, aki 2025-ben szinte felsorolhatatlanul sok babért gyűjtött a medencében. Kezdődött a visegrádi négyek prágai, két egyéni aranyat hozó viadalával, amely egyben Olimpiai Reménységek Versenye is volt, folytatódott az EYOF-fal, az európai ifjúsági olimpiai fesztivállal Szkopjéban, ahol 400 gyorson győzött, 1500 méter gyorson pedig bronzérmes lett, majd jött tíz európai ország serdülőválogatottjainak soproni vetélkedője, amelyen újfent nagyszerűen teljesített: négy egyéni aranyával és egy ezüstjével az összetettben győztes magyar csapat legjobbjának bizonyult, nem mellesleg a fiúk között ő úszta a legértékesebb időeredményt, méghozzá 1500 gyorson. Az ötvenes erőpróbák után jött a december eleji rövid pályás utánpótlás-ob Szegeden, ahol olyannyira elemében volt, hogy az eredményhirdetéskor nyolc számban is a dobogóra állhatott fel, hét alkalommal annak is a legtetejére. És hogy mit szólt ő maga a bajnoki medálhalmozáshoz?

„Erre készültem! Ugyan az idei sorozatomból az EYOF-ot gondolom a legértékesebbnek, hiszen ott egész Európa képviseltette magát, és én az egy évvel idősebbek között tudtam nyerni négyszáz gyorson, de a szegedi hét magyar bajnoki címemre is rendkívül büszke vagyok!”

Közülük kettőre pedig különösképpen az lehet. Az egyik az 1500 gyorson elért első helye, amely a legközelebb áll a szívéhez, merthogy megdöntötte Gyurta Dániel 22 éves korosztályos csúcsát, ráadásul 15 (!) másodperccel. Ám ugyanilyen értékes a 400 vegyesen aratott győzelme is, abban a számban egy másik olimpiai bajnokunk, Kós Hubert évjáratos rekordját adta át a múltnak, három másodpercet javítva a 14 éveseknél jegyzett eddigi legjobb – 2016 óta élő – magyar eredményen.

Amikor éppen nem úszik, odahaza zongorához ül, és esténként a maga kedvére játszik, elmondása szerint úgy napi egy órát, főképpen filmzenéket.

A kétfajta szerelem olykor össze is kapcsolódik nála, mégpedig akkor, amikor az 1500-at ússza.

„Ilyenkor általában valamilyen zenét idézek fel fejben, na meg biztatom magam, gyerünk tovább, tartsam az iramot, vagy éppen menjek gyorsabban, és persze számolom a hátralevő hosszakat.”

Az 1500 kiemelt szám marad a jövőre, így a jó három év múlva esedékes nyári olimpiára vonatkozó terveiben is.

„Vannak persze vágyaim 2028-ra is.

Legbelül nagyon is bízom benne, addigra leszek olyan jó, hogy eljussak Los Angelesbe.

(Kiemelt képünkön: az ifjabbik Sárkány fivér, Zétény is nagy jövő előtt áll Fotó: Kovács Erika