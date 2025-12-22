Úszás: nemzetközi évbúcsúztató Győrben, hazai sikerekkel

Az elmúlt héten kontinentális méretekben is jelentős viadalnak volt a gazdája Győr, ahol az idei esztendőtől remek rendezés mellett sok jó eredménnyel köszönt el a nemzetközi mezőny, s a hazai sikerek sem maradtak el.

Az UNI Győr nem csupán a parton, hanem a medencében is kitett magáért: a teljes juniorkorosztályt átfogó, a felnőttek mellett a gyermekeket is vízbe szólító rendezvényen úszói magabiztosan nyerték a csapatversenyt. Pedig hát

tizenhárom ország képviselői voltak jelen, a 32 versenyszám alkotta, négynapos vetélkedő zárásakor mégis vaskos magyar diadalhalmazt rögzíthettünk.

Miközben 51 itthoni és külhoni csapat szerzett érmet, a 190 aranyból 23-at tartott odahaza a legjobb összteljesítményt nyújtó UNI Győr:

versenyzői 21 ezüstöt és 30 bronzot is kiérdemelve végeztek az élen a medáltáblázaton.

Honi klubok foglalták el a statisztikai dobogó második és harmadik fokát is: a Jövő SC 36-ot (20, 8, 8), a Keszthelyi Kiscápák gárdája 45-öt (18, 18, 9) gyűjtött be a nyakbavalókból, de még a negyedik pozíciót is itthon tartottuk, merthogy oda a 31 érmet kiharcoló Tatabányai VSE együttese „úszott be” (13, 6, 12).

A külföldiek közül az osztrákok szerepeltek a legjobban: juniorválogatottjuk ötödikként (12, 11,6), a bécsi Aquatic SC (9, 9, 11) pedig hatodikként végzett, s az első tíz közé még egy román – hetedikként a bákói CS Nautica (9, 5, 5) – és egy horvát alakulat - a 10. HAPK Mladost (7, 7, 6) – tudott beférkőzni. Nem termett sok babér ugyanakkor az inkább az egzotikumot erősítő olyan vendégeknek, mint akik például az Egyesült Államokból, Luxemburgból vagy éppen Georgiából érkeztek Győrbe, ahol Ukrajnát is szép számú válogatott képviselte.

A zömmel a 2010 és 2017 között születettek négy kategóriára osztott táborát alkotó fiatalok versengésében nagyon is helytálltak a mieink, akik közül nem csupán a házigazdáknak szóló elismerés miatt érdemes mindjárt az elején kiemelni Pápai Olivért. A győriek 16 éves „zászlóshajója”

legerősebb számában, 400 gyorson a teljes mezőnyt maga mögé utasítva magabiztosan győzött,

két további sprintszámos kiruccanása pedig ezüstérmet ért 100 és 200 gyorson egyaránt. Utóbbi döntőben a kaposváriak kitűnősége, a 17 éves – nem mellesleg 200 vegyesen bronzérmes, 400 gyorson pedig Pápai mögött második - Kakuk Koppány volt csupán jobb nála.

A 100 gyorshoz is tartozik plusz mondat annak érzékeltetésére, hogy a minőséghez fajsúlyos mennyiség is társult a 18. Győr Openen: ebben a klasszikusnak mondott számban álltak rajthoz a legtöbben, a hölgyeknél 23 előfutamot kellett rendezni a 220 nevező miatt, az uraknál pedig 26 selejtezős körrel sikerült „letudni” a 255 (!) indulót a matinés programban...

A gyengébb nem kiemelkedő hazai tehetségei közül is van kiket külön is említenünk teljesítményük okán. Kezdjük a Jövő SC két kitűnőségével, Kertész Borókával és Kokas Fannival, akik leginkább csak magukkal, s nem a többiekkel versenyeztek alapszámaikban. A 100 háton a 2009-es születésű Kokas győzött a 2010-es évjáratú Kertész előtt, hogy aztán előbbi 100 és 200 gyorson is aranyérmet ünnepelhessen, utóbbi pedig – az 50 gyorson tett, s egy osztrák vetélytárs mögött ezüstöt érő kirándulás után – legfőbb territóriumán, 100 és 200 pillangón diadalmaskodott, mondhatni magától értetődő módon.

A szegedi – öt érmet hozó – rövid pályás ob után Győrött, az ötvenes medencében is ott volt a rajtolók sorában Jackl Vivien, aki ezúttal három alkalommal állt fel a dobogóra az eredményhirdetéskor: a 200 vegyesen aratott ígéretes sikerért aranyat, 200 pillangón és 400 gyorson mutatott teljesítményéért pedig egy-egy bronzérmet vehetett át.

A 17 éves talentum az újabb versenyállomáson is érzékeltette, hogy helyes döntés volt visszatérni Tatabányára mesteréhez, Kocsis Mártához,

és azt jelezte, hogy jó úton jár régi-új edzőjével a visszakapaszkodásban a hazai és persze a nemzetközi úszósport élvonalába.

(Kiemelt képünkön: 13 ország zömmel utánpótláskorú úszói indultak a 18. Győr Openen Forrás: gyoriuszose.hu)