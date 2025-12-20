Befejeződött a SZEOSZ 21 napos kihívása

A 21 napos kihívás december 15-én hivatalosan is lezárult – írja a szeosz.hu.

A kihívás egy népszerű önfejlesztési és életmódprogram, amely során a résztvevők három hónapon keresztül 21 egymást követő munkanapon reggel 6:00-6:30 között 2 km-t teljesítettek a futópályán.

A résztvevők közül sokan arról számoltak be, hogy jelentősen javult az állóképességük és sokkal energikusabban indítják a napot. A rendszeresség és a korai kelés segített új, egészséges szokásokat kialakítani, és sokan inspirációt merítettek egymás kitartásából. Az időjárás és a hétköznapi kihívások ellenére a többség minden nap teljesítette a távot, ami bizonyítja a közös motiváció erejét.

A kihívás alatt megszerzett tapasztalatok a jövőben is hozzájárulhatnak a résztvevők egészségéhez és lendületéhez. A 21 napos kihívás eredményei azt mutatják, hogy kitartással, következetességgel és megfelelő támogatással bárki képes lehet pozitív változásokat elérni az életében, aktív mozgással egészségesebben élni.

Az eseményen közel 670 fő vett részt. A 12 futókörön résztvevők a kihívás ideje alatt 8400 pontot gyűjtöttek településeik számára. A kihívás ugyanis része volt egy 90 napos, december 15-ig tartó, futókörök közötti versenynek is. A kihívásra egyesületek, települések, önkormányzatok is jelentkezhettek. A 21 napos kihívást 170 fő teljesítette.

A résztvevők önértékelése alapján 93 százalékuk tapasztalt pozitív változást a közérzetében, 76 százalék pedig tartós szokásváltozásról számolt be. A csoportos motiváció, a „nem vagy egyedül” érzése és az egymás támogatása kiemelkedő szerepet játszott a sikerességben.

A visszajelzésekből kiderül, a legnagyobb nehézségeket az időhiány, a motiváció hullámzása és a néhány nap kihagyása utáni visszatérés jelentette. Sikertényezők: rendszeres, rövid visszajelzések, közösségi elismerés, dicséret, kis lépések, fokozatos terhelés

A következő kihívás időtartama: 2026. március 16. – 2026. június 16.