Nemzeti Sportrádió

Nyolcadik döntetlenjét játszotta az Eszék a bajnokságban

R. D. P.R. D. P.
2025.12.20. 17:10
Fotó: NK Osijek
Nem született gól Eszéken az NK Osijek–Slaven Belupo mérkőzésen a horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (1. HNL) 18. fordulójában szombaton.

A tabellán utolsó helyen álló eszékiek idénybeli nyolcadik döntetlenjüket játszották a bajnokságban.

HORVÁT 1. HNL
18. FORDULÓ
NK Osijek–Slaven Belupo 0–0

 

