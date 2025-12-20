Nyolcadik döntetlenjét játszotta az Eszék a bajnokságban
Nem született gól Eszéken az NK Osijek–Slaven Belupo mérkőzésen a horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (1. HNL) 18. fordulójában szombaton.
A tabellán utolsó helyen álló eszékiek idénybeli nyolcadik döntetlenjüket játszották a bajnokságban.
HORVÁT 1. HNL
18. FORDULÓ
NK Osijek–Slaven Belupo 0–0
Legfrissebb hírek
Egy ötöst kapott otthon az NK Osijek
Minden más foci
2025.12.07. 20:23
Az eszékiek tizenegyesekkel kiestek a Horvát Kupából
Minden más foci
2025.12.03. 19:52
Emberhátrányban mentett pontot az Eszék
Minden más foci
2025.11.23. 18:05
1. HNL: három vereség után szerzett pontot az Eszék
Minden más foci
2025.11.02. 20:13
1. HNL: továbbra is nyeretlenek az eszékiek
Minden más foci
2025.08.31. 21:11
Ezek is érdekelhetik