Afrikai Nemzetek Kupája: a jövőben négyévente rendezik meg a tornát

A szombati közlemény szerint a kontinens sportági vezetése ezzel – a sajtó által meglepőnek titulált döntéssel – a nemzetközi trendekhez igazodik, ugyanis az észak- és közép-amerikai régiót leszámítva minden más kontinentális szervezet ilyen időközönként rendezi meg a maga tornáját.

A végrehajtó bizottság határozata értelmében két év múlva Kenyában, Tanzániában és Ugandában lesz a következő seregszemle, amit egy évvel később ismét megrendeznek, hogy aztán a soron következő eseményre majd csak 2032-ben kerüljön sor. A kimaradó időszakban európai mintára Nemzetek Ligája-sorozatot indítanak majd.

Az ANK a kontinentális szervezet bevételének 80 százalékát generálja, s 1957 óta rendezték meg minden második esztendőben: az utóbbi évtizedekben az európai klubfutballra is nagy hatással van a torna, ugyanis az együttesek a szezon közepén kötelesek elengedni labdarúgóikat a nemzeti válogatottjaikhoz.

A mostani, január 18-ig tartó, 35. ANK Marokkóban lesz.