Szombati sportműsor: három meccs az NB I-ben, Tottenham–Liverpool
DECEMBER 20., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
18. FORDULÓ
13.00: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.30: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ
13.30: Newcastle United–Chelsea (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Burnley (Tv: Match4)
16.00: Brighton & Hove Albion–Sunderland
16.00: Manchester City–West Ham United (Tv: Spíler1)
16.00: Wolverhampton Wanderers–Brentford (Tv: Spíler, felv. 23.10)
18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
21.00: Everton–Arsenal (Tv: Arena4)
21.00: Leeds United–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP (II. osztály)
13.30: Southampton–Coventry (Tv: Match4)
FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
15.30: Biesheim (IV.)–Metz
15.30: Lusitanos Saint-Maur (IV.)–Lille
18.00: Lyon-La Duchere (V.)–Toulouse
18.00: Raon-l'Étape (VI.)–Paris FC
20.30: Le Gosier (VI.)–Lorient
21.00: Vendée Fontenay Foot (V.)–Paris Saint-Germain
NÉMET BUNDESLIGA
15. FORDULÓ
15.30: Augsburg–Werder Bremen
15.30: 1. FC Köln–Union Berlin
15.30: Hamburg–Eintracht Frankfurt
15.30: VfB Stuttgart–Hoffenheim (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–Freiburg
18.30: RB Leipzig–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA (II. osztály)
13.00: Kaiserslautern–Magdeburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ
18.00: Lazio–Cremonese (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Roma (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ
14.00: Oviedo–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)
HORVÁT 1. HNL
18. FORDULÓ
15.00: NK Osijek–Slaven Belupo
TÖRÖK BAJNOKSÁG
18.00: Besiktas–Rizespor (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
15. FORDULÓ
23.00: Washington Commanders–Philadelphia Eagles (Tv: Match4)
Vasárnap, 2.20: Chicago Bears–Green Bay Packers (Tv: Match4)
NCAA, rájátszás
Vasárnap, 1.30: Oregon–James Madison (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
Női Európa-kupa, második csoportkör, A-csoport (Lille)
10.00: Budaörsi SC–Son Cladera TTC-Mallorca (spanyol)
19.00: Budaörsi SC–SKST Plus Hodonín (cseh)
DARTS
PDC-világbajnokság
2. forduló
13.30 (Tv: Sport1)
Ryan Searle (angol, 20.)–Brendan Dolan (északír)
Andreas Harrysson (svéd)–Szakai Motomu (japán)
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–James Hurrell (angol)
Dave Chisnall (angol, 21.)–Ricardo Pietreczko (német)
20.00 (Tv: Sport1)
Michael Smith (angol, 28.)–Niels Zonneveld (holland)
Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol)
Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül
JÉGKORONG
15.15: svéd bajnokság, Brynäs–Frölunda (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
Német bajnokság, férfiak
20.00: THW Kiel–Hannover-Burgdorf (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
16.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport+)
18.00: Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: Zalakerámia ZTE KK–MVM-OSE Lions
18.00: DEAC–SZTE-Szedeák
18.00: Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: Sopron KC–Endo Plus Service-Honvéd
NŐI NB I
15.00: ELTE BEAC Újbuda–NKA Universitas Pécs
NBA, ALAPSZAKASZ
23.00: Denver Nuggets–Houston Rockets (Tv: Sport2)
LÓSPORT
11.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: Prestige Fitness PSE–Vidux-Szegedi RSE
SZNÚKER
Scottish Open, elődöntő
13.45: Chris Wakelin (angol)–Matthew Selt (angol) (Tv: Eurosport1)
19.45: Chang Ping-jü (kínai)–Mark Allen (északír) (Tv: Eurosport1)
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
10.15: világkupa, nők, lesiklás, Val d’Isere (Tv: Eurosport1)
11.30: világkupa, férfiak, lesiklás, Val Gardena (Tv: Eurosport1)
Északi összetett
8.20: nők, HS 98, Ramsau (Tv: Eurosport1)
9.05: férfiak, HS 98, Ramsau (Tv: Eurosport1)
15.30: nők, 5 km, Gundersen, Ramsau (Tv: Eurosport2)
Sílövészet
12.00: világkupa, nők, üldözőverseny, Le Grand-Bornand (Tv: Eurosport2)
14.30: világkupa, férfiak, üldözőverseny, Le Grand-Bornand (Tv: Eurosport2)
Síugrás
13.05: világkupa, nők, HS 140, Engelberg (Tv: Eurosport2)
16.00: világkupa, férfiak, HS 140, Engelberg (Tv: Eurosport2)
Szánkó
19.20: világkupa, egyéni, Lake Placid (Tv: Eurosport2)
20.40: világkupa, páros, Lake Placid (Tv: Eurosport2)
21.45: világkupa, egyéni, Lake Placid (Tv: Eurosport2)
TENISZ
Nemzeti bajnokság, Nemzeti Edzésközpont
13.00: férfi elődöntő, női döntő, férfi páros döntő
TEREPKERÉKPÁR
14.00: világkupa, nők, Antwerpen (Tv: M4 Sport+)
14.55: világkupa, férfiak, Antwerpen (Tv: M4 Sport+)
VÍVÁS
Országos bajnokság, Budapest (BOK-csarnok), egyéni versenyek a 32-es táblától
9.00: férfi párbajtőr, női tőr
9.30: női párbajtőr, férfi tőr
12.00: női kard
12.30: férfi kard
14.30: döntős program
VÍZILABDA
Férfi felkészülési mérkőzés
20.30: Magyarország–Olaszország, Komjádi uszoda (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda heti összefoglaló
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: Cristiano Ronaldo teste nem öregedett az elmúlt 10 évben. Hogy történhet ilyen?
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Szabó Bence
13.00: Közvetítés a Zalaegerszeg–MTK NB I-es labdarúgó- mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
15.30: Közvetítés a Paks–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc
16.30: Közvetítés a Szolnok–Falco NB I-es kosárlabda-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
18.00: Közvetítés az ETO FC–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Bene Ferenc
20.30: Közvetítés a Magyarország–Olaszország férfi vízilabda felkészülési mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával