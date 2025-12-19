Szombati sportműsor: három meccs az NB I-ben, Tottenham–Liverpool

DECEMBER 20., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

18. FORDULÓ

13.00: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.30: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

17. FORDULÓ

13.30: Newcastle United–Chelsea (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–Burnley (Tv: Match4)

16.00: Brighton & Hove Albion–Sunderland

16.00: Manchester City–West Ham United (Tv: Spíler1)

16.00: Wolverhampton Wanderers–Brentford (Tv: Spíler, felv. 23.10)

18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

21.00: Everton–Arsenal (Tv: Arena4)

21.00: Leeds United–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP (II. osztály)

13.30: Southampton–Coventry (Tv: Match4)

FRANCIA KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

15.30: Biesheim (IV.)–Metz

15.30: Lusitanos Saint-Maur (IV.)–Lille

18.00: Lyon-La Duchere (V.)–Toulouse

18.00: Raon-l'Étape (VI.)–Paris FC

20.30: Le Gosier (VI.)–Lorient

21.00: Vendée Fontenay Foot (V.)–Paris Saint-Germain

NÉMET BUNDESLIGA

15. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Werder Bremen

15.30: 1. FC Köln–Union Berlin

15.30: Hamburg–Eintracht Frankfurt

15.30: VfB Stuttgart–Hoffenheim (Tv: Arena4)

15.30: Wolfsburg–Freiburg

18.30: RB Leipzig–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA (II. osztály)

13.00: Kaiserslautern–Magdeburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ

18.00: Lazio–Cremonese (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Roma (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ

14.00: Oviedo–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Alavés (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)

HORVÁT 1. HNL

18. FORDULÓ

15.00: NK Osijek–Slaven Belupo

TÖRÖK BAJNOKSÁG

18.00: Besiktas–Rizespor (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

15. FORDULÓ

23.00: Washington Commanders–Philadelphia Eagles (Tv: Match4)

Vasárnap, 2.20: Chicago Bears–Green Bay Packers (Tv: Match4)

NCAA, rájátszás

Vasárnap, 1.30: Oregon–James Madison (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

Női Európa-kupa, második csoportkör, A-csoport (Lille)

10.00: Budaörsi SC–Son Cladera TTC-Mallorca (spanyol)

19.00: Budaörsi SC–SKST Plus Hodonín (cseh)

DARTS

PDC-világbajnokság

2. forduló

13.30 (Tv: Sport1)

Ryan Searle (angol, 20.)–Brendan Dolan (északír)

Andreas Harrysson (svéd)–Szakai Motomu (japán)

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–James Hurrell (angol)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Ricardo Pietreczko (német)

20.00 (Tv: Sport1)

Michael Smith (angol, 28.)–Niels Zonneveld (holland)

Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül

JÉGKORONG

15.15: svéd bajnokság, Brynäs–Frölunda (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

Német bajnokság, férfiak

20.00: THW Kiel–Hannover-Burgdorf (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

16.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport+)

18.00: Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: Zalakerámia ZTE KK–MVM-OSE Lions

18.00: DEAC–SZTE-Szedeák

18.00: Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: Sopron KC–Endo Plus Service-Honvéd

NŐI NB I

15.00: ELTE BEAC Újbuda–NKA Universitas Pécs

NBA, ALAPSZAKASZ

23.00: Denver Nuggets–Houston Rockets (Tv: Sport2)

LÓSPORT

11.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Prestige Fitness PSE–Vidux-Szegedi RSE

SZNÚKER

Scottish Open, elődöntő

13.45: Chris Wakelin (angol)–Matthew Selt (angol) (Tv: Eurosport1)

19.45: Chang Ping-jü (kínai)–Mark Allen (északír) (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

10.15: világkupa, nők, lesiklás, Val d’Isere (Tv: Eurosport1)

11.30: világkupa, férfiak, lesiklás, Val Gardena (Tv: Eurosport1)

Északi összetett

8.20: nők, HS 98, Ramsau (Tv: Eurosport1)

9.05: férfiak, HS 98, Ramsau (Tv: Eurosport1)

15.30: nők, 5 km, Gundersen, Ramsau (Tv: Eurosport2)

Sílövészet

12.00: világkupa, nők, üldözőverseny, Le Grand-Bornand (Tv: Eurosport2)

14.30: világkupa, férfiak, üldözőverseny, Le Grand-Bornand (Tv: Eurosport2)

Síugrás

13.05: világkupa, nők, HS 140, Engelberg (Tv: Eurosport2)

16.00: világkupa, férfiak, HS 140, Engelberg (Tv: Eurosport2)

Szánkó

19.20: világkupa, egyéni, Lake Placid (Tv: Eurosport2)

20.40: világkupa, páros, Lake Placid (Tv: Eurosport2)

21.45: világkupa, egyéni, Lake Placid (Tv: Eurosport2)

TENISZ

Nemzeti bajnokság, Nemzeti Edzésközpont

13.00: férfi elődöntő, női döntő, férfi páros döntő

TEREPKERÉKPÁR

14.00: világkupa, nők, Antwerpen (Tv: M4 Sport+)

14.55: világkupa, férfiak, Antwerpen (Tv: M4 Sport+)

VÍVÁS

Országos bajnokság, Budapest (BOK-csarnok), egyéni versenyek a 32-es táblától

9.00: férfi párbajtőr, női tőr

9.30: női párbajtőr, férfi tőr

12.00: női kard

12.30: férfi kard

14.30: döntős program

VÍZILABDA

Férfi felkészülési mérkőzés

20.30: Magyarország–Olaszország, Komjádi uszoda (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda heti összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: Cristiano Ronaldo teste nem öregedett az elmúlt 10 évben. Hogy történhet ilyen?

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Szabó Bence

13.00: Közvetítés a Zalaegerszeg–MTK NB I-es labdarúgó- mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

15.30: Közvetítés a Paks–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

16.30: Közvetítés a Szolnok–Falco NB I-es kosárlabda-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

18.00: Közvetítés az ETO FC–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Bene Ferenc

20.30: Közvetítés a Magyarország–Olaszország férfi vízilabda felkészülési mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával