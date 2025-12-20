Thiago Silva 41 évesen visszatér Európába, megvan az új csapata

Fabrizio Romano szombati bejegyzése szerint Thiago Silva 2026 nyaráig egyezett meg az FC Porto vezetőségével, szerződése opciós joggal további egy idényre meghosszabbítható.



A 41 éves Silva ingyen megszerezhető, hiszen lejárt a megállapodása a Fluminensével. Az említett forrás úgy tudja, a rutinos védőnek más ajánlatai is voltak.

Az ESPN néhány nappal ezelőtt azt írta, hogy Silva szeretne visszakerülni a brazil válogatott keretébe, ugyanis az a célja, hogy világbajnokként vonuljon vissza.