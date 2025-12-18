Pénteki sportműsor: DVTK–Ferencváros az NB I-ben

DECEMBER 19., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

18. FORDULÓ

20.00: Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FRANCIA KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

20.45: Les Herbiers (IV.)–Angers

20.45: Avranches (IV.)–Brest

21.00: RC Lens–Feignies Aulnoye FC (IV.) (Tv: Spíler1)

NÉMET BUNDESLIGA

15. FORDULÓ

20.30: Borussia Dortmund–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

OLASZ SZUPERKUPA, RIJÁD

ELŐDÖNTŐ

20.00: Bologna–Internazionale (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ

21.00: Valencia–Mallorca (Tv: Spíler2)

FUTSAL

Nemzetközi felkészülési torna, Porec, csoportkör, 2. forduló, A-csoport

16.00: Magyarország–Japán

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

15. FORDULÓ

2.15: Seattle Seahawks–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

NCAA, RÁJÁTSZÁS

Szombat, 2.00: Oklahoma–Alabama (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

Női Európa-kupa, 2. szakasz, A-csoport, Lille

10.00: Budaörsi SC–CP Lille Métropole (francia)

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

13.30 (Tv: Sport1)

Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)

Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)

Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)

20.00 (Tv: Sport1)

William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.00: UTE–Corona Brasov (romániai)

18.30: FEHA19–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék

18.40: Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK (romániai), Káposztásmegyeri Jégcsarnok

OSZTRÁK LIGA

18.30: Graz99ers (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

19.15: Villach (osztrák)–FTC-Telekom

19.15: EC KAC (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)

19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák)

19.15: HK Olimpija (szlovén)–HC Pustertal Wölfe (olasz)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–NEKA

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Alba Fehérvár–NKA Universitas Pécs

NŐI NB I

18.00: Csata TKK–TFSE

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 17. FORDULÓ

18.30: Anadolu Efes (török)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Partizan Beograd (szerb)

19.30: Monaco (francia)–Bayern München (német)

20.15: Olympiakosz (görög)–ASVEL Villeurbanne (francia)

20.30: Barcelona (spanyol)–Baskonia (spanyol)

20.45: Crvena zvezda (szerb)–Virtus Bologna (olasz)

NBA, ALAPSZAKASZ

1.00: Indiana Pacers–New York Knicks (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT

13.30: ONE 137, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika

SZNÚKER

Scottish Open, Edinburgh

13.15: negyeddöntő (Tv: Eurosport2)

19.45: negyeddöntő (Tv: Eurosport2)

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

11.30: világkupa, férfi szuper-óriásműlesiklás, Val Gardena (Tv: Eurosport1)

Északi összetett

10.05: világkupa, női 5 km sífutás, tömegrajtos, Ramsau (Tv: Eurosport1)

10.50: világkupa, férfi 10 km sífutás, tömegrajtos, Ramsau (Tv: Eurosport1)

12.20: világkupa, női síugrás, HS 98, Ramsau (Tv: Eurosport2)

13.05: világkupa, férfi síugrás, HS 98, Ramsau (Tv: Eurosport2)

Sílövészet

14.05: világkupa, férfi sprint, Le Grand-Bornand (Tv: Eurosport2)

Síugrás

15.40: világkupa, férfi HS 140, selejtező, Engelberg (Tv: Eurosport2)

TENISZ

U20-as ATP-világbajnokság Dzsidda

12.00: csoportkör, 3. forduló

Felnőtt országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont

10.00: férfi egyes, negyeddöntő, páros, elődöntő; női egyes, elődöntő

VÍVÁS

Országos bajnokság, Budapest (BOK Csarnok), egyéni selejtező a 32-es tábláig

9.00: férfi párbajtőr

10.00: női tőr

13.00: női párbajtőr, férfi tőr

14.00: női kard

15.00: férfi kard

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Temesvári Andrea

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; női kézilabda-vb-összefoglaló Ballai Attilával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: magyar világcsúcsok az atlétika történetében

12.00: Bajnokok. Schmitt Pállal és Gyulay Zsolttal beszélget Balogh Balázs

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül Regős László Pállal

14.30: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Olasz Gergő

15.00: Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke értékeli a 2025-ös évet

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Gergelics József, Göbölyös Gábor

17.00: Beszéljünk magyarul!

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Közvetítés a Kaposvár–Kazincbarcika férfi röplabda Extraliga-mérkőzésről. Kommentátor: Csorba András; 130 éves lett a MOB: összeállítás az első modernkori olimpiákról és a MOB kezdeti időszakáról; Nemzeti Sport Gála: az év sportpillanatainak bemutatása

19.00: A labdarúgó NB I 18. fordulójának felvezetése

19.40: A DVTK–Ferencváros NB I-es labdarúgó-mérkőzés felvezetése Wukovics Lászlóval

20.00: Közvetítés a DVTK–Ferencváros NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla és Marosréti Ervin. Szakértő: Wukovics László

22.00: A szombat hajnali Anthony Joshua–Jake Paul ökölvívó-mérkőzés felvezetése

22.30: Sportvilág Keszi Dórával