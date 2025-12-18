Pénteki sportműsor: DVTK–Ferencváros az NB I-ben
DECEMBER 19., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
18. FORDULÓ
20.00: Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
20.45: Les Herbiers (IV.)–Angers
20.45: Avranches (IV.)–Brest
21.00: RC Lens–Feignies Aulnoye FC (IV.) (Tv: Spíler1)
NÉMET BUNDESLIGA
15. FORDULÓ
20.30: Borussia Dortmund–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
OLASZ SZUPERKUPA, RIJÁD
ELŐDÖNTŐ
20.00: Bologna–Internazionale (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ
21.00: Valencia–Mallorca (Tv: Spíler2)
FUTSAL
Nemzetközi felkészülési torna, Porec, csoportkör, 2. forduló, A-csoport
16.00: Magyarország–Japán
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
15. FORDULÓ
2.15: Seattle Seahawks–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
NCAA, RÁJÁTSZÁS
Szombat, 2.00: Oklahoma–Alabama (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
Női Európa-kupa, 2. szakasz, A-csoport, Lille
10.00: Budaörsi SC–CP Lille Métropole (francia)
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
13.30 (Tv: Sport1)
Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)
Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)
Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)
Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)
20.00 (Tv: Sport1)
William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)
Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)
Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.00: UTE–Corona Brasov (romániai)
18.30: FEHA19–SC Csíkszereda (romániai)
18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék
18.40: Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK (romániai), Káposztásmegyeri Jégcsarnok
OSZTRÁK LIGA
18.30: Graz99ers (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
19.15: Villach (osztrák)–FTC-Telekom
19.15: EC KAC (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák)
19.15: HK Olimpija (szlovén)–HC Pustertal Wölfe (olasz)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–NEKA
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Alba Fehérvár–NKA Universitas Pécs
NŐI NB I
18.00: Csata TKK–TFSE
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 17. FORDULÓ
18.30: Anadolu Efes (török)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Partizan Beograd (szerb)
19.30: Monaco (francia)–Bayern München (német)
20.15: Olympiakosz (görög)–ASVEL Villeurbanne (francia)
20.30: Barcelona (spanyol)–Baskonia (spanyol)
20.45: Crvena zvezda (szerb)–Virtus Bologna (olasz)
NBA, ALAPSZAKASZ
1.00: Indiana Pacers–New York Knicks (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORT
13.30: ONE 137, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika
SZNÚKER
Scottish Open, Edinburgh
13.15: negyeddöntő (Tv: Eurosport2)
19.45: negyeddöntő (Tv: Eurosport2)
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
11.30: világkupa, férfi szuper-óriásműlesiklás, Val Gardena (Tv: Eurosport1)
Északi összetett
10.05: világkupa, női 5 km sífutás, tömegrajtos, Ramsau (Tv: Eurosport1)
10.50: világkupa, férfi 10 km sífutás, tömegrajtos, Ramsau (Tv: Eurosport1)
12.20: világkupa, női síugrás, HS 98, Ramsau (Tv: Eurosport2)
13.05: világkupa, férfi síugrás, HS 98, Ramsau (Tv: Eurosport2)
Sílövészet
14.05: világkupa, férfi sprint, Le Grand-Bornand (Tv: Eurosport2)
Síugrás
15.40: világkupa, férfi HS 140, selejtező, Engelberg (Tv: Eurosport2)
TENISZ
U20-as ATP-világbajnokság Dzsidda
12.00: csoportkör, 3. forduló
Felnőtt országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont
10.00: férfi egyes, negyeddöntő, páros, elődöntő; női egyes, elődöntő
VÍVÁS
Országos bajnokság, Budapest (BOK Csarnok), egyéni selejtező a 32-es tábláig
9.00: férfi párbajtőr
10.00: női tőr
13.00: női párbajtőr, férfi tőr
14.00: női kard
15.00: férfi kard
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Temesvári Andrea
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk; női kézilabda-vb-összefoglaló Ballai Attilával
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: magyar világcsúcsok az atlétika történetében
12.00: Bajnokok. Schmitt Pállal és Gyulay Zsolttal beszélget Balogh Balázs
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül Regős László Pállal
14.30: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő
15.00: Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke értékeli a 2025-ös évet
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Gergelics József, Göbölyös Gábor
17.00: Beszéljünk magyarul!
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Közvetítés a Kaposvár–Kazincbarcika férfi röplabda Extraliga-mérkőzésről. Kommentátor: Csorba András; 130 éves lett a MOB: összeállítás az első modernkori olimpiákról és a MOB kezdeti időszakáról; Nemzeti Sport Gála: az év sportpillanatainak bemutatása
19.00: A labdarúgó NB I 18. fordulójának felvezetése
19.40: A DVTK–Ferencváros NB I-es labdarúgó-mérkőzés felvezetése Wukovics Lászlóval
20.00: Közvetítés a DVTK–Ferencváros NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla és Marosréti Ervin. Szakértő: Wukovics László
22.00: A szombat hajnali Anthony Joshua–Jake Paul ökölvívó-mérkőzés felvezetése
22.30: Sportvilág Keszi Dórával