Sallaiért Londonból jelentkeztek – csillagászati összegért engednék el

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2025.12.20. 14:18
Okan Buruk alapemberként számol Sallai Rolanddal, ezért a Galata nem szeretné elengedni magyar válogatott játékosát (Fotó: AFP , archív)
légiósok Galatasaray Brentford Sallai Roland
Több török oldal is arról számol be, hogy az angol Premier League-ben szereplő Brentford FC érdeklődik a Galatasaray magyar válogatott játékosa, Sallai Roland iránt.

 

Több török oldal, köztük a BirGün napilap internetes oldala is arról számolt be a hazájában közismert isztambuli újságíró, Yagiz Sabuncuoglu értesüléseire hivatkozva, hogy a Galatasaray magyar válogatott labdarúgója, Sallai Roland iránt az angol Premier League egyik londoni klubja, a Brentford érdeklődik. A hír szerint az isztambuli klubnál ragaszkodnak Sallaihoz, akit csak csillagászati összeg fejében lennének hajlandóak elengedni, egyes források szerint ez az összeg 30 millió euró is lehet.

A Tümspor hozzáteszi, hogy Sallainak 2028 nyaráig szól a szerződése a Galatánál, és Okan Buruk vezetőedző alapemberként számol vele a jobb oldalon, és értékét növeli, hogy számos poszton bevethető, akár támadóként, akár a védelemben. A tavaly ősszel Freiburgból szerződtetett Sallai ebben az idényben 21 tétmeccsen szerepelt a Galatában, egy gólt szerzett és három gólpasszt adott. 

A Brentford kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az angol klub egyik vezető játékosmegfigyelője az a Balogh Tamás, aki személyesen is jól ismerheti Sallai Rolandot.

 

