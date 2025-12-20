A ráadásban egyenlített a ZTE az MTK ellen

NB I

18. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest 1–1 (0–1)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Csonka

Gólszerző: Klausz (90+1.), ill. Molnár Á. (29.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Úgy ült le a ZTE Aréna vendég kispadjára Horváth Dávid, hogy már tudta, januártól nem ő irányítja az MTK Budapestet. A fővárosi együttes a hét elején közleményben jelezte, hosszú távú szakmai koncepciójának részeként átalakítja a sportigazgatási struktúráját, s a döntés értelmében az őszi szezont követően változás történik a felnőtt csapat élén is. A vezetőedzői pozíciót az a Pinezits Máté veszi át, aki legutóbb a Kozármislenynél dolgozott, de szombaton még Horváth Dávid igyekezett szépíteni az MTK idegenbeli mérlegén, a csapat ugyanis úgy utazott Zalaegerszegre, hogy az idényben csupán egy meccset nyert meg távol az otthonától. Ráadásul pocsék formában érkezett a mérkőzésre az MTK, mivel az előző négy bajnokiját elveszítette, Horváth Dávid pedig kapusposzton változtatott, a ZTE-nél megforduló Demjén Patrik helyére az idénybeli első meccsét játszó Fadgyas Tamás került. Demjén Patrikot sem sérülés, sem betegség nem hátráltatta, Horváth Dávid döntése értelmében ült a kispadon a válogatott kerettag kapus.

A ZTE ezzel szemben kiváló formában, öt veretlenül megvívott bajnokival a háta mögött várta a mérkőzést, s jobban is kezdett. Látványos támadásokat vezetett, Skribek Alen távoli lövése után pedig a lécről pattant ki a labda, Csonka András pedig nem sokkal lőtt a bal sarok mellé. Azonban a vezetést az MTK Budapest szerezte meg, miután Molnár Ádin lőtt Gundel-Takács Bence lábai között a hálóba. Joao Victor rögtön kiegyenlíthetett volna, ám nagy helyzetben még a kaput sem találta el… Molnár Ádin könnyedén kétgólos előnybe hozhatta volna csapatát a szünet előtt, azonban ziccerénél nagyot védett Gundel-Takács Bence.

Rögtön a fordulás után ismét a zalaiak kapusa mentette meg csapatát, Róbert Polievka lövése után ütötte szögletre a labdát. Visszaesett a Zalaegerszeg teljesítménye, pontatlanná vált a játéka, a hazai szurkolók pedig ki is fejezték nemtetszésüket a látottakkal kapcsolatban. Nem sokkal később Skribek Alen léphetett volna ki ziccerben, de hosszan vette át a labdát, így felszedhette a kapujából kilépő Fadgyas Tamás.

A ZTE FC leggyengébb pontja Csonka András volt, aki tőle szokatlan módon a balhátvéd poszton szerepelt, mellette Molnár Ádin nagyon élt, rengetegszer be tudta csapni. Aztán közel került az egyenlítéshez a Zalaegerszeg, de a ritkán látható eseménysorozat után nem került be a labda az MTK kapujába. Előbb Joseth Peraza testéről került a lécre, majd Várkonyi Bence és Daniel Lima együttes erővel nagyjából tíz centiméterről nem tudta begyötörni a hálóba a labdát.

Próbálkozott friss játékosokkal lendíteni csapatán Nuno Campos, a zalaiak vezetőedzője, de nem akart feljavulni a játék, azonban Ilia Beriasvili így is összehozott egy tizenegyest a ZTE-nek, de Skribek Alen hibázott. Úgy tűnt, az MTK megszerzi második idegenbeli győzelmét, s négy vereség után ismét begyűjti a három pontot, de a hajrában Klausz Milán kiegyenlített, így immár hat mérkőzés óta veretlen a ZTE FC. Horváth Dávid pedig döntetlennel adja át az MTK kispadját Pinezits Máténak. 1–1