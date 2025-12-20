Nemzetközi porondon íródik tovább az esztergomi tündérmese

Még talán maga Elek Gábor sem gondolta volna, amikor 2023-ban kinevezték az alsóbb osztályú esztergomi női kézicsapat szakmai igazgatójának, hogy együttese két évvel később a világ egyik legerősebb bajnokságában lesz bronzérmes. A királyvárosiak 2024 tavaszán kivívták a feljutást a K&H Ligába, majd – immáron MOL Esztergom KC néven – az első osztályban szárnyaltak tovább.

Ekkor csatlakozott a kerethez a 2005-ös születésű, tehetséges balátlövő, Faragó Lea is, aki azóta alapember lett, játékával kiérdemelte a válogatott meghívót, láthattuk a legutóbbi világbajnokságon.

„Nem gondolkoztunk egy pillanatig sem, hogy mi lesz majd, hanem mindig a következő feladatra koncentráltunk, és ez vitt előre mindenkit. Csapatként összefogtunk és tudtuk, ott leszünk egymásnak, segítünk túllépni a nehezebb pillanatokon bármi történjen is” – indokolta meg Faragó, minek volt köszönhető a jó szereplés.

Faragó Lea a szerb játékosok gyűrűjében (Fotó: Kovács Péter)

A bronzéremnek köszönhetően Faragóék indulhattak az Európa-liga selejtezőjében, a főtábláért egy párharcot kellett megnyerni, méghozzá a szerb Crvena zvezda ellen. A belgrádiak kapuját a sportág egyik legnagyobb alakja, a 45 éves norvég legenda, Katrine Lunde védte, de ő sem tudta megakadályozni az Esztergom továbbjutását, amely kettős győzelemmel lépett tovább.

Kovács Anett a Crvena zvezda kapujára tör (Fotó: Kovács Péter)

„Már nagyon vártam, hogy megmérethessük magunkat nemzetközi szinten is, és ezzel az egész csapat így volt. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű feladat, de ha félve álltunk volna neki a meccsnek akkor az már egy félig elveszített találkozó lett volna. A győzelem kulcsa a hatalmas akarat lehetett. Főleg a második mérkőzésén volt ez értékelhető, amikor azt láttam mindenkinek a szemében, hogy innen csak győztesként jöhetünk le a pályáról” – értékelte a szerbek elleni csatát a balátlövő.

A novemberi sorsoláson kiderült, nehéz csoportba került a Esztergom, a négyes tagja lett a német bajnokságot vezető Blomberg-Lippe, az előző idényben Bajnokok Ligájában szereplő dán Nyköbing Falster és a francia Chambray Touraine.

„A csoportkörben már mindenki nagyon komoly játékerőt képvisel. Nekünk csapatként ez lesz az első alkalom ezen a szinten, de én bízom benne, hogy jó meccseket fogunk játszani és sokat fogunk fejlődni csapatszinten és egyénileg is” – jelentette ki Faragó.

A királyvárosiak Dániában kezdik meg a sorozatot január 11-én, az első hazai mérkőzésre 17-én került sor a Blomberg-Lippe ellené. A csoportkör első két helyezettje továbbjut a negyeddöntőbe.