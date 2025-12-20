Nemzetközi porondon íródik tovább az esztergomi tündérmese

Még talán maga Elek Gábor sem gondolta volna, amikor 2023-ban kinevezték az alsóbb osztályú esztergomi női kézicsapat szakmai igazgatójának, hogy együttese két évvel később a világ egyik legerősebb bajnokságában lesz bronzérmes. A királyvárosiak 2024 tavaszán kivívták a feljutást a K&H Ligába, majd – immáron MOL Esztergom KC néven – az első osztályban szárnyaltak tovább.
Ekkor csatlakozott a kerethez a 2005-ös születésű, tehetséges balátlövő, Faragó Lea is, aki azóta alapember lett, játékával kiérdemelte a válogatott meghívót, láthattuk a legutóbbi világbajnokságon.
„Nem gondolkoztunk egy pillanatig sem, hogy mi lesz majd, hanem mindig a következő feladatra koncentráltunk, és ez vitt előre mindenkit. Csapatként összefogtunk és tudtuk, ott leszünk egymásnak, segítünk túllépni a nehezebb pillanatokon bármi történjen is” – indokolta meg Faragó, minek volt köszönhető a jó szereplés.
Az együttest céljai elérésben a MOL–Új Európa Alapítvány is segíti, melynek egyik kiemelt támogatási területe a sport. Jelen van a tehetségek felfedezésében és fejlesztésében; díjjal ismeri el a szakmailag és emberileg is kiemelkedő, a tanítványaik által példaképnek tekintett edzőket. Partnere diáksportot és tömegsportot szervező, a mindennapi mozgást népszerűsítő szervezeteknek. Felkarol a karrierjük elején járó, ígéretes fiatal sportolókat és támogatja őket a felkészülésben, versenyzésben. Hozzájárul a magyar sportélet számos patinás múltú műhelyében zajló munkához, a szakmai képzés csúcsát jelentő Testnevelési Egyetemtől kezdve szakági szövetségekig és sportegyesületekig. Segít számos kiváló élsportolót, akik rendkívüli teljesítményeikkel egy ország elismerését vívták ki maguknak. Teszik mindezt a sportágak széles skáláján, legyen az úszás, rögbi, kosárlabda, vízilabda, sífutás, ultrafutás, labdarúgás – vagy ahogy cikkünkből is kiderül, kézilabda.
A bronzéremnek köszönhetően Faragóék indulhattak az Európa-liga selejtezőjében, a főtábláért egy párharcot kellett megnyerni, méghozzá a szerb Crvena zvezda ellen. A belgrádiak kapuját a sportág egyik legnagyobb alakja, a 45 éves norvég legenda, Katrine Lunde védte, de ő sem tudta megakadályozni az Esztergom továbbjutását, amely kettős győzelemmel lépett tovább.
„Már nagyon vártam, hogy megmérethessük magunkat nemzetközi szinten is, és ezzel az egész csapat így volt. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű feladat, de ha félve álltunk volna neki a meccsnek akkor az már egy félig elveszített találkozó lett volna. A győzelem kulcsa a hatalmas akarat lehetett. Főleg a második mérkőzésén volt ez értékelhető, amikor azt láttam mindenkinek a szemében, hogy innen csak győztesként jöhetünk le a pályáról” – értékelte a szerbek elleni csatát a balátlövő.
A novemberi sorsoláson kiderült, nehéz csoportba került a Esztergom, a négyes tagja lett a német bajnokságot vezető Blomberg-Lippe, az előző idényben Bajnokok Ligájában szereplő dán Nyköbing Falster és a francia Chambray Touraine.
„A csoportkörben már mindenki nagyon komoly játékerőt képvisel. Nekünk csapatként ez lesz az első alkalom ezen a szinten, de én bízom benne, hogy jó meccseket fogunk játszani és sokat fogunk fejlődni csapatszinten és egyénileg is” – jelentette ki Faragó.
A királyvárosiak Dániában kezdik meg a sorozatot január 11-én, az első hazai mérkőzésre 17-én került sor a Blomberg-Lippe ellené. A csoportkör első két helyezettje továbbjut a negyeddöntőbe.