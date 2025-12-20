Nemzeti Sportrádió

Továbbra is veretlen a Pécs a női kosár NB I-ben

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2025.12.20. 17:28
null
Julia Reisingerová (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Címkék
Pécs női kosárlabda női kosárlabda NB I NKA Universitas PEAC
Az éllovas Pécs a 13. mérkőzését is megnyerte a női kosárlabda NB I-ben, mivel szombaton 19 ponttal győzött a BEAC csarnokában.

Az Európa-kupától a héten búcsúzott baranyaiak legjobbja az egyaránt 14 pontos Török Ágnes és cseh Julia Reisingerová volt.

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
ELTE BEAC ÚJBUDA–NKA UNIVERSITAS PÉCS 69–88 (11–30, 17–26, 21–16, 20–16)
Gabányi-sportcsarnok, 100 néző. V: Frányó, Minár, Szőts
BEAC: M. Moore 6, VARGA S. 10/6, Drahos 8/6, FÁRBÁS ELIZA 9/3, OZOLA 21/9. Csere: Swint 3, Dobó 7, Szauter, Vég-Dudás 5. Edző: Mészárosné Kovács Andrea
PÉCS: DÚL P. 7, Gréts D. 4, Török Á. 14/3, OLAWUYI 13, REISINGEROVÁ 14. Csere: JOSEPOVITS 13, RÁTKAI 13/3, Tóth O. 3, Varga A. 7/3, Halmágyi Kitti, Hőgye P., Halmágyi Kata. Edző: Djokics Zseljko
Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–12. 7 p.: 8–23. 11. p.: 11–33. 15. p.: 23–37. 18. p.: 25–50. 23. p.: 38–58. 27. p.: 45–64. 33. p.: 54–72. 37. p.: 62–81. Kipontozódott: Fárbás Eliza (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Mészárosné Kovács Andrea: – Bajnokesélyes csapat ellen játszottunk, amely a Európa-kupából érkezett. Ehhez az agresszivitáshoz alkalmazkodnunk kellett, ami a második félidőre sikerült igazán. Az első félidőben 17 pontot kaptunk eladott labdából, a másodikban „csak” hetet, azt gondolom, voltak jó periódusaink. Mindkét oldalon mindenki kapott lehetőséget, amit terveztünk, azt a mérkőzés bizonyos szakaszaiban teljesítettük.
Djokics Zseljko: – Szépen indítottuk a meccset, jól védekeztünk a teljes első félidőben, és mély rotációt tudtunk alkalmazni. A második félidőben kicsit az öltözőben maradtunk, kaptunk három vagy négy triplát, én is késtem egy kicsit az időkéréssel talán. Nehéz december vége felé vagyunk, köszönöm a lányoknak az eddigi teljesítményt, 21 meccsen 20 győzelmet arattunk, ez a csoda kategóriájába tartozik.

 

Pécs női kosárlabda női kosárlabda NB I NKA Universitas PEAC
Legfrissebb hírek

Női kosárlabda NB I: TFSE-siker a Csata vendégeként

Kosárlabda
23 órája

Nagy csatában kikapott, és nem jutott tovább a DVTK a női kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.12.18. 21:17

Ledolgozta 16 pontos hátrányát, és továbbjutott a Sopron a női kosárlabda Európa-kupában

Kosárlabda
2025.12.18. 19:44

Dubei Debóra pénzbüntetést kapott ellenfele megrúgásáért

Kosárlabda
2025.12.17. 13:52

Elszakadt a cérna Dubei Debóránál, a válogatott kosaras térdhajlaton rúgta ellenfelét – videó

Kosárlabda
2025.12.16. 23:29

Száz pont fölé jutott a Pécs, továbbra is hibátlan a női kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.12.14. 20:29

Női kosár NB I: fölényes hazai győzelmet aratott a TFSE és a DVTK

Kosárlabda
2025.12.13. 19:53

16 pontos vereséget szenvedett a Sopron a női kosárlabda Európa-kupában

Kosárlabda
2025.12.11. 20:29
Ezek is érdekelhetik