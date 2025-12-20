NB I: ETO–Puskás Akadémia

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

ETO FC–Puskás Akadémia FC – élőben az NSO-n!

Győr, ETO Stadion, 18 óra. Vezeti: Antal Péter

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Csupán 8-szor találkoztak az élvonalban, és eddig a győriek jóval eredményesebbek, hiszen az örökmérleg 5 ETO-siker, 1 döntetlen és mindössze 2 Puskás Akadémia-diadal. Csupán 2 olyan találkozójuk volt, amikor mindkét csapat betalált, így a gólátlag is alacsony, 2.3/mérkőzés.

♦ Az előző bajnokságban először 2–0-ra a felcsútiak győztek, majd azóta három, nullára lehozott győri diadal következett (3–0, 2–0 és 2–0).

♦ 2021 októberében a Magyar Kupában a 16 közé jutásért játszottak Győrben, és az akkor NB II-es hazaiak Vernes Richárd góljával 1–0-ra nyertek és elbúcsúztatták a felcsútiakat.

♦ Győrben ez lesz az ötödik élvonalbeli összecsapásuk, eddig 2-szer nyertek a zöld-fehérek, 1-szer a felcsútiak, és ugyancsak 1-szer ikszeltek, a 2013. októberi első találkozójukon (2–2).

♦ Az ETO egymás után a 4. bajnoki győzelmét aratta Nyíregyházán, ez holtversenyben a leghosszabb diadalsorozat az ősz során az NB I-ben. Ebben elévülhetetlen érdeme van szerb középpályásának, Zeljko Gavricsnak, aki mind a 4 találkozón betalált egyszer, legutóbb a győztes gólt fejelte a szabolcsiak ellen (1–0).

♦ A győri csapat sikerével az élre ugrott, ahol egy teljes fordulót követően előzőleg 2013 júniusában állt, amikor máig utolsó, negyedik bajnoki címét nyerte. Ha szombaton legyőzi a felcsúti gárdát, a többi együttes eredményétől függetlenül, 13 év elteltével után lesz ismét őszi első.

♦ Egymás után két bajnokit nyert meg a Puskás Akadémia azzal, hogy az előző körben hátrányból, Lukács Dániel két góljával verte meg 2–1-re a támadó korábbi csapatát, a vendég Diósgyőrt. A válogatottban az ősszel bemutatkozó csatárnak ez a harmadik duplája volt a bajnokságban, összességében pedig már 11 találatnál jár és holtversenyben vezeti a góllövőlistát.

♦ Az ETO odahaza néggyel kevesebb pontot zsebelt be, mint idegenben (14, illetve 18), 4–2–2-es mérlegével mégis ott van az élmezőnyben a hazai táblázaton. Az előző két győri mérkőzését úgy nyerte meg, hogy egyaránt 3 gólt szerzett.

♦ A Puskás Akadémia éppen pontjai felét – 28-ból 14-et – gyűjtötte be házon kívül, 4–2–2-es mutatójával a középmezőny elején tanyázik a vendégtabellán. Az előző 4 idegenbeli meccsén 10 pontot szerzett (3 győzelem, 1 iksz) – erre ugyanebben az időszakban csak a címvédő FTC volt képes.

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!