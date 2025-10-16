Marco Rossi: Lisszabonban játszottuk az elmúlt két év legjobb meccsét

„Nem tudom, hogy sikerült-e meglepni Roberto Martínez kollégámat, talán arra számítottak, hogy mélyebben húzzuk meg a leghátsó vonalunkat, de ez csak játék a szavakkal. Még a legjobb ötlet tartalmát is mindig a játékosok teszik hozzá, és nagyon boldog vagyok, hogy pontot ért az erőfeszítésük. Talán az ellendrukkerek sem tagadják, megdolgoztunk érte” – mondta Marco Rossi a MOL Csapatnak adott interjújában.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya hozzátette, hogy a portugálnál gyengébb csapatok ellen már alkalmazták ezt a taktikát, azonban az elitbe tartozó ellenfelekkel szemben óvatosabban kell játszani. „Nem a hasamra ütök, amikor a játékunkat meghatározom, hanem a tényeket veszem figyelembe, és most abba az irányba tereltek, hogy a szokottnál nagyobb kockázatot vállaljunk. Nem akarok taktikai mélyelemzést tartani, a lényeget mondom: ahhoz, hogy magasan tudd meghúzni a hátsó vonaladat, nyomás alatt kell tartanod az ellenfél középpályásait, sőt a portugálok esetében a védőit is. Ezt csak százszázalékos pontossággal lehet kivitelezni, mert a nyomás fenntarthatatlan egy egész meccsen át, ezt még a legjobbak sem tudják. Úgy gondoltuk, gyors és technikás játékosaink lesznek elöl, akik tudnak helyzeteket teremteni abból, ha tíz méterrel feljebb szerzünk labdát. Egy labdabiztos, jól passzoló és gyorsan mozgó csapattal szemben a legnehezebb a dolgod, hiszen a nyomásgyakorlásban gyorsan elfogysz, fújni egyet pedig csak akkor tudsz, ha nálad van a labda. A csapda pedig ebben az esetben az, hogy a portugálok ellen biztos lehetsz benne, hogy nem lesz sokat nálad a labda – ismerte el Rossi, aki szerint a bátorság és a felelősségvállalás volt a válogatott két kulcsszava Lisszabonban. – Senkinek nem lehetett alibizni, maximális koncentrációval és szervezettséggel kellett játszanunk, máskülönben az emelt kockázatvállalás nem bátorság, hanem vakmerőség.”