Marco Rossi: Lisszabonban játszottuk az elmúlt két év legjobb meccsét
„Nem tudom, hogy sikerült-e meglepni Roberto Martínez kollégámat, talán arra számítottak, hogy mélyebben húzzuk meg a leghátsó vonalunkat, de ez csak játék a szavakkal. Még a legjobb ötlet tartalmát is mindig a játékosok teszik hozzá, és nagyon boldog vagyok, hogy pontot ért az erőfeszítésük. Talán az ellendrukkerek sem tagadják, megdolgoztunk érte” – mondta Marco Rossi a MOL Csapatnak adott interjújában.
A magyar válogatott szövetségi kapitánya hozzátette, hogy a portugálnál gyengébb csapatok ellen már alkalmazták ezt a taktikát, azonban az elitbe tartozó ellenfelekkel szemben óvatosabban kell játszani. „Nem a hasamra ütök, amikor a játékunkat meghatározom, hanem a tényeket veszem figyelembe, és most abba az irányba tereltek, hogy a szokottnál nagyobb kockázatot vállaljunk. Nem akarok taktikai mélyelemzést tartani, a lényeget mondom: ahhoz, hogy magasan tudd meghúzni a hátsó vonaladat, nyomás alatt kell tartanod az ellenfél középpályásait, sőt a portugálok esetében a védőit is. Ezt csak százszázalékos pontossággal lehet kivitelezni, mert a nyomás fenntarthatatlan egy egész meccsen át, ezt még a legjobbak sem tudják. Úgy gondoltuk, gyors és technikás játékosaink lesznek elöl, akik tudnak helyzeteket teremteni abból, ha tíz méterrel feljebb szerzünk labdát. Egy labdabiztos, jól passzoló és gyorsan mozgó csapattal szemben a legnehezebb a dolgod, hiszen a nyomásgyakorlásban gyorsan elfogysz, fújni egyet pedig csak akkor tudsz, ha nálad van a labda. A csapda pedig ebben az esetben az, hogy a portugálok ellen biztos lehetsz benne, hogy nem lesz sokat nálad a labda – ismerte el Rossi, aki szerint a bátorság és a felelősségvállalás volt a válogatott két kulcsszava Lisszabonban. – Senkinek nem lehetett alibizni, maximális koncentrációval és szervezettséggel kellett játszanunk, máskülönben az emelt kockázatvállalás nem bátorság, hanem vakmerőség.”
Marco Rossi csapata a tíz legerősebb európai válogatott közül immár hat ellen szerzett pontot
Az olasz tréner szerint önmagában a pontszerzésnek nincs nagy értéke, hiszen novemberben mindenképpen győzelmet kell aratni a pótselejtezőhöz, azonban a mutatott játék önbizalmat adhat a csapatnak. „Tudtuk, hogy a labda sokkal többet lesz a portugáloknál, így a teljesítményünk sikerességét nem is ebben mértük. Ha megnézzük a többi fontos statisztikai adatot, azt látjuk, hogy ők 20-at lőttek kapura, mi 17-et, ők 8-szor céloztak pontosan, mi 7-szer. Közel azonos számú szögletet rúgtunk (5–4), nagy helyzetből pedig eggyel többet alakítottunk ki (5–6)” – sorolta a statisztikai mutatókat Rossi. „Láttuk tavaly az Eb-n, hogy ha nem akar focizni, Portugália is lehet legyőzhető ellenfél. De ez most egy nagyon fontos meccs volt számukra, hiszen második európai csapatként biztosíthatták volna a helyüket a vébén. Nagyon meg akarták nyerni a mérkőzést, mégsem tudták.”
A magyar válogatott egy másik remek csapat, Németország ellen is bátran játszott, ott azonban súlyos vereség lett a vége. Erre így reagált a magyarok szövetségi kapitány: „Tudom, a szurkolók csak az öt-nullára emlékeznek, de sokáig ott is meccsben voltunk, a második félidőben volt egyenlítési lehetőségünk, ám a második hazai gól után köddé vált a csapatunk. Most nem tartottam tőle, hogy ez történik, még akkor sem, amikor a szünet előtti pillanatokban hátrányba kerültünk. Éreztem a játékosokon, hogy most meg tudják valósítani, ami Németországban nem ment. Sokkal jobban éreztük, mikor kell a labdát, és mikor a passzsávokat támadni, és nagyon jól működött a csapat egyensúlya. És ezúttal az egy az egy elleni helyzetekben is sokkal hatékonyabbak voltunk. Azt hiszem, Lisszabonban játszottuk az elmúlt két év legjobb meccsét.”
Olvasóinknál Tóth Balázs lett a mieink legjobbja Portugália ellen
A két mérkőzésen nagy szerepet kapott Lukács Dániel és Tóth Balázs is, ráadásul mind a ketten remekeltek, ez azonban nem lepte meg Rossit. „A kezdőcsapat és a meccs közben pályára lépők azért kapják meg a lehetőséget, mert a tények azt mutatják, adott feladatkörre ők a legalkalmasabbak. A döntésem szenvtelen, egyetlen dolog érdekel: hogy kivel a csapatban vagyunk a lehető legjobbak.”
Rossi szerint ez a labdarúgás egyik szépsége, hogy egyetlen pillanatok is sorsokról dönthetnek és egy megmozdulás is irányba állíthat egy pályafutást. Azonban beismerte, hogy ő sem tévedhetetlen, hívott már be olyan játékost a válogatottba, akiről kiderült, a játéktudása nem éri el a nemzetközi szintet. „De hívtam be olyat is, akiről senki nem gondolta, hogy válogatott szintű futballista, és nem hiába hittem benne.”
„A meccs előtt mondtam Cosimónak, hogy rettentő boldog lennék, ha Szancsó gólt szerezne. Hát minden vágyam így, és ilyen gyorsan teljesüljön – mondta a magyarok vezető gólját fejelő Szalai Attiláról Rossi. – Egy olyan nehéz másfél éves periódus, ami Attila mögött van, tönkre tud tenni egy pályafutást. Nekünk nagyon fontos játékosunk, és boldog vagyok, hogy Törökországba visszatérve meccsről meccsre egyre jobb és magabiztosabb. Tudom, hogy neki is rendkívül fontos volt ez a gól.”
Az olasz mester beszélt Kerkez Milos helyzetéről is. „Az, hogy Milos a Liverpool futballistája, egyértelmű bizonyíték rá, hogy a képességei kiválóak. Nem aggódom miatta, mert az egyetlen problémáját biztosan le fogja vetkőzni, hiszen még nagyon fiatal. Egyszerűen arról van szó, hogy taktikailag érnie kell, mert egyelőre túl sokszor cselekszik ösztönből.”
Végezetül Rossi emlékeztetett arra, hogy ha az 5. fordulóban az írek nem győznek Portugália ellen, akkor a mieink az Örményország elleni győzelemmel bebiztosíthatják a második, pótselejtezőt érő helyet. „Hogy ott állunk-e, ahol a helyünk van? Azt hiszem, nagyjából igen, de dühös is vagyok, mert lehetne több pontunk. Írországban ott hagytunk kettőt, és nem a mi hibánkból. De ez most már nem fontos, csak az előttünk álló feladatra szabad koncentrálnunk. Így vagy úgy, de meg kell szereznünk a pótselejtezőhöz szükséges pontokat, mert ott van a helyünk. Szerintem ezt az eddigi fordulókban is bizonyítottuk.”
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Portugália
4
3
1
–
11–4
+7
10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
8–7
+1
5
|3. Írország
4
1
1
2
4–5
–1
4
|4. Örményország
4
1
–
3
2–9
–7
3
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2
2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3
3. FORDULÓ
2025. október 11.
MAGYARORSZÁG–Örményország 2–0
Portugália–Írország 1–0
4. FORDULÓ
2025. október 14.
Írország–Örményország 1–0
Portugália–MAGYARORSZÁG 2–2
5. FORDULÓ
2025. november 13.
Örményország–MAGYARORSZÁG
Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
MAGYARORSZÁG–Írország
Portugália–Örményország