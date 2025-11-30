Udvardy Panna Australian Open-főtáblát érő diadalt aratott Buenos Airesben

Nemcsak a Buenos Aires-i salakpályás WTA 125-ös tornát nyerte meg, hanem az Australian Open főtáblájára is felkerült Udvardy Panna, aki a döntőben az amerikai Varvara Lepchenkóval mérkőzött meg az argentin fővárosban. A magyar játékos remekül kezdte a meccset, rögtön elvéve a rangsorban 157., 39 éves Lepchenko adogatását, majd magabiztos szervajátékkal haladt a szettelőny felé, melyet 39 perc után egy újabb brékkel szerzett meg.

Az esőszünettel tarkított második játszmában Udvardy rosszabbul adogatott, 1:1 után sorozatban háromszor is elveszítette szervajátékát, ugyanakkor fogadóként ő is jól teljesített. Ennek ellenére a veterán amerikai már 5:3-ra is vezetett, innen viszont csak a magyar teniszező nyert játékot, amivel 7:5-re megnyerte a második játszmát, ezzel – közel két óra alatt – a mérkőzést is.

A magyar szövetség közösségi oldala szerint a versenyt a világranglista 107. helyéről kezdő magyar ezzel biztosította helyét a januári ausztrál nyílt bajnokság főtábláján, sikerével ugyanis – közel két év után újra – a legjobb száz közé, a 95. helyre került.

Udvardy a WTA Touron még nem nyert tornát, a második vonalnak számító challengersorozatban pedig egy trófeánál tartott – 2022-ben éppen Buenos Airesben ünnepelhetett.

WTA 125-ÖS TORNA, BUENOS AIRES (115 000 dollár, salak)

Egyes, döntő

Udvardy Panna (3.)–Varvara Lepchenko (amerikai) 6:3, 7:5