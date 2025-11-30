Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna Australian Open-főtáblát érő diadalt aratott Buenos Airesben

Vágólapra másolva!
2025.11.30. 22:36
Udvardy Panna tornagyőzelemmel kvalifikált az Australian Openre (Fotó: Getty Images)
Címkék
WTA 125-ös torna Női challengertorna Udvardy Panna Buenos Aires
A harmadik helyen kiemelt Udvardy Panna megnyerte a 115 ezer dollár (38 millió forint) összdíjazású Buenos Aires-i salakpályás női challenger-tenisztornát, melynek vasárnapi fináléjában két játszmában legyőzte az amerikai Varvara Lepchenkót.

Nemcsak a Buenos Aires-i salakpályás WTA 125-ös tornát nyerte meg, hanem az Australian Open főtáblájára is felkerült Udvardy Panna, aki a döntőben az amerikai Varvara Lepchenkóval mérkőzött meg az argentin fővárosban. A magyar játékos remekül kezdte a meccset, rögtön elvéve a rangsorban 157., 39 éves Lepchenko adogatását, majd magabiztos szervajátékkal haladt a szettelőny felé, melyet 39 perc után egy újabb brékkel szerzett meg.

Az esőszünettel tarkított második játszmában Udvardy rosszabbul adogatott, 1:1 után sorozatban háromszor is elveszítette szervajátékát, ugyanakkor fogadóként ő is jól teljesített. Ennek ellenére a veterán amerikai már 5:3-ra is vezetett, innen viszont csak a magyar teniszező nyert játékot, amivel 7:5-re megnyerte a második játszmát, ezzel – közel két óra alatt – a mérkőzést is.

A magyar szövetség közösségi oldala szerint a versenyt a világranglista 107. helyéről kezdő magyar ezzel biztosította helyét a januári ausztrál nyílt bajnokság főtábláján, sikerével ugyanis – közel két év után újra – a legjobb száz közé, a 95. helyre került.

Udvardy a WTA Touron még nem nyert tornát, a második vonalnak számító challengersorozatban pedig egy trófeánál tartott – 2022-ben éppen Buenos Airesben ünnepelhetett.

WTA 125-ÖS TORNA, BUENOS AIRES (115 000 dollár, salak)
Egyes, döntő
Udvardy Panna (3.)–Varvara Lepchenko (amerikai) 6:3, 7:5

 

WTA 125-ös torna Női challengertorna Udvardy Panna Buenos Aires
Legfrissebb hírek

Udvardy Panna negyeddöntős a Buenos Aires-i tenisztornán

Tenisz
2025.11.26. 22:09

Udvardy Panna kiosztott egy biciklit Buenos Airesben

Tenisz
2025.11.26. 10:51

Udvardy Panna bejutott a nyolcaddöntőbe a chilei tenisztornán

Tenisz
2025.11.18. 20:52

Udvardy Pannának a döntőre már nem maradt ereje, kikapott Caliban

Tenisz
2025.11.01. 21:38

Udvardy Panna bejutott a döntőbe Caliban

Tenisz
2025.11.01. 19:06

Udvardy Panna már elődöntős Caliban

Tenisz
2025.10.30. 22:32

Udvardy Panna negyeddöntős Caliban

Tenisz
2025.10.30. 09:00

Tenisz: Udvardy Panna nyolcaddöntőbe jutott Caliban

Tenisz
2025.10.28. 17:45
Ezek is érdekelhetik