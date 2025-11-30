Karolinában botlott az NFC éllovasa; a Texans megnyerte a Colts elleni csoportrangadót – videó

CLEVELAND BROWNS–SAN FRANCISCO 49ERS

Első clevelandi kezdőmérkőzését elbukta Shedeur Sanders. Az újonc irányító 34 yardos TD-passzával 8–7-re vezetett a Browns a második negyed végén. Ezt követően viszont már csak a vendégek szereztek pontokat, 19-cet. A San Francisco mindhárom touchdownja rövid pálya után jött, kettő labdaszerzés, egy pedig Skyy Moore 66 yardos punt visszahordása után. Brock Purdy 29 passzából 16 passza volt sikeres 168 yardért és egy touchdownért, amelyet Jauan Jennings (négy elkapás, 39 yard) kapott el. Christian McCaffrey-nek is csendesebb napja volt, 53 futott és 21 elkapott yarddal zárta a mérkőzést és egy futott hatpontosa volt. A hazaiak Myles Garrett miatt lehetnek boldogok, aki megszerezte 19. sackjét, sorozatban hatodik mérkőzésén vitte földre az ellenfél irányítóját és már csak négy és félre van a rekordtól. Sanders 149 yardot és egy TD-t passzolt, Quinshon Judkins pedig 91 yardot futott.

Nem okozott gondot az eddig egy győzelemmel álló Titans a Jaguarsnak. A Tennessee első drive-ja jól sikerült, 70 yardot haladtak, a vörös zónába érve viszont csak mezőnygólt értek el. Az utolsó támadósorozatot leszámítva összesen nem szerzett ennyi yardot a Titans támadósora, mint az első drive-ban: négy 3&out, négy sikertelen negyedik kísérlet és egy labdavesztés. Cam Ward (24/38) 141 yarddal zárt, Tony Pollard pedig hatos átlaggal 60 yardig jutott. A Jaguars félgőzzel is felpakolt 25 pontot. Trevor Lawrence 229 yardot és két touchdownt passzolt, egyet Jakobi Meyers (hat elkapás, 90 yard), egyet pedig Brenton Strange (három elkapás, 45 yard) kapott el.

A legkevesebb pontot engedő védelemmel és a legtöbb pontot átlagoló támadósorú csapat csatáját az előbbi nyerte. A Houstonnál és az Indianapolisnál is elsősorban a védelmek domináltak. CJ Stroud 276 yardot passzolt, touchdownja nem volt, csak egy eladott labdája. Nico Collins öt elkapásból 98 yardig jutott, továbbá volt egy futott hatpontosa. A sérüléssel bajlódó Daniel Jones 201 yardig és két hatpontosig jutott, míg a liga legtöbb futott yardjával rendelkező Jonathan Taylort is jól limitálta a Houston, csak 85 yardig jutott a futó. Sorozatban negyedik győzelmét szerezte a Texans, míg a Colts legutóbbi négy meccséből hármat elvesztett, a Houstonnak már csak győzelemnyi hátránya van a csoportban az Indianapolis, Jacksonville kettős mögött.

A vártnál nehezebben, de hozta a kötelezőt a Buccaneers. A Tampa Bay a félidőben már 10–0-ra is vezetett, az utolsó percben azonban a Cardinals támadhatott a győzelemért, de a vendégek egy first downt se tudtak elérni. Jacoby Brissett háromszáz yard fölé jutott, két TD-t passzolt, egyszer eladta a labdát, az elkapó Trey McBride (82 yard) és a futó Bam Knight is jegyzett egy elkapott hatpontost, utóbbi továbbá 62 yardot futott. Baker Mayfield 194 yardja mellett egy touchdownt passzolt, amelyet Tristan Wirfs kapott el, továbbá Bucky Irvingnek (61 yard) is volt egy futott hatpontosa.

Matthe Staffordnak az eddigi 11 mérkőzésen annyi interceptiont dobott (2), amennyit a Carolina otthonában. A 37 éves irányítónak emellett egy fumbleje is volt, a három labdaeladást pedig kihasználta a Panthers. A Rams első öt drive-jából három TD és két interception lett, egyiket Mike Jackson 48 yardon át vitte vissza a célterületre. A mérkőzésen egyszer sem volt egy labdabirtoklásánál nagyobb különbség, a Panthers jól használta ki a Rams hibáit ez pedig győzelmet ért a hazaiaknak.Stafford végül 243 yarddal és két-két touchdownnal és interceptionnel zárt. Mindkét TD-passzt Davante Adams (négy elkapás, 58 yard) kapta el, míg Puka Nacua hat elkapásból 72 yardot jegyzett, közte egy gyönyörű egykezes elkapást, amit még láthatunk az év legszebbjei között. Bryce Young 20 kísérletéből 15 passza pontos volt, 206 yardot és három touchdownt passzolt. Chuba Hubbard, Tetairoa McMillan és Jalen Cokernek is volt elakpott hatpontosa, utóbbinak volt a legtöbb yardja (74), míg Hubbard 83 futott yardot is jegyzett.

Két meccset is rendeztek a kora esti idősávban, amely egyik résztvevőjének sincs reális esélye a rájátszásra, mindkettő szoros és a végletekig izgalmas találkozót hozott. A Miami már 16–0-ra is vezetett, de ekkor bekapcsolt a vendégek támadósora is. 19–11-es Dolphins vezetésnél Tyler Shough Devaughn Velének passzolt 15 yardos touchdownt, a kétpontos kísérletet viszont Minkah Fitzpatrick elcsípte és visszafutott a Saint célterületére, így az egyenlítés helyett négy pontra nőtt a különbség. A New Orleans azonban sikeres onside kicket hajtott végre és támadhatott a győzelemért, de a Miami védelme fellépett, és lezárta a találkozót. A Dolphins sorozatbeli harmadik győzelméből De'Von Achane 134 yarddal és egy touchdownnal vette ki a részét. Tua Tagovailoa 157 yardot és egy interceptiont dobott, Riley Patterson pedig négy mezőnygólt is értékesített. Shough 239 yardig jutott, két touchdownjára egy eladott labda jutott. Vele nyolc elkapásból 93 yardig és egy hatpontosig jutott, míg Chris Olave négy elkapásból ért el 47 yardot és egy TD-t.

A Jets és a Falcons meccsén se vezetett egyik csapat se két labdabirtoklásnyi különbséggel. Minden szép megmozdulásra jutott egy hiba is, a döntő tényező végül Nick Folk volt, aki az utolsó másodpercben 56 yardról betalált a póznák közé, így a Jets örülhetett. Kirk Cousins 234 yardot és egy touchdownt passzolt, Bijan Robinson 142 futott és 51 elkapott yardot jegyzett, Kyle Pitts pedig hét elkapásból 82 yardig jutott. Tyred Taylor sem váltotta meg a világot, 172 yardot és egy hatpontost passzolt, kedvenc elkapója Adonai Mitchell volt, aki a 12 felé szálló labdából nyolcat elkapott 102 yardért és egy hatpontosért. Taylornak volt továbbá 44 futott yardja és egy futott touchdownja, míg Breece Hall 68 yardot tette meg a földön és szerzett egy TD-t is.

Cleveland Browns–San Francisco 49ers 8–26 (0–7, 8–3, 0–7, 0–9)

Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars 3–25 (3–7, 0–11, 0–7, 0–0)

Indianapolis Colts–Houston Texans 16–20 (0–3, 6–7, 7–3, 3–7)

Miami Dolphins–New Orleans Saints 21–17 (7–0, 9–0, 0–8, 5–9)

New York Jets–Atlanta Falcons 27–24 (0–0, 7–7, 10–7, 7–13)

Tampa Bay Buccaneers–Arizona Cardinals 20–17 (0–0, 10–3, 7–7, 3–7)

Carolina Panthers–Los Angeles Rams 31–28 (14–7, 3–14, 7–0, 7–7)

22.05: Seattle Seahawks–Minnesota Vikings

22.25: Pittsburgh Steelers–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

22.25: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders

2.20: Washington Commanders–Denver Broncos (Tv: Arena4)

2.15: New England Patriots–New York Giants (Tv: Arena4)

Philadelphia Eagles–Chicago Bears 15–24 (0–7, 3–3, 6–0, 6–14)

Detroit Lions–Green Bay Packers 24–31

Dallas Cowboys–Kansas City Chiefs 31–28

Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals 14–32