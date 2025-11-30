Hat perc alatt szerzett két góllal nyert az FTC Felcsúton

LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1–2 (0–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 3242 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Dárdai P. (67.), ill. Kanikovszki (54.), Gruber (60. – 11-esből)
A fordulást követően hat perc alatt szerzett két gólt a Ferencváros, a hajrában mégis küzdenie kellett, hogy megtartsa előnyét. Úgy tűnt, Gavriel Kanikovszki tekerése, valamint Gruber Zsombor tizenegyesből szerzett gólja eldönti a vasárnapi rangadót, lezárja az este legfontosabb kérdését, ám a Puskás Akadémia Dárdai Pál szépítése után keményen küzdött, így a hajrában is harcolnia kellett a bajnoki címvédőnek a fontos három pont megszerzéséért.
Az első félidő főszereplői még a kapusok voltak: Szappanos Péternek és Dibusz Dénesnek is több nagy védést kellett bemutatnia, ha nem ők állnak a gólvonalon, aligha zárul gól nélkül az első negyvenöt perc. Lamin Colley az első tíz percben két helyzetet is elpuskázott, később Markgráf Ákos is közel járt a gólszerzéshez, míg ferencvárosi oldalon Tóth Alex, Gruber Zsombor lövéssel, Toon Raemaekers fejessel próbált túljárni Szappanos Péter eszén, hiába.
A fordulást követően azonban már a gólok is jöttek.
Ha nem is ez volt az idény eddigi legjobb, legizgalmasabb meccse, a színvonalra nem lehetett panasz. Látható volt, az elmúlt idény arany- és ezüstérmese alaposan odatette magát, kemény belépők is tarkították a mérkőzést. Gruber Zsombor az ellene elkövetett szabálytalanságért megítélt tizenegyesből lőtt gólt korábbi csapatának. Noha úgy tűnt, a második ferencvárosi találat után magabiztosan menedzseli a hátralévő időt a Robbie Keane edzette együttes, Dárdai Pál szépített, s újra nyílttá vált a találkozó. Noha a VAR hosszasan elemezte, hogy a felcsúti játékos leshelyzetből talált-e a kapuba, vagy sem (Rúsz Márton játékvezető a helyszínen két ujjával mutatta is, milyen kevésen múlt), végül a gól érvényes volt, így az utolsó percekre is maradt izgulnivaló. A hajrában hiába voltak újabb helyzetei a Ferencvárosnak, hol Szappanos védett nagyot, hol a vendégek támadói céloztak pontatlanul, a zöld-fehérek tehát maguknak köszönhették, hogy körömrágós volt a meccs vége, hiszen több lehetőségük is volt lezárni a mérkőzést.
Nagy Zsolt kétszázadik NB I-es mérkőzése nem hozott szerencsét hazai oldalon, a Puskás Akadémia sorozatban három veretlen, Ferencváros elleni összecsapás után szenvedett vereséget. Az FTC-re ezen a héten is két mérkőzés vár, csütörtökön az 5. fordulóból elhalasztott meccsen, majd a hétvégén is az újonc Kisvárda lesz az ellenfele.
|Különös indok miatt nem volt ott Varga Barnabás a Puskás Akadémia elleni mérkőzésen. A góllövőlistát tíz találattal vezető csatár a keretbe sem került be, mint kiderült, szombat délután közölte Robbie Keane vezetőedzővel, hogy a sok mérkőzés miatt fáradt, így kihagyná a vasárnap esti rangadót. A mérkőzés előtt szárnyra kaptak olyan hírek is, hogy a csatárért külföldi ajánlat futott be.
ÖSSZEFOGLALÓ
|1. Debreceni VSC
|15
|8
|4
|3
|25–19
|+6
|28
|2. Ferencvárosi TC
|14
|7
|4
|3
|30–17
|+13
|25
|3. Paksi FC
|15
|6
|6
|3
|32–24
|+8
|24
|4. Kisvárda
|14
|7
|2
|5
|18–22
|–4
|23
|5. ETO FC Győr
|14
|6
|5
|3
|27–15
|+12
|23
|6. Puskás Akadémia
|15
|6
|4
|5
|21–20
|+1
|22
|7. MTK Budapest
|15
|6
|2
|7
|28–29
|–1
|20
|8. Zalaegerszegi TE
|15
|5
|4
|6
|23–22
|+1
|19
|9. Újpest FC
|15
|4
|4
|7
|21–26
|–5
|16
|10. Diósgyőri VTK
|15
|3
|6
|6
|21–27
|–6
|15
|11. Nyíregyháza Spartacus
|15
|3
|5
|7
|18–29
|–11
|14
|12. Kazincbarcika
|14
|3
|2
|9
|14–28
|–14
|11