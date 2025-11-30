Nemzeti Sportrádió

Hat perc alatt szerzett két góllal nyert az FTC Felcsúton

Vágólapra másolva!
2025.11.30. 21:28
null
Fotó: Kovács Péter
Címkék
FTC közvetítés Puskás Akadémia PAFC Ferencváros
A labdarúgó NB I 15. fordulójában a Puskás Akadémia a bajnok Ferencvárost fogadta, de nem tudta otthon tartani a három pontot, mert a Ferencváros Varga Barnabás nélkül is jobban játszott, és 2–1-re nyert. Ezzel az FTC fellépett a tabella második helyére.

LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1–2 (0–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 3242 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Dárdai P. (67.), ill. Kanikovszki (54.), Gruber (60. – 11-esből)

A fordulást követően hat perc alatt szerzett két gólt a Ferencváros, a hajrában mégis küzdenie kellett, hogy megtartsa előnyét. Úgy tűnt, Gavriel Kanikovszki tekerése, valamint Gruber Zsombor tizenegyesből szerzett gólja eldönti a vasárnapi rangadót, lezárja az este legfontosabb kérdését, ám a Puskás Akadémia Dárdai Pál szépítése után keményen küzdött, így a hajrában is harcolnia kellett a bajnoki címvédőnek a fontos három pont megszerzéséért.

Az első félidő főszereplői még a kapusok voltak: Szappanos Péternek és Dibusz Dénesnek is több nagy védést kellett bemutatnia, ha nem ők állnak a gólvonalon, aligha zárul gól nélkül az első negyvenöt perc. Lamin Colley az első tíz percben két helyzetet is elpuskázott, később Markgráf Ákos is közel járt a gólszerzéshez, míg ferencvárosi oldalon Tóth Alex, Gruber Zsombor lövéssel, Toon Raemaekers fejessel próbált túljárni Szappanos Péter eszén, hiába.

null
fotó 2025.11.30.

NB I, 15. forduló: Puskás Akadémia–FTC 1–2 (Fotók: Kovács Péter)

 

A fordulást követően azonban már a gólok is jöttek.

Ha nem is ez volt az idény eddigi legjobb, legizgalmasabb meccse, a színvonalra nem lehetett panasz. Látható volt, az elmúlt idény arany- és ezüstérmese alaposan odatette magát, kemény belépők is tarkították a mérkőzést. Gruber Zsombor az ellene elkövetett szabálytalanságért megítélt tizenegyesből lőtt gólt korábbi csapatának. Noha úgy tűnt, a második ferencvárosi találat után magabiztosan menedzseli a hátralévő időt a Robbie Keane edzette együttes, Dárdai Pál szépített, s újra nyílttá vált a találkozó. Noha a VAR hosszasan elemezte, hogy a felcsúti játékos leshelyzetből talált-e a kapuba, vagy sem (Rúsz Márton játékvezető a helyszínen két ujjával mutatta is, milyen kevésen múlt), végül a gól érvényes volt, így az utolsó percekre is maradt izgulnivaló. A hajrában hiába voltak újabb helyzetei a Ferencvárosnak, hol Szappanos védett nagyot, hol a vendégek támadói céloztak pontatlanul, a zöld-fehérek tehát maguknak köszönhették, hogy körömrágós volt a meccs vége, hiszen több lehetőségük is volt lezárni a mérkőzést.

Nagy Zsolt kétszázadik NB I-es mérkőzése nem hozott szerencsét hazai oldalon, a Puskás Akadémia sorozatban három veretlen, Ferencváros elleni összecsapás után szenvedett vereséget. Az FTC-re ezen a héten is két mérkőzés vár, csütörtökön az 5. fordulóból elhalasztott meccsen, majd a hétvégén is az újonc Kisvárda lesz az ellenfele.

Különös indok miatt nem volt ott Varga Barnabás a Puskás Akadémia elleni mérkőzésen. A góllövőlistát tíz találattal vezető csatár a keretbe sem került be, mint kiderült, szombat délután közölte Robbie Keane vezetőedzővel, hogy a sok mérkőzés miatt fáradt, így kihagyná a vasárnap esti rangadót. A mérkőzés előtt szárnyra kaptak olyan hírek is, hogy a csatárért külföldi ajánlat futott be.
Varga Barnabás fáradtság miatt nem játszott

ÖSSZEFOGLALÓ

   
1. Debreceni VSC1584325–19+628
2. Ferencvárosi TC1474330–17+1325
3. Paksi FC1566332–24+824
4. Kisvárda1472518–22–423
5. ETO FC Győr1465327–15+1223
6. Puskás Akadémia1564521–20+122
7. MTK Budapest1562728–29–120
8. Zalaegerszegi TE1554623–22+119
9. Újpest FC1544721–26–516
10. Diósgyőri VTK1536621–27–615
11. Nyíregyháza Spartacus1535718–29–1114
12. Kazincbarcika1432914–28–1411
AZ ÁLLÁS

 

 

FTC közvetítés Puskás Akadémia PAFC Ferencváros
Legfrissebb hírek

Robbie Keane nem foglalkozik a kimaradó Varga körüli pletykákkal

Labdarúgó NB I
9 perce

Szakadt cipős gyerekből klubcsúcstartó: Nagy Zsolt 200. élvonalbeli meccse következik

Labdarúgó NB I
15 órája

A Ferencváros elvette a Tatabánya veretlenségét a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
Tegnap, 19:10

A ZTE utolsó pillanatban szerzett góllal győzte le a Paksot

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:26

Naby Keita: Büszke vagyok csapatunk teljesítményére

Európa-liga
Tegnap, 7:41

Osztrák jégkorongliga: a Fehérvár 6–1-re nyert az FTC vendégeként

Jégkorong
2025.11.28. 21:14

MLSZ: három-három NB I-es és NB II-es klub is pénzbüntetést kapott

Labdarúgó NB I
2025.11.28. 19:19

A Ferencváros új magyar rekordot állított fel az öt meccsen szerzett 11 ponttal

Európa-liga
2025.11.28. 15:33
Ezek is érdekelhetik