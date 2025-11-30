Hat perc alatt szerzett két góllal nyert az FTC Felcsúton

A fordulást követően azonban már a gólok is jöttek.

Ha nem is ez volt az idény eddigi legjobb, legizgalmasabb meccse, a színvonalra nem lehetett panasz. Látható volt, az elmúlt idény arany- és ezüstérmese alaposan odatette magát, kemény belépők is tarkították a mérkőzést. Gruber Zsombor az ellene elkövetett szabálytalanságért megítélt tizenegyesből lőtt gólt korábbi csapatának. Noha úgy tűnt, a második ferencvárosi találat után magabiztosan menedzseli a hátralévő időt a Robbie Keane edzette együttes, Dárdai Pál szépített, s újra nyílttá vált a találkozó. Noha a VAR hosszasan elemezte, hogy a felcsúti játékos leshelyzetből talált-e a kapuba, vagy sem (Rúsz Márton játékvezető a helyszínen két ujjával mutatta is, milyen kevésen múlt), végül a gól érvényes volt, így az utolsó percekre is maradt izgulnivaló. A hajrában hiába voltak újabb helyzetei a Ferencvárosnak, hol Szappanos védett nagyot, hol a vendégek támadói céloztak pontatlanul, a zöld-fehérek tehát maguknak köszönhették, hogy körömrágós volt a meccs vége, hiszen több lehetőségük is volt lezárni a mérkőzést.

Nagy Zsolt kétszázadik NB I-es mérkőzése nem hozott szerencsét hazai oldalon, a Puskás Akadémia sorozatban három veretlen, Ferencváros elleni összecsapás után szenvedett vereséget. Az FTC-re ezen a héten is két mérkőzés vár, csütörtökön az 5. fordulóból elhalasztott meccsen, majd a hétvégén is az újonc Kisvárda lesz az ellenfele.

Különös indok miatt nem volt ott Varga Barnabás a Puskás Akadémia elleni mérkőzésen. A góllövőlistát tíz találattal vezető csatár a keretbe sem került be, mint kiderült, szombat délután közölte Robbie Keane vezetőedzővel, hogy a sok mérkőzés miatt fáradt, így kihagyná a vasárnap esti rangadót. A mérkőzés előtt szárnyra kaptak olyan hírek is, hogy a csatárért külföldi ajánlat futott be. Varga Barnabás fáradtság miatt nem játszott

ÖSSZEFOGLALÓ