Az írek nagy csatában legyűrték odahaza az örményeket

Az ír labdarúgó-válogatott 1–0-ra legyőzte odahaza az örményeket a világbajnoki selejtezők F-csoportjában rendezett mérkőzésén.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
F-CSOPORT
4. FORDULÓ
Írország–Örményország 1–0 (0–0)
Dublin, Aviva Stadium. V: B. Bastien (francia)
Írország: Kelleher – J. O'Brien, N. Collins, D. O'Shea – S. Coleman (Ogbene, 65.), Smallbone (Jack Taylor, 81.), Molumby, Manning – Ebosele (Parrott, 65.), Azaz – E. Ferguson (Idah, 81.). Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Örményország: Avagjan – Mkrtcsjan, Muradjan, Pilojan (Bicsahcsjan, 81.), K. Hovhanniszjan – Iwu, Szpercjan, Tiknizjan (Grigorjan, 71.) – Barszegjan, Ranosz (Miranjan, 71.), Sagojan (Zelaraján, a szünetben). Szövetségi kapitány: Jegis Melikian
Gólszerző: E. Ferguson (70.)
Kiállítva: Barszegjan (52.)
