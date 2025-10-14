Az írek nagy csatában legyűrték odahaza az örményeket

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

F-CSOPORT

4. FORDULÓ

Írország–Örményország 1–0 (0–0)

Dublin, Aviva Stadium. V: B. Bastien (francia)

Írország: Kelleher – J. O'Brien, N. Collins, D. O'Shea – S. Coleman (Ogbene, 65.), Smallbone (Jack Taylor, 81.), Molumby, Manning – Ebosele (Parrott, 65.), Azaz – E. Ferguson (Idah, 81.). Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

Örményország: Avagjan – Mkrtcsjan, Muradjan, Pilojan (Bicsahcsjan, 81.), K. Hovhanniszjan – Iwu, Szpercjan, Tiknizjan (Grigorjan, 71.) – Barszegjan, Ranosz (Miranjan, 71.), Sagojan (Zelaraján, a szünetben). Szövetségi kapitány: Jegis Melikian

Gólszerző: E. Ferguson (70.)

Kiállítva: Barszegjan (52.)

