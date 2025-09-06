Ronaldo és Joao Félix is duplázott, Portugália könnyedén nyert Örményországban

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

Örményország–Portugália 0–5 (0–3)

Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion. Vezette: A. Taylor (angol)

Örményország: Avagjan – Pilojan, G. Harutjunjan, Muradjan, Tiknizjan (Grigorjan, 79.) – Hovhanniszjan, Ivu (Agaszarjan, 86.), Szpercjan, Bicsahcsjan (Szevikjan, 60.) – Barszegjan (Sagojan, 79.), Zelaraján (Ranosz, 60.). Szövetségi kapitány: Jegis Melikjan

Portugália: Diogo Costa – Cancelo (Joao Palhinha, 79.), Dias, G. Inácio, Nuno Mendes (Nuno Tavares, 67.) – Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes – Pedro Neto (Trincao, a szünetben), C. Ronaldo (Goncalo Ramos, 58.), J. Félix (Pedro Goncalves, 67.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Gólszerző: J. Félix (10., 62.), C. Ronaldo (21., 46.), Cancelo (32.)

Sokáig nem kellett izgulnia a portugál válogatottnak. A papírforma alapján egyértelműen Roberto Martínez csapata az F-csoport legnagyobb esélyese, és előzetesen arra lehetett számítani, hogy Örményországban sem jelent problémát a három pont megszerzése neki. Ez olyannyira igaznak bizonyult, hogy a vártnál is hamarabb eldőlt a találkozó. Méghozzá a szaúdi különítmény vezérletével. Néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt az ilyesmi, most viszont a kezdőcsapatokat böngészve megállapíthattuk, hogy négy, Szaúd-Arábiában játszó futballista is helyet kapott Portugália kezdő tizenegyében. Joao Cancelo és Rúben Neves az Al-Hilalban, Cristiano Ronaldo és Joao Félix pedig az Al-Naszrban játszik, és gyorsan bebizonyosodott, hogy jó döntés volt őket betenni a csapatba.

Rögtön az elején Joao Cancelo kevergetett a tizenhatos jobb oldalánál, majd a beadása után Joao Félix fejelt közelről a kapuba. A 25 éves csatár a legutóbbi négy válogatott mérkőzést a kispadon ülte végig, ezt megelőzően legutóbb tavaly novemberben, a Horvátország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen (1–1) kapott lehetőséget, és szintén betalált. Nem sokkal később Pedro Neto nagyszerű passza után Cristiano Ronaldo is beköszönt, majd Joao Cancelo a gólpassza mellé egy gólt is feljegyzett, hogy aztán a második félidő elején Ronaldo újra megvillanjon. A 40 éves csatár jó tizennyolc méterről lőtt a kapu jobb oldalába, megszerezve a 140. gólját a válogatottban. Mellesleg sorozatban a negyedik mérkőzésén volt eredményes a nemzeti együttesben, és a legutóbbi tíz fellépésén csak kétszer fordult elő, hogy nem talált be. Amivel persze újra és újra rácáfol azokra a kritikákra, amelyek azt boncolgatják, hogy ennyi idősen már nincs helye a válogatottban.

Innentől már csak a gólkülönbség volt a kérdés, na meg az, hogy melyik portugál labdarúgó szerzi a legtöbb gólt Örményországban. A második félidő közepén ugyanis Joao Félix egy bal oldali középre adás után a kapuba sodorta a labdát, pályafutása során először duplázva a válogatottban. Nem sokkal később viszont lecserélték – mondanunk sem kell, mosolyogva hagyta el a pályát. A 88. percben Vitinha beadása után a CR helyett becserélt Goncalo Ramos piszkált bele a labdába, az örmény kapus azonban nagyot védett, megmentve a hazaiakat a még nagyobb vereségtől. Bruno Fernandes is bosszankodhatott, miután a közeli szabadrúgása elakadt a sorfalban, összességében azonban nem panaszkodhattak a vendégek, akik hozták a kötelezőt, és könnyed sikerrel kezdtek a selejtezősorozatban.

Sok idejük nincs ünnepelni, ugyanis a hírek szerint szinte egyből Budapestre utaznak, ahol remélhetőleg sokkal nehezebb dolguk lesz. A Puskás Arénában rendezendő mérkőzés egyik legnagyobb kérdése az lehet, hogy vajon a duplázó Joao Félix újfent bekerül-e a kezdőbe, vagy ott másnak szavaz bizalmat a szövetségi kapitány. Mint ahogyan az is kiderült, hogy a játékerejüket tekintve az örmények valóban lefelé lógnak ki a csoportból, így ellenük kötelező lenne a hat pont megszerzése a magyar válogatottnak is. 0–5